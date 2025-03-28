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13:52, 28 марта 2025

Жители Кабардино-Балкарии пожаловались на подорожание продуктов на фоне Рамадана

Рынок. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Photoshop

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Цены на продукты в Кабардино-Балкарии заметно выросли, однако подорожание началось еще до наступления месяца поста Рамадан, указали местные жители.

Как писал "Кавказский узел", в этом году во всех республиках Северного Кавказа месяц поста Рамадан начался 1 марта. Духовное управление мусульман России 16 марта сообщило, что праздник окончания поста Ураза-байрам состоится 30 марта. Жители Дагестана пожаловались, что в Рамадан существенно выросли цены на яйца, мясо, масло, финики и другие продукты, а власти не принимают мер, чтобы не допустить роста цен перед Ураза-байрамом.

Во время Рамадана мусульмане должны воздерживаться от пищи и питья в течение светового дня. Ураза-байрам (Ид-аль Фитр) – праздник разговения после месяца поста. По случаю праздника принято принимать гостей, посещать близких, а также могилы родных.

В Кабардино-Балкарии повышение цен на продукты первой необходимости началось несколько месяцев назад, рассказали корреспонденту "Кавказского узла" жители республики.

Килограмм сметаны стоил 500-600 рублей, теперь стоит 700

Так, по словам пенсионерки Нины Кардановой, цены на продукты питания начали повышаться еще до Нового года и с тех пор не снижаются. "Я закупаю продукты для семьи на ярмарке выходного дня. Для меня особенно чувствительно подорожание молока. Так, если пару недель назад 1,5-литровая бутылка домашнего молока стоила 120 рублей, то в минувшие выходные я брала его уже за 150 рублей. Цена на десяток яиц начинается от 150 рублей. Но яйца подорожали не сейчас, а еще в прошлом году. Сливочное масло стоило 600-700 рублей, теперь - 1400 рублей. Килограмм сметаны стоил 500-600 рублей, теперь стоит 700. Мясо подорожало уже давно. Один килограмм бескостного мяса стоит 700-750 рублей, вяленая говядина, которая стоила 600-700 рублей, теперь стоит 1400, баранина - под 1000 рублей за килограмм. Куры вместо 250 рублей стали 285 рублей", - рассказала пенсионерка.

Работница одного из ЖЭКов Нальчика Любовь Тишкова отметила, что значительно подорожали овощи и грибы. "Грибы стоили 200 рублей за килограмм, теперь стоят 250-350. Цена на картошку выросла с 35 рублей до 75, цена 1,5 литра подсолнечного масла холодного отжима выросла с 250 до 400 рублей. Крупы, правда, подорожали не очень, а гречка кое-где даже подешевела", - рассказала она.

Даже самая простая рыба, такая как хек, стоит больше 450 рублей

Сотрудница образовательного учреждения Асият Канукова обратила внимание на резкое подорожание рыбы и рыбной продукции. "Я питаюсь по средиземноморской диете, поэтому подорожание рыбы очень ощутимо для меня. Даже самая простая рыба, такая как хек, стоит больше 450 рублей за килограмм. А ведь не так давно она стоила 220-250 рублей. Я уже не говорю о дорогих сортах рыбы. Они вообще недоступны", - сказала женщина.

Она отметила также подорожание молочной продукции, овощей, яблок, бананов и мандаринов. При этом Канукова считает, что ситуация никак не связана с Ураза-байрамом. "Подорожание продуктов началось раньше, еще до нового года", - пояснила она.

По ее мнению, власти могли бы "как-то контролировать цены". Вместе с тем она признала, что в Кабардино-Балкарии "трудно представить" такой, по ее оценке, "перегиб", как в Чечне, где административными мерами пытаются контролировать цены, изымая продукты с неоправданно высокими наценками.

Напомним, Рамзан Кадыров поручил перед Ураза-байрамом усилить рейды в Чечне, изымать у продавцов продукты с необоснованными наценками и раздавать их нуждающимся. В Грозном полицейские и сотрудники мэрии провели рейды по магазинам и предупредили предпринимателей о недопустимости необоснованных наценок в преддверии Ураза-байрама.

В большинстве регионов контроля за розничными ценами нет, и лишь власти Чечни выделяются стремлением контролировать цены, указали аналитики.

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источник: корреспондент "Кавказского узла"

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