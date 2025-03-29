×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
20:20, 29 марта 2025

Муфтияты Северного Кавказа назвали дату Ураза-байрама

Центральная джума-мечеть Махачкалы. Скриншот видео с сайта мечети, https://masdjid.ru/

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В Дагестане Ураза-байрам наступит 31 марта. Остальные регионы Северного Кавказа назвали днем праздника 30 марта, муфтият Карачаево-Черкесии не озвучил дату праздника.

Как писал "Кавказский узел", в этом году во всех республиках Северного Кавказа месяц поста Рамадан начался 1 марта. В Чечне дни с 30 марта по 1 апреля объявлены нерабочими  в связи с праздником окончания месяца поста. Власти Дагестана сообщили, что праздничные дни  - 31 марта и 1 апреля, всего в республике вместе с выходными будут отдыхать четыре дня. Точную дату озвучит Муфтият Дагестана, сообщила администрация главы Дагестана.

Во время Рамадана мусульмане должны воздерживаться от пищи и питья в течение светового дня. Ураза-байрам (Ид-аль Фитр) – праздник разговения после месяца поста. По случаю праздника принято принимать гостей, посещать близких, а также могилы родных. Духовное управление мусульман России 16 марта сообщило, что Ураза-байрам в 2025 году состоится 30 марта.

Муфтият Республики Дагестан на своих официальных каналах объявил, что празднование Ураза-байрама состоится 31 марта. 

Духовное управление мусульман Кабардино-Балкарии  в своем Telegram-канале сообщило, что в связи с тем, что увидели новую Луну, 30 марта является праздником "Ураза-байрам". 

Эту же дату назвали и Духовное управлением мусульман Чечни, Духовное управление мусульман Ставропольского края, Духовное управление мусульман Северной Осетии в своих Telegram-каналах.

"В Саудовской Аравии было зрительно зафиксировано новолуние, поэтому, следуя сунне посланника Аллаха завтра - 30 марта - мы будем отмечать праздник Ид Аль-Фитр", - заявил муфтий Чечни Салах Межиев.

О завершении Рамадана сообщил сегодня глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов в своем Telegram-канале.

Духовное управление мусульман Карачаево-Черкесии не озвучило на своих ресурсах дату праздника, но в календаре намазов, опубликованном на сайте муфтията,  30 марта  указано днем Рамадана. Ранее глава  Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов объявил 31 марта нерабочим днем в связи с празднованием Ураза-байрама.

"Кавказский узел" также писал, что в Рамадан существенно выросли цены на яйца, мясо, масло, финики и другие продукты. Власти не принимают мер, чтобы не допустить роста цен перед Ураза-байрамом, указали жители Махачкалы.

О росте цен на продукты рассказали и жители Кабардино-Балкарии. По их словам, повышение цен началось до наступления Рамадана.

В Чечне перед Ураза-байрамом выросли цены на продукты. Жители вынуждены закупать продукты в соседних регионах, но опасаются изъятия продуктов на блокпостах под предлогом поддержки местных предпринимателей. Заместитель муфтия Чечни призвал предпринимателей не повышать цены на продукты в Рамадан. Эти призывы прозвучали слишком поздно, так как цены уже существенно выросли, указали авторы комментариев в соцсети. Они предложили ввести наказания для тех, кто завышает цены. 17 марта Рамзан Кадыров поручил усилить рейды, изымать продукты с необоснованными наценками у продавцов и раздавать их нуждающимся. Мэрия Грозного после этого отчиталась о рейдах в магазинах.

Угрозы Кадырова забирать продукты у продавцов звучат на фоне уже существующей практики: ранее их забирали у покупателей товаров, купленных перед Ураза-байрамом за пределами республики. Двое жителей Чечни рассказали о досмотре машин на границе с Дагестаном перед Уразой в 2024 году в рамках борьбы с нарушителями "постановления о поддержке местного предпринимательства", говорится в опубликованном 13 марта материале "Кавказского узла". Полицейские заявили, что "у них приказ конфисковывать в пользу детских учреждений", однако одному из числа опрошенных - пожилому водителю - удалось уговорить силовиков. В другом случае силовики "вытащили из машины два ящика с курами и одну упаковку, 30 штук, яиц". О похожих досмотрах на Герзельском посту жители Чечни рассказывали и в 2023 году. "Придрались к курам, что, мол, мы не патриоты республики, в Чечне везде кур продают, а вы в Дагестане их покупаете. Короче, конфисковали они кур", - цитировала рассказ своей соседки жительница Чечни. 

