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22:05, 4 ноября 2026

Рейды на дорогах "подразделения" Адама Кадырова вызвали вопросы пользователей

Сотрудники "Дустум К-13" проводят рейды в Курчалоевском районе. Фото: "ЧП Грозный 95" / Telegram-канал.

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Сотрудники Центральной базы "Дустум К-13" провели рейдовые мероприятия на территории Курчалоевского района. В течении дня были изъяты несколько автономеров. Пользователи соцсети, поинтересовались, с чем было связано появление на дорогах "подразделения" Адама Кадырова.

Как писал "Кавказский узел", группа охранников и родственников Адама Кадырова, в которую вошли сыновья высокопоставленных чеченских чиновников, позиционируется в соцсетях как силовое подразделение "Команда К-13". Министр по нацполитике Чечни заявил, что никакого официального статуса эта группировка не имеет

Группировка, созданная вокруг Адама Кадырова, не считаясь официальной силовой структурой, по сути, является вооруженным формированием, действующим вне рамок российского законодательства. При этом хоть "подразделение" можно расценивать как забавы детей чеченских чиновников, но оно способно стать кадровым резервом для сохранения власти в руках местных элит. 

Сотрудники Центральной базы "Дустум К-13" провели рейдовые мероприятия на территории Курчалоевского района. Видео о рейдах в районе опубликовал Instagram*-паблик chp_checchnya. На 20.00 мск 4 ноября этот пост в паблике, на который подписаны более миллиона пользователей, набрал 399 отметок "Нравится" и 23 комментария.

Видео содержит кадры, на которых сотрудники в военизированной форме, вооруженные автоматическим оружием, останавливают на проезжей части гражданский транспорт и проверяют его. Также на видео присутствует черный внедорожник с большой надписью на двери "К-13". Некоторые из сотрудников экипированы рюкзаками с надписью "К-13 Центральная база". 

Судя по баннеру на обочине дороги, рейды проходят на автомобильной дороге "Турты-Хутор - Гансолчу - Аллерой" - это региональная автодорога в Чечне, связывающая населенные пункты Ножай-Юртовского и Курчалоевского районов. Сотрудники подразделения проверяют документы водителей, а также обыскивают машины.

В конце октября власти Чечни впервые за полтора года подтвердили данные о вооруженном инциденте в республике. Операция, в которой был убит предполагаемый участник вооруженного подполья прошла вечером 19 октября в Курчалоевском районе Чечни; официальное подтверждение от Рамзана Кадырова появилось лишь вечером 22 октября. Неофициальные источники назвали убитым 36-летнего уроженца Гудермеса Турпал-Али Межидова: согласно распространенным силовиками ориентировкам, он разыскивался по подозрению в незаконном обороте оружия. Источники утверждают, что силовики пытались задержать Межидова на блокпосту в районе Черноречье, но он оказал вооруженное сопротивление, ранив нескольких полицейских. Силовики некоторое время преследовали Межидова и убили его на территории Курчалоевского района.

Судя по кадрам из видео, в результате рейдов были изъяты номера у нескольких водителей транспортных средств. Рейды проводились весь день, вплоть до наступления темноты.

Комментаторы под опубликованным видео поинтересовались, с чем связаны рейдовые мероприятия. "А что там случилось?", - спросил подписчик magas.50. "Так а что рейдовали то?", - поинтересовался guzelrasidova0.

Dds64896 высказал версию, что речь идет о поиске людей, связанных с террористической организацией.

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Автор: "Кавказский узел"

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