×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
06:14, 19 февраля 2026

Пользователи соцсети возмущены ростом цен на продукты в Дагестане

Рынок в Махачкале. Кадр видеосюжета ННТ.

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Перед началом Рамадана цены на продукты питания в разных городах Дагестана резко и неоправданно повысились, а органы власти ценообразование не контролируют, заявили пользователи Instagram*. 

Как писал "Кавказский узел", в 2025 году махачкалинцы заявляли, что в Рамадан существенно выросли цены на яйца, мясо, масло, финики и другие продукты, а власти не принимали мер, чтобы не допустить роста цен перед Ураза-байрамом. В 2024 году опрошенные "Кавказским узлом" жители Махачкалы также сообщали, что цены на продукты перед Ураза-байрамом существенно выросли

Во время Рамадана мусульмане должны воздерживаться от пищи и питья в течение светового дня. В Чечне, Ингушетии, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии первым днем священного месяца и поста в 2026 году назначено 18 февраля, в Дагестане - 19 февраля.  Ураза-байрам (Ид-аль Фитр) - праздник разговения после месяца поста.

Резкий рост цен на продукты питания в Дагестане с началом Рамадана обсуждается пользователями соцсетей в популярных республиканских пабликах. Так, подписчик страницы tut.dagestan, на которую подписаны 1,7 млн пользователей Instagram*, 18 февраля посетовал на подорожание яиц. 

“Близится праздник, прекрасный праздник мусульман. Спасибо, что поднимаете цены, яйца уже 400 рублей. Пусть Всевышний воздаст Вам в двукратном размере за такие цены”, - написал он, призвав сообщать о росте цен в государственные органы. “Возможно примут меры”, - выразил надежду автор публикации. 

Пост, опубликованный от имени сообщества, за сутки собрал 5,5 тысяч реакций и 820 комментариев. Комментаторы подтвердили данные автора сообщения о ценах и резком подорожании продуктов. “У нас в магазине в Махачкале 450 рублей лоток уже стоит”, - сообщила vagabovakamilla. “Вчера стоили 300 максимум, а сегодня 350”, - утверждает tyreli2024. “480 рублей в городе Избербаш”, - заметила viorika717

“Я тоже в шоке как за неделю из 260 рублей они поднялись до 360 рублей”, - написала blogger_alba. “Сейчас была в магазине - 470 рублей”, - ответила hanuma_6791. “Какое 360, сегодня на рынке видела по 440. Я была в шоке”, - добавила umucusum62. “У нас в Дербенте яйца сегодня 435 рублей, слоеный хлеб 90 рублей - был 80”, - поделился пользователь zxcvbnm2011z

“За неделю на сто рублей поднялась цена”, - заметила gitinova_ami. “Каждый год одна и та же песня, народ возмущается, не глядя на это продавцы на все поднимают цены. Абсолютно на все,начиная с зелени. И чем ближе праздник ,тем выше цены”, - резюмирует massage.umka

“Свекровь звонила, говорит мясо уже 700, яйца 350-370. Она пенсионерка, а таких как она сколько… Позорище из года в год”, - посетовала sabina_ruslanova_731. “700 р еще дешево. В Буйнакске фарш 760. 750 кг мяса”, - утверждает bnnjlm._. “В Махачкале в Фаршере мясо фарш 1000 руб. Чуть с жиром 1300…”, - заявила m.osmanova74

“Была на рынке, цены космические, таких цен в Москве нету. Это что за кошмар, ужас просто. Как можно в такой священный месяц вот так цены поднимать”, - возмущается 01niara01

Сообщество dagestan_news__ (55 тысяч подписчиков) опубликовало 18 февраля видеосюжет республиканского канала ННТ, посвященный ценам на махачкалинском рынке в преддверии Рамадана. Авторы сюжета задались вопросом, “вырастут ли цены в Рамадан”, заявив, что намерены “сравнить стоимость продуктов в начале месяца и в конце, уже перед самим праздником”. Авторы комментариев под публикацией заявили, что цены “уже выросли”. 

