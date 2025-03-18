Мэрия Грозного отчиталась о рейдах в магазинах

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Полицейские и сотрудники мэрии Грозного провели рейды по магазинам и предупредили предпринимателей о недопустимости необоснованных наценок в преддверии Ураза-байрама.

Как писал "Кавказский узел", в Чечне перед Ураза-байрамом выросли цены на продукты. Жители вынуждены закупать продукты в соседних регионах, но опасаются изъятия продуктов на блокпостах под предлогом поддержки местных предпринимателей. Заместитель муфтия Чечни призвал предпринимателей не повышать цены на продукты в Рамадан. Эти призывы прозвучали слишком поздно, так как цены уже существенно выросли, указали авторы комментариев в соцсети. Они предложили ввести наказания для тех, кто завышает цены. 17 марта Рамзан Кадыров поручил усилить рейды, изымать продукты с необоснованными наценками у продавцов и раздавать их нуждающимся.

Ураза-байрам (Ид-аль Фитр) – праздник разговения после месяца поста Рамадан. По случаю праздника принято принимать гостей, посещать своих близких, соседей, знакомых, а также могилы родных, говорится в справке "Кавказского узла". ДУМ России 16 марта сообщило, что Ураза-байрам состоится 30 марта.

Сотрудники мэрии вместе с полицейскими "провели разъяснительную работу среди предпринимателей о недопустимости необоснованного повышения цен на социально значимые продукты питания", коммерческим структурам вручены официальные уведомления об административной ответственности за завышение цен. "При выявлении фактов искусственного повышения стоимости продуктов питания к нарушителям будут применены меры согласно статьям 14.6, 14.2, 14.42 КоАП РФ - штраф до 100 тысяч рублей", - сообщила сегодня мэрия Грозного.

"Любые попытки искусственного повышения цен будут пресекаться самыми жесткими мерами в рамках действующего законодательства. Мы работаем для блага наших граждан и будем защищать их интересы", – приводятся в Telegram-канале мэрии слова мэра города Хас-Магомеда Кадырова.

Также к сообщению приложено видео, на котором сотрудники мэрии посещают магазины.

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