Портреты Иванишвили и Путина сожжены на акции у парламента Грузии

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Участники акции протеста на проспекте Руставели, продолжающейся уже 453 дня, почтили память грузинских юнкеров и добровольцев, погибших в неравном бою с Красной армией в феврале 1921 года. Азербайджанский журналист Афган Садыгов сжег фотографии Бидзины Иванишвили, Владимира Путина и Кремля.

Как писал "Кавказский узел", шествия в защиту образования и с требованием освободить политзаключенных прошли в Тбилиси 21 февраля, в 451-й день протестов. 22 февраля, в 452-й день протестов, студенты и преподаватели университета Илии провели акцию против реформы образования.

Сторонники евроинтеграции Грузии с национальными флагами и флагами Евросоюза собрались сегодня вечером на пешеходной зоне проспекта Руставели у здания парламента. Акция протеста с требованием новых парламентских выборов и освобождения политзаключенных проходит в 453-й день подряд, передает Publika.

У протестующих были плакаты: "Решения апелляционных судов: ctrl C - ctrl V", "Свехлегитимное правительство", "Сражайтесь пока не поздно, и в конце мы все равно победим". Участники собрания сегодня напомнили о подвиге грузинских юнкеров и добровольцев грузинской армии, погибших в неравном бою с Красной армией в 1921 году - 23 февраля в Грузии отмечается день их памяти. У некоторых активистов были плакаты: "23 февраля - день памяти юнкеров" и "Слава героям, детям родины!", следует из публикаций фотографа Mo Se и грузинских медиа в Facebook*.

Азербайджанский оппозиционный журналист Афган Садыгов, который регулярно участвует в акциях на проспекте Руставели, во время сегодняшнего собрания сжег фотографии Бидзины Иванишвили, Владимира Путина, а также изображение Кремля и снимок танка с российским флагом. Видео его акции опубликовал канал Mtavari.

Азербайджанский журналист Афган Садыгов - активный участник протестов в Тбилиси, осенью 2025 года он несколько раз отбывал административные аресты и был приговорен к множеству штрафов на крупную сумму. Он сжигал портреты Бидзины Иванишвили и Владимира Путина во время акции 17 октября, после чего был арестован. Отбыв арест, Садыгов пришел на акцию 11 ноября и во второй раз сжег портреты Путина и Иванишвили. 13 января он сжег на акции у парламента изображение Ираклия Кобахидзе.

"Я протестовал против российской военщины, Кремля, Путина и Иванишвили, сжигая их изображения перед зданием грузинского парламента. Долой диктатуру! Покончим с оккупацией и репрессиями! Свободу всем политическим заключенным!, - написал Садыгов на своей странице в соцсети.

Участники протестов в Грузии с 28 ноября 2024 года требуют новых парламентских выборов и освобождения политзаключенных. Силовики проводили жесткие разгоны протестов, применяя слезоточивый газ и водометы, и задерживали протестующих. За время протестов административному преследованию подверглось более 1000 человек. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Главное о преследовании участников протестов в Грузии".