“400 рублей лоток яиц? Это нормально в Махачкале?” - поинтересовался bagabagautdin. “Мы живем среди людей которые, если узнали бы, что завтра судный день, на молитвенный коврик подняли бы цену”, - считает saniat636. “Ну и разгонять тогда антимонопольный комитет, если он не в состоянии контролировать цены, а это их прямая обязанность!” - возмущается vanilla_flower_23.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
Мечеть. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ.
22:39, 17 февраля 2026
Муфтияты республик Северного Кавказа назвали даты начала Рамадана
Рамзан Кадыров (слева) и Сулейман Керимов. Фото: https://t.me/RKadyrov_95/6328
22:04, 16 февраля 2026
Главный муфтий заявил о роли Путина в примирении Кадырова и Керимова
17:00, 13 февраля 2026
Житель Дагестана заподозрен в оправдании терроризма
Военные на СВО. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
02:55, 13 февраля 2026
Двое военных из Дагестана убиты на Украине
04:07, 12 февраля 2026
Два жителя Буйнакска обвинены в пропаганде экстремистской символики
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
14:27, 2 февраля 2026
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:00, 17 февраля 2026
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Справочник
Верующий во время молитвы. Фото Елены Синеок, Юга.ру Рамадан

Зарема Мусаева в суде. Скриншот фото в телеграм-канале «Бакар Янгулбаев» Дело Заремы Мусаевой

Конфликт Азербайджана и России. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе ChatGPT. Кризис в отношениях Азербайджана и России

Последние записи в блогах
Фото
14:39, 12 февраля 2026
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
4
В Дагестане школьника и его родителей заподозрили в непатриотизме
Фото
11:15, 11 февраля 2026
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
1
Мертвые души. В Дагестане пытаются вернуть в бюджет украденные миллионы
Фото
13:00, 21 декабря 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
1
В Дагестане у главы района суд конфисковал 33 миллиона рублей
Все блоги
Аналитика
12:37, 2 февраля 2026
В январе 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе погибли три человека
14:14, 5 января 2026
2 человека погибли и 7 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в IV квартале 2025 года
Темы дня
Рынок "Беркат" в Грозном. Кадр видео Алёнка Краснодар / YouTube
19 февраля 2026, 04:16
Распоряжения Кадыровых не помешали торговцам поднять цены на продукты в Рамадан

Диана Ципинова. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
18 февраля 2026, 16:47
Пять адвокатов попросили оставить в силе оправдательный приговор Ципиновой

Руфат Сафаров. Фото: https://moderator.az/
18 февраля 2026, 11:59
ЕСПЧ признал нарушение прав азербайджанского правозащитника Сафарова

Протестующие на проспекте Руставели. Фото: Mindia Gabadze / Publika
17 февраля 2026, 23:57
Протест у парламента Грузии продолжается 447 дней

Адам Кадыров заявил о готовности доставить Зеленского в Грозный
Адам Кадыров заявил о готовности доставить Зеленского в Грозный
Отец, похищенного в Нальчике студента, записал обращение к Бастрыкину #Нальчик #Бастрыкин #shorts
Отец, похищенного в Нальчике студента, записал обращение к Бастрыкину #Нальчик #Бастрыкин #shorts
Краснодарцы требуют встречи с мэром #Краснодар #акция #shorts #Наумов
Краснодарцы требуют встречи с мэром #Краснодар #акция #shorts #Наумов
Гасангусейнов потребовал отчета о расследовании убийства сыновей
Гасангусейнов потребовал отчета о расследовании убийства сыновей
Убийство уроженки Чечни в Ереване: что известно? #shorts #Айшат #Армения #Чечня #новости #news
Убийство уроженки Чечни в Ереване: что известно? #shorts #Айшат #Армения #Чечня #новости #news
TRIPP: сможет ли
TRIPP: сможет ли "Маршрут Трампа" примирить Ереван и Баку?
Показать больше