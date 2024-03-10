Муфтияты республик Северного Кавказа определили дату начала Рамадана

10 марта 2024, 21:54

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В большинстве республик Северного Кавказа днем начала Рамадана объявлено 11 марта. В Дагестане первым днем Рамадана духовное управление объявило 12 марта.

Как сообщал "Кавказский узел", в регионах Северного Кавказа муфтияты нередко объявляют датой начала Рамадана дни, отличные от тех, что устанавливает ДУМ России. Местные богословы при этом ориентируются на появление Луны в небе. Так, в 2022 году месяц Рамадан в Дагестане, Чечне, Кабардино-Балкарии и Северной Осетии начался 2 апреля, тогда как Духовное управление мусульман России назвало 1 апреля датой начала Рамадана. В 2023 году месяц поста Рамадан в большинстве регионов был объявлен 23 марта.

Рамадан - девятый месяц мусульманского лунного календаря, месяц поста (ас-саум), духовного и нравственного очищения, а также укрепления веры и воли. Во время Рамадана мусульмане должны воздерживаться от пищи и питья в течение светового дня. В соборных мечетях Северного Кавказа в дни Рамадана каждый вечер проходят коллективные ифтары (разговения), говорится в справке "Кавказского узла" о Рамадане.

Муфтият Республики Дагестан объявил, что первый день месяца Рамадан, в этом году приходится на 12 марта, говорится в сообщении на сайте Духовного управления мусульман республики.

Муфтий Чеченской Республики Салах-Хаджи Межиев сообщил, что в Саудовской Аравии зафиксировали новолуние. Это значит, что в понедельник, 11 марта, первый день Рамадана и первый пост. Сегодня, 10 марта, первый таравих (намаз, который читается в ночное время месяца Рамадан). "К нам пришла весть о том, что в Мекке было замечено новолуние. В связи с этим, 11 марта будет первый день Рамадана и первый пост. Да примет Всевышний наш пост, молитву и милостыню", - сказал в своём объявлении муфтий, чьи слова приводит "Чечня Сегодня".

"11 марта является первым днём Священного месяца Рамадан и соответственно сегодня 10 марта во всех мечетях КБР начнут совершать тарауих намаз", - говорится в сообщении Духовного управления мусульман Кабардино-Балкарии, опубликованном в телеграм-канале управления.

Эту же дату как начало Рамадана назвали Духовные управления мусульман Северной Осетии, а также Краснодарского края и Адыгеи. Первым днем поста 11 марта назвало также духовное управление мусульман Ставропольского края.

Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов издал распоряжение в связи с наступлением священного месяца Рамадан. Он рекомендовал сократить на один час продолжительность рабочего дня в период поста в органах государственной власти, местного самоуправления, в учреждениях и организациях, сообщает издание «Ингушетия». Организациям, реализующим продукты питания, рекомендовано осуществлять деятельность ежедневно до 23 часов.

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