Жители Махачкалы ощутили рост цен на продукты в Рамадан

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В Рамадан существенно выросли цены на яйца, мясо, масло, финики и другие продукты, а власти не принимают мер, чтобы не допустить роста цен перед Ураза-байрамом, указали жители Махачкалы.

Как писал «Кавказский узел" в 2024 году цены на продукты перед Ураза-байрамом существенно выросли, рассказали опрошенные "Кавказским узлом" жители Махачкалы.

Ураза-байрам (Ид-аль Фитр) – праздник разговения после месяца поста Рамадан. По случаю праздника принято принимать гостей, посещать своих близких, соседей, знакомых, а также могилы родных, говорится в справке "Кавказского узла". ДУМ России 16 марта сообщило, что Ураза-байрам состоится 30 марта.

Многие продукты подорожали перед Ураза-байрамом, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" житель Махачкалы, пенсионер Заур. "Особенно подорожали яйца, сливочное масло, мясо. Основной рост цен, как это бывает в каждом году, ожидается в конце месяца Рамадан, когда будут отмечать праздник. В эти дни цены поднимаются на 20-30 процентов", - рассказал мужчина.

Заур оценил предложенные главой Чечни меры против роста цен как "обоснованные". "В Чечне никто не посмеет противиться указаниям главы республики. В Дагестане на подобные призывы никто не реагирует», - сказал он.

Глава Чечни Рамзан Кадыров поручил перед Ураза-байрамом усилить рейды, изымать продукты с необоснованными наценками у продавцов и раздавать их нуждающимся. Также он призвал изымать продукты у тех, кто необоснованно завышает цены. Мэрия Грозного отчиталась о рейдах в магазинах.

Рост цен на продукты наблюдается с начала года. Поднялись в цене сливочное масло, яйца, картофель, мясо, указала жительница Махачкалы, работник бюджетной сферы Марьям.



"В конце месяца будут праздновать Ураза-байрам, к нам придут гости. Я, как бюджетник, зарабатываю немного, муж преподает в вузе, тоже небольшая зарплата. Стараемся сейчас понемногу покупать продукты, так как цены взлетят к празднику многократно", - говорит Марьям.

Надо как-то умерить алчность наших торговцев, в святой для мусульман месяц наживающихся на людях

Она положительно отнеслась к инициативе Кадырова о наказании торговцев, завышающих цены. "Бывает, что оптовые цены повышаются, но не настолько же. Надо как-то умерить алчность наших торговцев, в святой для мусульман месяц наживающихся на людях", - сказала она.

Продукты на праздник нам обойдутся на 30-40 процентов дороже, чем до наступления Рамадана

Поднялись цены на многие продукты, рассказала безработная махачкалинка Зайнаб. "Финики, которыми обычно отпускают пост, подорожали на треть, стоят самые дешевые 400 рублей за килограмм. Дорожают фрукты, мясо-молочная продукция, сладости. Продукты на праздник нам обойдутся на 30-40 процентов дороже, чем до наступления Рамадана», - говорит Зайнаб.

Член движения «Город наш» Мадина Ибрагимова рассказала корреспонденту «Кавказского узла», что она проводила в начале марта мониторинг цен в магазинах города. "Стоимость литра молока составила 89-100 рублей, подорожал хлеб, недавно он стоил 40 рублей, сейчас – 55 рублей, десяток яиц – 115 рублей. Мясо немного поднялось в цене, говядина стоит 700 рублей, курица – 400 рублей за килограмм. Килограмм картофеля, который в больших объемах выращивается в Дагестане, стоит очень дорого - 70 рублей, огурцы и помидоры, выращиваемые в теплицах, 200 и 250 рублей соответственно. Сливочное масло стоит 300 рублей за 100 грамм", - сообщила Мадина.

В конце месяца, в канун Ураза-байрама будет проведен еще один мониторинг, чтобы выяснить, насколько поднялись к празднику цены, -

рассказала Мадина Ибрагимова.

28 февраля глава Махачкалы Юсуп Умавов сообщил в своем телеграм-канале, что встретился с руководителями рынков и крупных торговых

предприятий города и призвал в месяц Рамадан «проявить социальную ответственность и сделать все возможное для того, чтобы не допустить

повышения цен на товары».

Представитель муфтията Дагестана рассказал корреспонденту «Кавказского узла», что священнослужители регулярно выступают на проповедях с призывом не поднимать цены на продукты питания в месяц Рамадан. В телеграм-канале муфтията опубликована часть видео с выступлением председателя совета имамов Махачкалы Данияла Умаилова.

"Мы ранее сталкивались с тем, что в Дагестане повышались цены на продукты перед Ураза-байрамом. Призываем, чтобы в месяц Рамадан не

повышались цены. Люди покупают продукты, чтобы угостить гостей. Мы должны поспособствовать, чтобы у людей была такая возможность», - сказал Умаилов.

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