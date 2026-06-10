×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
22:14, 10 июня 2026

Протестующие 560-й день подряд потребовали изменения политического курса Грузии

Кадр активисты у парламента Грузии в Тбилиси в 560-й день непрерывных протестов. Фото: Netgazeti/ Facebook

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Участники акции на проспекте Руставели в Тбилиси в 560-й день непрерывных протестов потребовали освободить политзаключенных и провести новые выборы. Суд приговорил к условным срокам 14 обвиняемых по делу о штурме президентского дворца, признавших вину.

Как писал "Кавказский узел", 9 июня, в 559-й день непрерывных протестов участники собрания возле парламента Грузии выразили солидарность с арестованным в Азербайджане журналистом Афганом Садыговым. 

Несмотря на дождь, в 560-й раз подряд сторонники евроинтеграции Грузии собрались сегодня вечером у здания парламента в Тбилиси. Активисты на проспекте Руставели держали национальные флаги и флаги Евросоюза и Украины.

Участники ации заявили о неизменных требованиях - освободить политзаключенных и провести новые, прозрачные выборы.

Сегодня суд освободил четырнадцать обвиняемых по делу о штурме дворца президента в Тбилиси в обмен на признание вины. Судебные слушания прошли в два этапа и рассматривались судьями Нино Тарашвили и Дмитрием Джинджолиа. Все обвиняемые приговорены к трем годам условно, сообщает телекомпания Pirveli.

При этом, четверо демонстрантов - Або Навериани, Антон Упер (разыскивается), Нана Сандер и Мариам Меканцишвили вину не признали. Соответственно, они не подписали процессуальное соглашение, поэтому судья Тамар Мчедлишвили продолжит рассмотрение дела обвиняемых, информирует Interpressnews.

4 октября 2025 года, в день муниципальных выборов, в центре Тбилиси собрались тысячи людей. После того как оперный певец Паата Бурчаладзе озвучил декларацию о том, что власть в Грузии принадлежит народу, у президентского дворца начались столкновения протестующих с силовиками. Силовики использовали спецсредства, протестующие - петарды. Шесть демонстрантов и 21 силовик были госпитализированы, еще 30 человек получили медицинскую помощь на месте. Полиция возбудила уголовное дело в связи с призывами к свержению власти, нападением на полицейских и штурмом дворца. Пять лидеров акции протеста - оперный певец Паата Бурчуладзе, генсек партии "Стратегия Агмашенебели" Паата Манджгаладзе, бывший замначальника Генштаба вооруженных сил Грузии, полковник Лаша Беридзе, а также активисты "Единого национального движения" Муртаз Зоделава и Ираклий Надирадзе -  были арестованы по обвинению в организации группового насилия, призывах к свержению власти и попытке захвата дворца президента.

Подсудимые по делу о штурме президентского дворца, освобожденные сегодня из зала суда после подписания соглашения о признании вины, заявили, что борьба продолжается.

После освобождения Серго Мегрелишвили поблагодарил всех, кто его поддерживал.

"Я выражу свою благодарность всем, кто меня поддерживал, моей семье, моим товарищам, всем. Приветствую ребят из тюрьмы в Глдани. Борьба продолжается", - сказал Мегрелишвили.

Активист Гиорги Коркиа подчеркнул, что многие люди несправедливо заключены в тюрьму. Он пообещал навестить оставшихся арестованных в тюрььме и выразил надежду, что скоро ксе будут освобождены.

"Многие несправедливо заключены в тюрьму, пусть все скоро будут освобождены", - заявил Коркиа.

По словам Гиоргия Руруа, принять решение о соглашении о признании вины несложно, когда тебя снаружи ждет трехлетний ребенок.

"Эмоции за эти 9 месяцев были неописуемыми, потому что, как мы все знаем, тем из нас, у кого есть семьи, тяжело сидеть взаперти в четырех стенах, но я думаю, мы мужественно все пережили, и я желаю всем тем, кто остается в тюрьме, свободы, желаю их семьям мира и Божьей милости. Мое первое чувство - это желание пойти к могиле Патриарха", - рассказал Руруа.

После освобождения Лаша Иванадзе отметил, что соглашение о признании вины стало для него шагом назад, но принять решение было несложно, потому что он собирается начать новую борьбу.

"Сейчас я очень взволнован, я со своими детьми. Желаю всем заключенным свободы, скорейшего освобождения и, прежде всего, победы Грузии", - поделился Иванидзе.

Напомним, что 9 июня восемь обвиняемых по делу о штурме здания администрации президента Грузии 4 октября вышли на свободу после заключения процессуального соглашения. Они были приговорены к трем годам условно в обмен на признание вины.

Участники протестов в Грузии с 28 ноября 2024 года требуют новых парламентских выборов и освобождения политзаключенных. Силовики проводили жесткие разгоны протестов, применяя слезоточивый газ и водометы, и задерживали протестующих. За время протестов административному преследованию подверглись тысячи человек. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Главное о преследовании участников протестов в Грузии".

