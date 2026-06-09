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23:57, 9 июня 2026

Протестующие в Тбилиси потребовали освободить Афгана Садыгова

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Участники собрания возле парламента Грузии в 559-й день ежедневных протестов выразили солидарность с арестованным в Азербайджане журналистом Афганом Садыговым. 

Как писал "Кавказский узел", 8 июня, в 558-й день непрерывных протестов активисты в Тбилиси выразили солидарность с задержанным азербайджанским журналистом Афганом Садыговым и отреагировали на результаты парламентских выборов в Армении. 

28 февраля 2025 года ЕСПЧ запретил экстрадицию Афгана Садыгова из Грузии в Азербайджан до вынесения решения по существу дела. Тем не менее, 1 апреля Азербайджан приостановил уголовное преследование Садыгова и уведомил об этом Грузию, а 4 апреля Садыгов был задержан в Тбилиси по административному делу. На следующий день его депортировали из страны, передав сотрудникам Миграционной службы Азербайджана. 8 июня Севиндж Садыгова сообщила, что ее мужа увели неизвестные в масках и гражданской одежде, а позже стало известно, что Афган Садыгов арестован по возобновленному уголовному делу о вымогательстве. 

Ежедневная акция протеста сторонников евроинтеграции Грузии состоялась сегодня вечером в Тбилиси в 559-й раз подряд. Активисты, пришедшие к зданию парламента на проспекте Руставели с национальными флагами и флагами Евросоюза, выразили солидарность с арестованным в Азербайджане журналистом Афганом Садыговым, передает Publika. 

Плакаты с лозунгом “Свободу Афгану Садыгову” держали как минимум семь участников акции. Также у протестующих были плакат “Солидарность Афгану Садыгову” на азербайджанском языке и “Свобода и до победы”, следует из публикации фотографа Георгия Мосиашвили (Mo Se) в Facebook*. 

Некоторые активисты вместо плакатов держали фотографии Афгана Садыгова, сделанные во время акций протеста. 

“Заключение Афгана Садыгова в Азербайджане еще раз подтверждает, что “мечтательные” власти сознательно экстрадировали журналиста в страну, где он подвергался политическим преследованиям, незаконному заключению и бесчеловечному обращению. Это было не только грубым нарушением международного права и основных прав человека, но и актом, несовместимым с грузинскими традициями и ценностями”, - заявили организаторы акции солидарности. 

Садыгов лично знаком многим участникам протестов на проспекте Руставели - во время своего пребывания в Грузии журналист регулярно поддерживал ежедневные демонстрации. Он несколько раз отбывал административные аресты за участие в протестах и был приговорен к множеству штрафов на крупную сумму. После его выдворения протестующие выходили к парламенту под лозунгом: "Солидарность с Афганом". 

Незадолго до депортации из Грузии, 31 марта, Афган Садыгов в очередной раз сжег на проспекте Руставели фотографию основателя "Грузинской мечты" Бидзины Иванишвили. До этого, на акции 23 февраля Садыгов сжег фотографии Бидзины Иванишвили, Владимира Путина и Кремля, а также снимок танка с российским флагом.

Участники протестов в Грузии с 28 ноября 2024 года требуют новых парламентских выборов и освобождения политзаключенных. Силовики проводили жесткие разгоны протестов, применяя слезоточивый газ и водометы, и задерживали протестующих. За время протестов административному преследованию подверглись тысячи человек. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Главное о преследовании участников протестов в Грузии".

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Автор: "Кавказский узел"

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