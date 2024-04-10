Махачкалинцы ощутили подорожание продуктов перед Ураза-байрамом

10 апреля 2024, 19:15

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Цены на продукты перед Ураза-байрамом существенно выросли, рассказали опрошенные "Кавказским узлом" жители Махачкалы. В мечетях на праздник было многолюдно, отметили горожане.

Как писал "Кавказский узел", в 2024 году месяц поста Рамадан начался в большинстве республик Северного Кавказа 11 марта, в Дагестане первым днем Рамадана было объявлено 12 марта. В связи с праздником Ураза-байрам в Дагестане объявлены нерабочими дни с 10 по 12 апреля.

Рамадан - девятый месяц мусульманского лунного календаря, месяц поста, духовного и нравственного очищения, а также укрепления веры и воли. Во время Рамадана мусульмане должны воздерживаться от пищи и питья в течение светового дня. Месяц поста завершается праздником разговения Ураза-байрам (Ид ал-Фитр).

Цены на продукты перед праздником Ураза-байрам значительно выросли по сравнению с обычными днями, рассказали корреспонденту "Кавказского узла" жители Махачкалы.

"Это обычное дело. Перед каждым Ураза-байрамом так бывает. Особенно на рынках", - сказал Муслим. Часть покупок для праздника делал в сетевом супермаркете, а часть докупал на рынке в Махачкале. "На рынке, как обычно, цена выше, чем в другие дни", - пояснил он. Так, например, цена на чай, который он покупает, в предпраздничные дни повысилась на 30 рублей. Также подорожали некоторые продукты и фрукты, сообщил местный житель.

Местная жительница по имени Аминат рассказала, что цены на продукты в предпраздничные дни значительно возросли. Аминат покупала продукты на центральном рынке Махачкалы. Жительница указала, что раньше она покупала овощи и фрукты, а также различные кондитерские изделия по более низкой цене. "Картошка подорожала. Фрукты тоже", - отметила она.

Гасан рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что провел праздничную молитву в махачкалинской мечети, расположенной по улице Малыгина. "Намаз начали в семь утра. Людей много было, как обычно на таких намазах", - рассказал Гасан.

Саид сообщил, что как и обычно, провел праздничную молитву в центральной мечети Махачкалы, где собралось значительное количество мусульман. По его словам, перед верующими, помимо имама, выступил и мэр Махачкалы Юсуп Умавов. Практика выступления главы города перед прихожанами, со слов Саида, не нова. Ранее перед собравшимися на праздничную молитву выступал и бывший мэр Махачкалы Салман Дадаев, отметил он.

Опрошенные "Кавказским узлом" жители Махачкалы рассказали, что оплатили Закят уль-Фитр через специальное приложение Tooba, а некоторые верующие предпочли отдать милостыню нуждающимся.

Как рассказал житель Махачкалы Рамазан, он оплатил Закят уль-Фитр в благотворительный фонд "Надежда" через приложение Tooba. Рамазан доверят фонду "Надежда" и считает, что милостыня при их помощи дойдет до нуждающихся. Со слов жителя Махачкалы, он оплатил стоимость, эквивалентную определенной мере фиников.

Согласно информации, размещенной фондом "Надежда" в приложении Tooba, Закят уль-Фитр "обязательная выплата разговения, выплачиваемая до праздничной молитвы от каждого члена семьи". "В этом году фонд установил два размера выплат: 360 рублей — если за основу брать стоимость риса; 1100 рублей — если за основу брать стоимость фиников. С каждого члена семьи выплачивается по 360 или 1100 рублей — на личное усмотрение. Фонд будет выплачивать Закят уль-Фитр деньгами в связи с тем, что для нуждающихся такая форма выплаты более удобна и помогает закрывать их важные нужды. В сумму входят комиссии банка и платежной системы", — указано в сообщении.

Мухаммад также оплатил Закят уль-Фитр через дистанционное приложение. Он считает такой способ наиболее "удобным" и "уверен, что деньги дойдут до бедных".

Джамиля рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что их семья "отнесла закят бедной семье", которую они знают и знают их положение. "Отдали деньгами. Мы эту семью знаем и каждый раз так отдаем", - рассказала Джамиля.

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