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: Кавказский узел

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
22:01, 10 июня 2026
Продлен арест бывшего замглавы МЧС Кубани Сергея Симоненко
20:31, 10 июня 2026
Семнадцать человек осуждены в Кабардино-Балкарии по делу о "шариатском патруле"
18:10, 10 июня 2026
Три бойца из Дагестана убиты в зоне СВО
14:42, 10 июня 2026
Десять жителей Кабардино-Балкарии задержаны за экстремизм
08:54, 10 июня 2026
Власти назвали сроки ремонта газопровода в Дагестане после пожара
02:30, 10 июня 2026
Подопечные дома престарелых в Ростовской области эвакуированы после атаки БПЛА
Все события дня
Новости
Девушка в панаме с грузинской символикой. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
12:48, 10 июня 2026
Жители Абхазии потребовали реакции властей на демонстрацию туристами грузинской символики
Грузинский военный и суд. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
01:40, 10 июня 2026
Гражданин Грузии заочно осужден в России за участие в боях на Украине
Афган Садыгов. Фото: Publika https://www.instagram.com/p/DWx_ZJjDOT0/ принадлежит компании Meta деятельность которой запрещена в России
23:57, 9 июня 2026
Протестующие в Тбилиси потребовали освободить Афгана Садыгова
Штурм дворца президента Грузии в Тбилиси 4 октября 2025 г. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
19:47, 9 июня 2026
Освобождена часть обвиняемых по делу о штурме дворца президента в Тбилиси
Участница акции в Тбилиси с портретом Афгана Садыгова. Фото: Khatia Kakhidze / Publika
22:48, 8 июня 2026
Активисты в Тбилиси отреагировали на задержание Садыгова
Персоналии
Роберт Кочарян. Фото: Limegirl https://ru.wikipedia.org/
11:20, 9 июня 2026
Кочарян Роберт
Никол Пашинян. Фото: https://www.primeminister.am/
16:03, 8 июня 2026
Пашинян Никол Владимирович
Самвел Карапетян. Скриншот https://jnews.ge/143911/
15:46, 8 июня 2026
Карапетян Самвел
Справочник
Выборы в Армении. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Выборы 2026 года в Национальное собрание (парламент) Армении

Рейтинги партий. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Предвыборные рейтинги партий Армении

Пляжи Анапы. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot Пляжи Анапы: открытые и опасные зоны

Последние записи в блогах
Фото
08:54, 10 июня 2026
Ветер с Апшерона
И у армян есть чему поучиться
Фото
09:33, 7 июня 2026
Ветер с Апшерона
12
Армянские выборы интереснее футбольного чемпионата
Фото
20:48, 31 мая 2026
Ветер с Апшерона
1
Демократичный Пашинян в мнениях азербайджанцев
Все блоги
Аналитика
14:11, 11 мая 2026
В апреле 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России зафиксировано 4 жертвы
15:11, 3 апреля 2026
7 человек убиты и 7 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в I квартале 2026 года
Темы дня
Анастасия Шевченко. Скриншот видео https://www.youtube.com/watch?v=-0LqBSKalis
10 июня 2026, 17:35
Ростовская активистка Анастасия Шевченко* осуждена за сборы для полка "Азов"**

На избирательном участке в Армении. 7 июня 2026 г. Скриншот видео телеканал "Россия"
10 июня 2026, 14:43
Блок "Сильная Армения" потребовал аннулировать итоги выборов на одном участке

Пожар на магистральном газопроводе Моздок-Казимагомед. Фото: МЧС России
10 июня 2026, 13:45
Названа причина пожара на газопроводе Моздок-Казимагомед

Рустам Кочесоков. Скриншот видео https://www.instagram.com/reels/DNNRvAEsv9C/ Instagram принадлежит компании Meta деятельность которой запрещена в России
10 июня 2026, 10:51
Гендиректор "Экологистики" обвинен в неуплате налогов на полмиллиарда

Выборы в Армении: будет ли мир с Азербайджаном?
Выборы в Армении: будет ли мир с Азербайджаном?
Адаму Кадырову вручили новую медаль «За вклад в проведение СВО»
Адаму Кадырову вручили новую медаль «За вклад в проведение СВО»
Жители приграничного Гориса о мире с Азербайджаном
Жители приграничного Гориса о мире с Азербайджаном
Шествие в Нальчике: память о Кавказской войне
Шествие в Нальчике: память о Кавказской войне
Дагестанских полицейских осудили за смерть участника СВО
Дагестанских полицейских осудили за смерть участника СВО
Штрафовать за короткие юбки предложили в Северной Осетии.
Штрафовать за короткие юбки предложили в Северной Осетии.
Показать больше