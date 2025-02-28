Дата начала Рамадана совпала во всех республиках Северного Кавказа

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Во всех республиках Северного Кавказа месяц Рамадан начнется 1 марта, заключили муфтияты.

Как писал "Кавказский узел", в регионах Северного Кавказа муфтияты нередко объявляют датой начала Рамадана дни, отличные от тех, что устанавливает ДУМ России. Местные богословы при этом ориентируются на появление Луны в небе. Так, в 2022 году месяц Рамадан в Дагестане, Чечне, Кабардино-Балкарии и Северной Осетии начался 2 апреля, тогда как Духовное управление мусульман России назвало 1 апреля датой начала Рамадана. В 2023 году месяц поста Рамадан в большинстве регионов был объявлен 23 марта. В 2024 году в большинстве республик Северного Кавказа днем начала Рамадана объявлено 11 марта. В Дагестане первым днем Рамадана духовное управление объявило 12 марта.

Рамадан - девятый месяц мусульманского лунного календаря, месяц поста (ас-саум), духовного и нравственного очищения, а также укрепления веры и воли. Во время Рамадана мусульмане должны воздерживаться от пищи и питья в течение светового дня. В соборных мечетях Северного Кавказа в дни Рамадана каждый вечер проходят коллективные ифтары (разговения), говорится в справке "Кавказского узла" о Рамадане.

Духовное управление мусульман Кабардино-Балкарии сообщило в своем Telegram-канале, что в связи с тем, что увидели новую Луну, 1 марта является первым днём Священного месяца Рамадан.

Глава ДУМ Чечни Салах Межиев также сообщил, что 1 марта 2025 года будет первым днем Рамадана.

Комитет по определению начала и конца месяца Рамадан при Совете алимов Дагестана вынес решение о том, что первый день месяца Рамадан в этом году приходится на 1 марта, сообщил сегодня Муфтият Дагестана в своем Telegram-канале.

Эту же дату как начало Рамадана назвали Духовные управления мусульман Северной Осетии, Карачаево-Черкесии, а также Краснодарского края и Адыгеи. Первым днем поста 1 марта назвало также духовное управление мусульман Ставропольского края.

Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов издал распоряжение в связи с наступлением священного месяца Рамадан, в нем указано, что распоряжение издано накануне наступления священного месяца. Он рекомендовал сократить на один час продолжительность рабочего дня в период поста в органах государственной власти, местного самоуправления, в учреждениях и организациях, говорится в Telegram-канале главы республики. Организациям, реализующим продукты питания, рекомендовано осуществлять деятельность ежедневно до 23.00.

Духовное управление мусульман России также назвало 1 марта днем начала месяца Рамадан.

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