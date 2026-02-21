Акции в защиту образования и демократии прошли в Тбилиси

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Шествия в защиту образования и с требованием освободить политзаключенных прошли в Тбилиси в 451-й день протестов.

Как писал "Кавказский узел", 19 февраля, в 449-й день непрерывных протестов у парламента Грузии, активисты подали в Конституционный суд жалобу на законодательные ограничения свободы собраний.

Согласно принятым парламентом Грузии поправкам в закон "О собраниях и манифестациях", ограничения, введенные ранее на проведение акций на дорогах, распространяются и на тротуары, и на пешеходные улицы. Для проведения шествия требуется подать уведомление в МВД, а за нарушение требований предусмотрен арест. Повторное нарушение, такое как блокировка тротуара у госучреждения, влечет уголовное преследование.

От Филармонии к парламенту проходит протестный марш под лозунгом: "Защити образование". Участники акции изначально собрались возле Филармонии, где к ним присоединились участники марша от первого корпуса ТГУ.

Участники акции несут баннеры различного содержания, а также флаги Грузии, Америки, Украины и Евросоюза.

Демонстранты пришли маршем на проспект Руставели, где присоединились к участникам непрерывной акции, их требования неизменны - новые выборы и освобождение политзаключенных

На месте также мобилизована полиция, сообщило сегодня "Интерпрессньюс".

Это 451-й день протеста. Собравшиеся заняли половину проезжей части, следует из видео, опубликованных Publika.

Полиция пытается очистить от демонстрантов проезжую часть проспекта Руставели, но люди просто не помещаются на площади перед парламентом, пишет Tbilisi Life.

Участники протестов в Грузии с 28 ноября 2024 года требуют новых парламентских выборов и освобождения политзаключенных. Силовики проводили жесткие разгоны протестов, применяя слезоточивый газ и водометы, и задерживали протестующих. За время протестов административному преследованию подверглось более 1000 человек. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Главное о преследовании участников протестов в Грузии".