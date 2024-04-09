Ураза-Байрам (Ид ал-Фитр)

09 апреля 2024, 13:45

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Ид ал-Фитр (другие названия: ал-'ид ас-сагир – араб.; рамазан-байрам, кучук-байрам – тюркск.; шекер-байрамы – тур.; ураза-байрам - татар.) – празд­ник разговения в честь завершения поста (ас-саум) в месяц Рамадан.

Точные даты празднования Ид ал-Фитр зависят от времени появления на небе видимой новой луны. В 2024 году последний день Рамадана - 9 апреля. Ураза-байрам – 10 апреля, - говорится на сайте ДУМ.

В 2024 году в связи с празднованием Уразы-байрам в Дагестане и Ингушетии 10, 11 и 12 апреля объявлены нерабочими днями . В Чечне празднование приходится на 9,10 и 11 апреля . В Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Адыгее и Калмыкии нерабочим объявлен один день – 10 апреля .

Значение праздника

В хадисе от Анаса ибн Малика говорится, что, когда Пророк Мухаммад пришел в Медину, у ансаров было два дня, в которые они радовались и праздновали. Пророк спросил их: "Что это за два дня?" Они ответили: "Это два дня, в которые мы радовались и праздновали во время джахилии (эпохи неверия и невежества)". И сказал Пророк: "Воистину Всевышний Аллах заменил вам эти два дня лучшими другими двумя днями: праздниками разговения и жертвоприношения".

Праздник Ид ал-Фитр является вторым по значению мусульманским праздником. Начинается 1 шаввала и, как и Ид ал-адха (курбан-байрам), длится 3-4 дня . Хотя праздник и называется "ма­лым", он, знаменуя окончание трудного периода поста, является более радостным и значитель­ным, по народным представлениям, чем "большой праздник" – Ид ал-адха.

Значение Ид ал-Фитр заключается в том, что это день благодарения Аллаху за то, что он дал мусульманам возможность испытать благословение месяца Рамадан. Мусульмане верят, что если верующий соблюдал пост в течение всего Рамадана, то Аллах дарует ему милость на небесах.

Ритуалы и церемонии

В первый день совершается специальная общая молитва, как и в первый день Ид ал-адха. В число ритуалов Ид ал-Фитр входит праздничная трапеза, беднякам раздают милостыню, посещают друзей, дарят подарки.

Праздник Ид ал-Фитр (Ураза-Байрам) воспринимается мусульманами как прощание со светлыми днями месяца Рамадан, когда верующие посредством поста укрепляли свою веру, усмиряли страсти, оказывали помощь нуждающимся.

Для мусульманина считается желательным помолиться в ночь перед праздником и просить у Аллаха благословения; читать Коран и восхвалять Всевышнего. В одном из хадисов сказано, что молитвы – дуа верующих, вознесенные именно в ночное время перед двумя знаменательными праздниками: Ураза-Байрам и Курбан-Байрам, будут непременно услышаны .

Также Пророк Мухаммад говорил: "Кто выстаивал ночную молитву в ночь на Ид уль-фитр (Ураза-Байрам) и в ночь на Ид уль-адха (Курбан-Байрам), веря в воздаяние от Всевышнего, сердце того не умрет в день, когда сердца [многих] умрут". (хадис от Абу Умамата Ясина).

Перед тем как пойти в мечеть в день праздника, мусульманину желательно (мустахаб) совершить полное омовение и, использовав ароматы и благовония, надеть праздничную, парадную одежду. Мусульмане считают примером для подражания Пророка Мухаммада, который особенно в эти праздничные дни, как и в пятницу, пользовался благовониями. Также у посланника Аллаха была специальная накидка-плащ, которую он надевал, отправляясь в мечеть именно в эти дни и пятницу.

Мусульманам предписывается приехать в мечеть заблаговременно, чтобы занять место в первых рядах. В праздник завершения поста (Ураза-Байрам) перед отправлением в мечеть обычно съедают что-то сладкое, лучше всего – нечетное количество фиников .

Церемония Ид ал-Фитр начинается рано утром с богослужения.

