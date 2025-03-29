Муфтияты Северного Кавказа назвали дату Ураза-байрама

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В Дагестане Ураза-байрам наступит 31 марта. Остальные регионы Северного Кавказа назвали днем праздника 30 марта, муфтият Карачаево-Черкесии не озвучил дату праздника.

Как писал "Кавказский узел", в этом году во всех республиках Северного Кавказа месяц поста Рамадан начался 1 марта. В Чечне дни с 30 марта по 1 апреля объявлены нерабочими в связи с праздником окончания месяца поста. Власти Дагестана сообщили, что праздничные дни - 31 марта и 1 апреля, всего в республике вместе с выходными будут отдыхать четыре дня. Точную дату озвучит Муфтият Дагестана, сообщила администрация главы Дагестана.

Во время Рамадана мусульмане должны воздерживаться от пищи и питья в течение светового дня. Ураза-байрам (Ид-аль Фитр) – праздник разговения после месяца поста. По случаю праздника принято принимать гостей, посещать близких, а также могилы родных. Духовное управление мусульман России 16 марта сообщило, что Ураза-байрам в 2025 году состоится 30 марта.

Муфтият Республики Дагестан на своих официальных каналах объявил, что празднование Ураза-байрама состоится 31 марта.

Духовное управление мусульман Кабардино-Балкарии в своем Telegram-канале сообщило, что в связи с тем, что увидели новую Луну, 30 марта является праздником "Ураза-байрам".

Эту же дату назвали и Духовное управлением мусульман Чечни, Духовное управление мусульман Ставропольского края, Духовное управление мусульман Северной Осетии в своих Telegram-каналах.

"В Саудовской Аравии было зрительно зафиксировано новолуние, поэтому, следуя сунне посланника Аллаха завтра - 30 марта - мы будем отмечать праздник Ид Аль-Фитр", - заявил муфтий Чечни Салах Межиев.

О завершении Рамадана сообщил сегодня глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов в своем Telegram-канале.

Духовное управление мусульман Карачаево-Черкесии не озвучило на своих ресурсах дату праздника, но в календаре намазов, опубликованном на сайте муфтията, 30 марта указано днем Рамадана. Ранее глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов объявил 31 марта нерабочим днем в связи с празднованием Ураза-байрама.

"Кавказский узел" также писал, что в Рамадан существенно выросли цены на яйца, мясо, масло, финики и другие продукты. Власти не принимают мер, чтобы не допустить роста цен перед Ураза-байрамом, указали жители Махачкалы.

О росте цен на продукты рассказали и жители Кабардино-Балкарии. По их словам, повышение цен началось до наступления Рамадана.

В Чечне перед Ураза-байрамом выросли цены на продукты. Жители вынуждены закупать продукты в соседних регионах, но опасаются изъятия продуктов на блокпостах под предлогом поддержки местных предпринимателей. Заместитель муфтия Чечни призвал предпринимателей не повышать цены на продукты в Рамадан. Эти призывы прозвучали слишком поздно, так как цены уже существенно выросли, указали авторы комментариев в соцсети. Они предложили ввести наказания для тех, кто завышает цены. 17 марта Рамзан Кадыров поручил усилить рейды, изымать продукты с необоснованными наценками у продавцов и раздавать их нуждающимся. Мэрия Грозного после этого отчиталась о рейдах в магазинах.

Угрозы Кадырова забирать продукты у продавцов звучат на фоне уже существующей практики: ранее их забирали у покупателей товаров, купленных перед Ураза-байрамом за пределами республики. Двое жителей Чечни рассказали о досмотре машин на границе с Дагестаном перед Уразой в 2024 году в рамках борьбы с нарушителями "постановления о поддержке местного предпринимательства", говорится в опубликованном 13 марта материале "Кавказского узла". Полицейские заявили, что "у них приказ конфисковывать в пользу детских учреждений", однако одному из числа опрошенных - пожилому водителю - удалось уговорить силовиков. В другом случае силовики "вытащили из машины два ящика с курами и одну упаковку, 30 штук, яиц". О похожих досмотрах на Герзельском посту жители Чечни рассказывали и в 2023 году. "Придрались к курам, что, мол, мы не патриоты республики, в Чечне везде кур продают, а вы в Дагестане их покупаете. Короче, конфисковали они кур", - цитировала рассказ своей соседки жительница Чечни.

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