Протестующие 560-й день подряд потребовали изменения политического курса Грузии

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Участники акции на проспекте Руставели в Тбилиси в 560-й день непрерывных протестов потребовали освободить политзаключенных и провести новые выборы. Суд приговорил к условным срокам 14 обвиняемых по делу о штурме президентского дворца, признавших вину.

Как писал "Кавказский узел", 9 июня, в 559-й день непрерывных протестов участники собрания возле парламента Грузии выразили солидарность с арестованным в Азербайджане журналистом Афганом Садыговым.

Несмотря на дождь, в 560-й раз подряд сторонники евроинтеграции Грузии собрались сегодня вечером у здания парламента в Тбилиси. Активисты на проспекте Руставели держали национальные флаги и флаги Евросоюза и Украины.

Участники ации заявили о неизменных требованиях - освободить политзаключенных и провести новые, прозрачные выборы.

Сегодня суд освободил четырнадцать обвиняемых по делу о штурме дворца президента в Тбилиси в обмен на признание вины. Судебные слушания прошли в два этапа и рассматривались судьями Нино Тарашвили и Дмитрием Джинджолиа. Все обвиняемые приговорены к трем годам условно, сообщает телекомпания Pirveli.

При этом, четверо демонстрантов - Або Навериани, Антон Упер (разыскивается), Нана Сандер и Мариам Меканцишвили вину не признали. Соответственно, они не подписали процессуальное соглашение, поэтому судья Тамар Мчедлишвили продолжит рассмотрение дела обвиняемых, информирует Interpressnews.

4 октября 2025 года, в день муниципальных выборов, в центре Тбилиси собрались тысячи людей. После того как оперный певец Паата Бурчаладзе озвучил декларацию о том, что власть в Грузии принадлежит народу, у президентского дворца начались столкновения протестующих с силовиками. Силовики использовали спецсредства, протестующие - петарды. Шесть демонстрантов и 21 силовик были госпитализированы, еще 30 человек получили медицинскую помощь на месте. Полиция возбудила уголовное дело в связи с призывами к свержению власти, нападением на полицейских и штурмом дворца. Пять лидеров акции протеста - оперный певец Паата Бурчуладзе, генсек партии "Стратегия Агмашенебели" Паата Манджгаладзе, бывший замначальника Генштаба вооруженных сил Грузии, полковник Лаша Беридзе, а также активисты "Единого национального движения" Муртаз Зоделава и Ираклий Надирадзе - были арестованы по обвинению в организации группового насилия, призывах к свержению власти и попытке захвата дворца президента.

Подсудимые по делу о штурме президентского дворца, освобожденные сегодня из зала суда после подписания соглашения о признании вины, заявили, что борьба продолжается.

После освобождения Серго Мегрелишвили поблагодарил всех, кто его поддерживал.

"Я выражу свою благодарность всем, кто меня поддерживал, моей семье, моим товарищам, всем. Приветствую ребят из тюрьмы в Глдани. Борьба продолжается", - сказал Мегрелишвили.

Активист Гиорги Коркиа подчеркнул, что многие люди несправедливо заключены в тюрьму. Он пообещал навестить оставшихся арестованных в тюрььме и выразил надежду, что скоро ксе будут освобождены.

"Многие несправедливо заключены в тюрьму, пусть все скоро будут освобождены", - заявил Коркиа.

По словам Гиоргия Руруа, принять решение о соглашении о признании вины несложно, когда тебя снаружи ждет трехлетний ребенок.

"Эмоции за эти 9 месяцев были неописуемыми, потому что, как мы все знаем, тем из нас, у кого есть семьи, тяжело сидеть взаперти в четырех стенах, но я думаю, мы мужественно все пережили, и я желаю всем тем, кто остается в тюрьме, свободы, желаю их семьям мира и Божьей милости. Мое первое чувство - это желание пойти к могиле Патриарха", - рассказал Руруа.

После освобождения Лаша Иванадзе отметил, что соглашение о признании вины стало для него шагом назад, но принять решение было несложно, потому что он собирается начать новую борьбу.

"Сейчас я очень взволнован, я со своими детьми. Желаю всем заключенным свободы, скорейшего освобождения и, прежде всего, победы Грузии", - поделился Иванидзе.

Напомним, что 9 июня восемь обвиняемых по делу о штурме здания администрации президента Грузии 4 октября вышли на свободу после заключения процессуального соглашения. Они были приговорены к трем годам условно в обмен на признание вины.

Участники протестов в Грузии с 28 ноября 2024 года требуют новых парламентских выборов и освобождения политзаключенных. Силовики проводили жесткие разгоны протестов, применяя слезоточивый газ и водометы, и задерживали протестующих. За время протестов административному преследованию подверглись тысячи человек. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Главное о преследовании участников протестов в Грузии".