Службу, которая обычно осуществляется на большом открытом пространстве, в больших городах посещают тысячи мусульман. После молитвы имам читает небольшую проповедь, затем люди приветствуют друг друга. После завершения молитвы имам просит Аллаха принять пост, простить грехи и дать благоденствие.

Но перед тем каждому мусульманину предписано заплатить милостыню Садакат-уль-Фитр (Закят-уль-Фитр). Это особая милостыня, заключительный этап для принятия совершенного поста Всевышним. Она обязательна для каждого мусульманина и мусульманки, достигших совершеннолетия или нет, обладающих имуществом, превышающим их основные нужды.

Мусульманское предание гласит, что раздавать милостыню завещал сам Пророк, сказав: "Пост Рамадана висит между небом и землей, пока раб божий не подаст следуемой с него милостыни". "Посланник Аллаха сделал обязательным для нас Закят-уль-Фитр. Данный налог равен сату (сат - мера сыпучих тел, примерно равная 3260 г) фиников или сату ячменя. Это обязательно как для свободного, так и для раба; как для мужчины, так и для женщины, как для взрослых, так и для детей. И нам было приказано выплачивать его до праздничной молитвы" (Хадис от Ибн Умара).

Платит эту милостыню глава семьи за себя, супругу, детей и даже прислугу, если она есть. Разрешены и денежные выплаты нуждающимся. Милостыня передается бедным напрямую или через исламские благотворительные организации.

Садакат-уль-Фитр можно понимать как помощь бедным и нуждающимся, чтобы и они могли принять участие в торжествах по окончании месяца Рамадан, и как искупление грехов подающего, совершенных им во время благословенного месяца.

В месяц Рамадан по милости Всевышнего благие дела учитываются в многократно большем размере, чем в обыкновенные дни. По этой причине, помимо Садакат-уль-Фитр к месяцу Рамадан приурочивают и обязательный для мусульман годовой налог – закят. Эти деньги впоследствии также идут бедным и неимущим.

После уплаты милостыни и совместной молитвы мусульмане поздравляют друг друга, приступают к праздничной трапезе.

Остальные церемонии обычно совершаются в кругу семьи и друзей.

В дни Ид ал-Фитр традиционно считается необходи­мым посетить могилы предков. Люди, в основном женщины, много времени проводят на кладбищах, они раздают пищу беднякам, приводят в порядок могилы, читают суры Фатиха, Йа син или нанимают человека для чтения большей части или всего Корана .

В эти дни дети ходят по соседям, им раздают сладости. В Дагестане христиане и иудеи также принимают участие в праздновании Ураза-Байрама, одаривая приходящих в гости детей сладостями.

В дни Ураза-Байрама поощряются особая щедрость и внимание главы семьи к своей супруге, детям и родственникам. Особенно в это время ислам предписывает укреплять родственные отношения, созваниваясь, навещая и приглашая друг друга в гости. В первый день обычно навещают родственников мужчины; например, в Чечне в первый день Ураза-Байрама женщинам не принято ходить в гости.

Ураза-Байрам на Кавказе

В республиках Адыгее, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Дагестане, Ингушетии, Чечне дни Ураза-Байрама объявляются выходными. В Дагестане, Чечне, Ингушетии в праздничных молитвах в мечети принимают участие и главы этих республик. Обычно накануне праздника местные органы власти в столицах СКФО организуют сельскохозяйственные ярмарки. В Дагестане и Чечне столицы городов и районные центры украшаются тематическими плакатами, связанными с Рамаданом и Ураза-Байрамом, на ТВ возрастает количество религиозных передач.

После праздничной молитвы и проповеди в соборной мечети в день празднования мусульмане по традиции отправятся готовить угощения, дарить подарки родным и близким. В этот день мусульмане, согласно традиции, выплачивают обязательное пожертвование, размер которого устанавливается местным духовным управлением мусульман.

В восточных районах Чечни и Ингушетии появились новые обычаи, приуроченные к Ураза-Байраму – мужчине, пришедшему в дом в дни праздника, стали дарить в подарок носовой платок, а в Дагестане стало принято дарить носки. Во время главных мусульманских праздников Курбан-Байрам и Ураза-Байрам в Кабардино-Балкарии уже несколько лет молодые мусульмане показывают прихожанам своих мечетей спектакли на исламские темы, организуют концерты .

Примечания