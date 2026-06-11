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23:53, 11 июня 2026

Проевропейские протесты в Тбилиси продолжаются 561 день

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Участники собрания на проспекте Руставели в 561-й день непрерывных протестов потребовали освободить азербайджанского журналиста Афгана Садыгова и защитить независимые медиа. 

Как писал "Кавказский узел", 10 июня, в 560-й день непрерывных протестов, активисты на проспекте Руставели потребовали освободить политзаключенных и провести новые выборы.

Сторонники евроинтеграции Грузии вышли сегодня к зданию парламента на проспекте Руставели в 561-й вечер подряд. Как и в предыдущие дни, активисты принесли с собой национальные флаги и флаги Евросоюза. 

Протестующие держали плакаты: “Сражайтесь, пока не поздно”, “Афган Садыгов под стражей, свободу Афгану Садыгову”, “Грузия твоя”, “Без свободных медиа нет свободного общества” и “Где мы потеряли человечность? Когда мы стали зомби? Как мы дошли до этого?”, следует из публикации фотографа Георгия Мосиашвили (Mo Se) в Facebook*.  

Автор одного из плакатов указал на вектор внешнего влияния на курс трех основных политических сил страны, приравняв правящую партию и две оппозиционные силы к разным иностранным валютам: "Нацдвижение - доллар, Коалиция - евро, "Грузинская мечта" - рубль”. На снимках фотографа Левана Зазадзе и издания Publika такжен видны плакаты с требованием открытости судебных процессов и свободы для прессы и медиа. 

Судя по видео, опубликованному в Facebook* Георгием Мумладзе, в собрании участвовали не менее 100 человек. 

Участники протестов в Грузии с 28 ноября 2024 года требуют новых парламентских выборов и освобождения политзаключенных. Силовики проводили жесткие разгоны протестов, применяя слезоточивый газ и водометы, и задерживали протестующих. За время протестов административному преследованию подверглись тысячи человек. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Главное о преследовании участников протестов в Грузии".

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Автор: "Кавказский узел"

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