Видео с оправданием терроризма привели подростка из Дагестана к уголовному делу

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Несовершеннолетний житель Дагестана предстанет перед судом по обвинению в трех эпизодах публичного оправдания терроризма.

Следователи в Дагестане завершили уголовное дело против несовершеннолетнего жителя республики. Подростку вменяется статья о публичных призывах к террористической деятельности (часть 2 статьи 205.2 УК России), которая предусматривает от пяти до семи лет заключения.

Как утверждает следствие, юноша в декабре 2024 года опубликовал в одном из мессенджеров несколько видеозаписей. Доступ к просмотру этих публикаций имел неограниченный круг интернет-пользователей, а сами видео содержали публичные призывы к террористической деятельности и оправдания терроризма, сообщил 20 февраля Следком Дагестана в своем Telegram-канале.

Дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения, после чего будет передано в суд. В ведомстве не уточнили, в какой суд дело должно поступить для рассмотрения и где именно в Дагестане жил обвиняемый. Также нет данных, согласился ли молодой человек с обвинениями, и о том, какая мера пресечения ему выбрана.

В список террористов и экстремистов Росфинмониторинга в феврале был добавлен один несовершеннолетний уроженец Дагестана. Имя 17-летнего юноши из Дербента с пометкой о причастности к терроризму внесли в список 11 февраля, сообщил Telegram-бот, отслеживающий обновления перечня.

"Кавказский узел" также писал, что в конце 2025 года Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил к четырем годам колонии уроженца Дагестана Омара Исмаилова, признав его виновным в пропаганде терроризма.