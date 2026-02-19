Пользователи соцсети возмущены ростом цен на продукты в Дагестане

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Перед началом Рамадана цены на продукты питания в разных городах Дагестана резко и неоправданно повысились, а органы власти ценообразование не контролируют, заявили пользователи Instagram*.

Как писал "Кавказский узел", в 2025 году махачкалинцы заявляли, что в Рамадан существенно выросли цены на яйца, мясо, масло, финики и другие продукты, а власти не принимали мер, чтобы не допустить роста цен перед Ураза-байрамом. В 2024 году опрошенные "Кавказским узлом" жители Махачкалы также сообщали, что цены на продукты перед Ураза-байрамом существенно выросли.

Во время Рамадана мусульмане должны воздерживаться от пищи и питья в течение светового дня. В Чечне, Ингушетии, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии первым днем священного месяца и поста в 2026 году назначено 18 февраля, в Дагестане - 19 февраля. Ураза-байрам (Ид-аль Фитр) - праздник разговения после месяца поста.

Резкий рост цен на продукты питания в Дагестане с началом Рамадана обсуждается пользователями соцсетей в популярных республиканских пабликах. Так, подписчик страницы tut.dagestan, на которую подписаны 1,7 млн пользователей Instagram*, 18 февраля посетовал на подорожание яиц.

“Близится праздник, прекрасный праздник мусульман. Спасибо, что поднимаете цены, яйца уже 400 рублей. Пусть Всевышний воздаст Вам в двукратном размере за такие цены”, - написал он, призвав сообщать о росте цен в государственные органы. “Возможно примут меры”, - выразил надежду автор публикации.

Пост, опубликованный от имени сообщества, за сутки собрал 5,5 тысяч реакций и 820 комментариев. Комментаторы подтвердили данные автора сообщения о ценах и резком подорожании продуктов. “У нас в магазине в Махачкале 450 рублей лоток уже стоит”, - сообщила vagabovakamilla. “Вчера стоили 300 максимум, а сегодня 350”, - утверждает tyreli2024. “480 рублей в городе Избербаш”, - заметила viorika717.

“Я тоже в шоке как за неделю из 260 рублей они поднялись до 360 рублей”, - написала blogger_alba. “Сейчас была в магазине - 470 рублей”, - ответила hanuma_6791. “Какое 360, сегодня на рынке видела по 440. Я была в шоке”, - добавила umucusum62. “У нас в Дербенте яйца сегодня 435 рублей, слоеный хлеб 90 рублей - был 80”, - поделился пользователь zxcvbnm2011z.

“За неделю на сто рублей поднялась цена”, - заметила gitinova_ami. “Каждый год одна и та же песня, народ возмущается, не глядя на это продавцы на все поднимают цены. Абсолютно на все,начиная с зелени. И чем ближе праздник ,тем выше цены”, - резюмирует massage.umka.

“Свекровь звонила, говорит мясо уже 700, яйца 350-370. Она пенсионерка, а таких как она сколько… Позорище из года в год”, - посетовала sabina_ruslanova_731. “700 р еще дешево. В Буйнакске фарш 760. 750 кг мяса”, - утверждает bnnjlm._. “В Махачкале в Фаршере мясо фарш 1000 руб. Чуть с жиром 1300…”, - заявила m.osmanova74.

“Была на рынке, цены космические, таких цен в Москве нету. Это что за кошмар, ужас просто. Как можно в такой священный месяц вот так цены поднимать”, - возмущается 01niara01.

Сообщество dagestan_news__ (55 тысяч подписчиков) опубликовало 18 февраля видеосюжет республиканского канала ННТ, посвященный ценам на махачкалинском рынке в преддверии Рамадана. Авторы сюжета задались вопросом, “вырастут ли цены в Рамадан”, заявив, что намерены “сравнить стоимость продуктов в начале месяца и в конце, уже перед самим праздником”. Авторы комментариев под публикацией заявили, что цены “уже выросли”.

“400 рублей лоток яиц? Это нормально в Махачкале?” - поинтересовался bagabagautdin. “Мы живем среди людей которые, если узнали бы, что завтра судный день, на молитвенный коврик подняли бы цену”, - считает saniat636. “Ну и разгонять тогда антимонопольный комитет, если он не в состоянии контролировать цены, а это их прямая обязанность!” - возмущается vanilla_flower_23.