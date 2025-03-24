Аналитики назвали особенности регулирования цен на продукты в Чечне

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На федеральном уровне контролем ценообразования занимается Федеральная антимонопольная служба, но ее больше интересуют картельные сговоры, в большинстве регионов контроля за розничными ценами нет, и лишь Чечня выделяется стремлением контролировать цены.

Как писал "Кавказский узел", глава Чечни Рамзан Кадыров поручил перед Ураза-байрамом усилить рейды, изымать продукты с необоснованными наценками у продавцов и раздавать их нуждающимся. Мэрия Грозного отчиталась о рейдах в магазинах.

Угрозы Кадырова забирать продукты у продавцов звучат на фоне уже существующей практики: ранее их забирали у покупателей товаров, купленных перед Ураза-байрамом за пределами республики. Двое жителей Чечни рассказали о досмотре машин на границе с Дагестаном перед Уразой в 2024 году в рамках борьбы с нарушителями "постановления о поддержке местного предпринимательства", говорится в опубликованном 13 марта материале "Кавказского узла". Полицейские заявили, что "у них приказ конфисковывать в пользу детских учреждений", однако одному из из числа опрошенных - пожилому водителю - удалось уговорить силовиков. В другом случае силовики "вытащили из машины два ящика с курами и одну упаковку, 30 штук, яиц". О похожих досмотрах на Герзельском посту жители Чечни рассказывали и в 2023 году. "Придрались к курам, что, мол, мы не патриоты республики, в Чечне везде кур продают, а вы в Дагестане их покупаете. Короче, конфисковали они кур", - цитировала рассказ своей соседки жительница Чечни.

Экономист и финансовый аналитик Александр Разуваев заявил, что масштабными завышением цен должна заниматься Федеральная антимонопольная служба (ФАС).

"Кроме них (этого ведомства), мало кто этим занимается. Раньше ФАС любила кошмарить нефтяные компании и сотовых операторов. Но они не очень активны на потребительском рынке", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По мнению аналитика, определить завышенность цены без экспертных оценок сложно.

"Справедливость цены от многих факторов зависит. Этим и должна заниматься ФАС. Они за это деньги получают. Но я не слышал давно, чтобы они проводили какие-то расследования. Последний раз это было, наверное, когда они предъявляли Роснефти о завышении цен на бензин", - отметил Разуваев.

В то же время он указал, что в настоящее время инфляция повышенная в силу ряда причин, в том числе из-за СВО.

"Сейчас инфляция волнует всех, укрепление рубля должно немножечко снизить её. Но в целом, только если секвестр оборонных расходов будет, инфляция пойдет на спад. Оборонных расходов на 13 триллионов за один год. Как следствие - рост цен", - сказал Разуваев.

По его мнению, вмешательство в рыночный механизм ценообразования должно быть продуманным.

"Вообще вмешиваться в рыночный механизм – это не очень хорошо. Некоторые губернаторы пытались это делать, особенно по ценам в торговых сетях. Там может быть картельный сговор. Но установить это очень сложно", - пояснил Разуваев.

Единственный регион, где могут наказать за необоснованные взлёты цен - Чечня

Экономический обозреватель газеты "Новое Дело" Андрей Меламедов считает, что рост цен может быть необоснованным.

"Это рост розничной цены на фоне стабильных оптовых цен, ценовые сговоры (определяются по неожиданному всплеску цен в отдельных регионах, отраслях), необъяснимое поднятие цены накануне праздника", - отметил он.

По словам экономиста, о борьбе с завышенными ценами мало что известно.

"За исключением реакции ФАС на корпоративные сговоры. Единственный регион, где могут наказать за необоснованные взлёты цен - Чечня, во всяком случае других примеров не встречал)", - пояснил Меламедов.

Адвокат Абусупьян Гайтаев сообщил, что регулирование розничного рынка практически никак не осуществляется.

"Есть федеральная антимонопольная служба, они в основном картельные сговоры расследуют. На региональном уровне запретов повышения цен как правило нет", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По словам адвоката, для торговых сетей имеются ограничения надбавок на цены.

Этой ситуации касается и статья 14.6 КоАП (нарушение порядка ценообразования). При закупке должен быть предел наценки. На практике, чтобы проверить отдельного торговца, нужно проводить проверку его накладных, закупочных цен. То есть это сложная задача, нужно доказывать факт завышения. В реальности этим никто не занимается", - отметил Гайтаев.

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