Мы недавно обновили приложение на Android и iOS, обновите и вы! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram либо использовать браузер CENO для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Смотрите видео "Кавказского узла" в YouTube и оставайтесь на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
Российские военнослужащие. Фото: Минобороны России https://contract.mil.ru
05:57, 3 июля 2025
Свыше 6950 военных с юга России признаны убитыми на Украине
Телефон, карта и наручники. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot
01:15, 1 июля 2025
За неделю с 23 по 29 июня жертв в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе не зафиксировано
Задержанный по делу о финансировании терроризма. Кадр видео СКР по Ставропольскому краю. Скриншот https://vk.com/stavropol.sledcom
01:44, 24 июня 2025
За неделю с 16 по 22 июня жертв в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе не зафиксировано
Российские бойцы. Стоп-кадр видео Минобороны России от 21.06.25, https://t.me/mod_russia/53966
18:55, 22 июня 2025
Число убитых на Украине бойцов с юга России превысило 6900
Специальная операция на Украине. Фото: mil ru
17:47, 16 июня 2025
6850 бойцов с юга России признаны убитыми на Украине
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
13:33, 7 мая 2025
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:11, 14 марта 2025
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Выбор редактора
Фото
11:35, 4 июля 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
Купальный сезон в разгаре, но мест для купания в Нальчике не найти
Фото
13:45, 23 июня 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
4
Строительство Баксанского водопровода привело к разрушению древних курганов
Фото
14:05, 2 июня 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
7
Многодетная семья нуждается в крыше над головой
Все блоги
Справочник
Конфликт Азербайджана и России. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе ChatGPT. Кризис в отношениях Азербайджана и России

Обвиняемые в военном суде Азербайджана, 17 января 2025 года. Скриншот видеозаписи https://am.sputniknews.ru/20250117/poyavilis-detali-pervogo-zasedaniya-v-baku-po-delu-byvshikh-liderov-nagornogo-karabakha-84880666.html Варданян и 15 руководителей Карабаха: главное о судах в Баку

Падение лайнера рейса Баку-Грозный, Скриншот видео телеграм-канал Baza Авиакатастрофа рейса Баку-Грозный

Блогеры
Фото
11:35, 4 июля 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
Купальный сезон в разгаре, но мест для купания в Нальчике не найти
Фото
12:59, 2 июля 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
9
Жителей многоквартирного дома в Нальчике лишили канализации
Фото
10:16, 30 июня 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
5
Он собирался жить долго. Череда врачебных ошибок стоила молодому человеку жизни
Фото
20:53, 27 июня 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
14
Снесут или не снесут? Группа нальчан пожаловалась на самовольное строительство поликлиники 
Фото
13:45, 23 июня 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
4
Строительство Баксанского водопровода привело к разрушению древних курганов
Аналитика
14:07, 4 июля 2025
14 человек погибли и 10 ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в II квартале 2024 года
13:15, 4 июля 2025
В июне 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе жертв зафиксировано не было
Темы дня
Атака БПЛП жителей Ростовской области. Январь 2025 г. Скриншот видео ТГ-канал Юрий Слюсарь
04 июля 2025, 13:47
Для пострадавших от атаки БПЛА жителей Ростовской области открыты пункты временного размещения

Заседание парламента Армении. Фото: Report https://report.az/ru/v-regione/parlament-armenii-prinyal-v-pervom-chtenii-proekt-o-nacionalizacii-elsetej/
03 июля 2025, 13:38
Парламент Армении принял закон для национализации компании Карапетяна

Самвел Карапетян. Фото: https://minval.az/news/124470707
03 июля 2025, 06:52
Следком Армении назвал причину обысков в компании Карапетяна

Баку. Фото Азиза Каримова для "Кавказского узла"
02 июля 2025, 17:27
Туристы из России пожаловались на насилие в Азербайджане

Лидера азербайджанской диаспоры жестоко задержали, а потом отпустили #shorts
Лидера азербайджанской диаспоры жестоко задержали, а потом отпустили #shorts
Новая облава на россиян в Азербайджане #shorts #Азербайджан #Россия #полиция
Новая облава на россиян в Азербайджане #shorts #Азербайджан #Россия #полиция
Скандал между Москвой и Баку: два трупа и обвинения в пытках #shorts #Россия #Азербайджан #полиция
Скандал между Москвой и Баку: два трупа и обвинения в пытках #shorts #Россия #Азербайджан #полиция
Махачкала: мать убитого бойца "Ахмата" требует наказать силовиков #shorts
Махачкала: мать убитого бойца "Ахмата" требует наказать силовиков #shorts
Похищение и увольнение: как блогера и священника наказали за исламофобские высказывания
Похищение и увольнение: как блогера и священника наказали за исламофобские высказывания
Участники крестного хода в Москве потребовали отставки Алаудинова
Участники крестного хода в Москве потребовали отставки Алаудинова
Показать больше