Мусульмане Северного Кавказа встретили Рамадан

02 апреля 2022, 23:15

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Верующие на Северном Кавказе встретили Рамадан коллективными молитвами, священному месяцу поста в регионах приурочены разные культурные и спортивные мероприятия, благотворительные акции. Главы северокавказских республик в своих поздравлениях упомянули сложную обстановку в мире.

Как писал "Кавказский узел", в этом году священный для мусульман месяц Рамадан начнется в Дагестане, Чечне, Кабардино-Балкарии и Северной Осетии 2 апреля, сообщили муфтияты. Духовное управление мусульман России заявило о наступлении месяца Рамадан 1 апреля.

Рамадан — девятый месяц мусульманского лунного календаря, месяц поста (ас-саум), духовного и нравственного очищения, а также укрепления веры и воли. Во время Рамадана мусульмане должны воздерживаться от пищи и питья в течение светового дня. В соборных мечетях Северного Кавказа в дни Рамадана каждый вечер проходят коллективные ифтары (разговения), говорится в справочном материале "Кавказского узла" о Рамадане. В ряде регионов Северного Кавказа, в том числе и в Дагестане, местные богословы нередко объявляют началом и окончанием Рамадана дни, отличные от тех, что устанавливает ДУМ РФ, ориентируясь в этом на появление Луны в небе.

Начинается месяц Рамадан у мусульман с коллективных молитв, в этот период проводятся культурные, спортивные мероприятия и благотворительные акции.

На базе Кизилюртовского реабилитационного центра для несовершеннолетних в преддверии Рамадана была организована раздача для 200 малоимущим семьям продуктовых наборов и новой одежды, сообщило 1 апреля на своем сайте Министерство труда и социального развития Дагестана.

В месяц Рамадан в мечети имени Мухаммада Ярагского в селе Яраг-Казмаляр пройдет выставка реликвий пророка Мухаммада, пишет сегодня "Лезги газет". "Прибытие этих священных реликвий к нам в район в этот благословенный Рамадан - это знаменательное событие для всех жителей нашего района. Подобные мероприятия всегда будут сплачивать, объединять людей, способствовать единению всех народов нашей страны", - процитировало главу района Фарида Ахмедова издание.

Глава Дагестана Сергей Меликов оказал финансовую помощь в проведении первого ифтара в главном "Шатре Рамадана" на территории Центральной джума-мечети Махачкалы, сообщило сегодня со ссылкой на пресс-службу фонда "Инсан" издание islamdag.ru. По словам представителя фонда, в этом году площадь "Шатра Рамадана" в Махачкале была увеличена почти на 100 квадратных метров, внутри него будут созданы дополнительные условия для комфорта разговляющихся. "Шатер Рамадана" - это проводимая в дни священного месяца Рамадан ежегодная акция от благотворительного фонда "Инсан". Сегодня "Шатры Рамадана" работают не только при мечетях столицы, но и в остальных городах и районах республики, информировало издание.

На приуроченном к Рамадану чемпионате и первенстве Северо-Кавказского федерального округа по смешанному боевому единоборству (ММА) среди юниоров 18-20 лет чеченские бойцы взяли восемь медалей, сообщило со ссылкой на Министерство Чечни по физической культуре и спорту "Грозный.Информ".

Соревнования проходили с 29 марта по 1 апреля во Дворце спорта Магас им.Б.Евлоева в Назрани. В первенстве приняли участие лучшие спортсмены СКФО. По его итогам чеченская сборная завоевала две золотые, три серебряные и три бронзовые награды.

В честь священного месяца Рамадан Министерство Чечни по делам молодёжи начало акцию "Утренний намаз". Каждый ребёнок в возрасте до 14 лет включительно, совершивший утренний намаз в течение всего месяца Рамадан в Центральной мечети "Сердце Чечни", получит в рамках акции ценный подарок. Все дети будут отмечаться после каждого утреннего намаза при выходе из мечети ответственным человеком, информировало агентство.

Духовное управление мусульман анонсировало в Москве 2 апреля на площади перед Мемориальной мечетью на Поклонной горе торжественное открытие проекта "Шатер Рамадана", включающего в себя фестиваль культур и традиций различных народов. "Шатер Рамадана-2022" пройдет под девизом "Многообразие культур. Путь к единству" и закончит свою работу 3 мая, сообщил ТАСС со ссылкой на ДУМ России агентство.

Также ДУМ России объявило о проведении в Москве и Подмосковье акции "Рамадан Керим-2022" и приеме заявок от нуждающихся на получение продуктовых наборов. Акция проводится по благословению главы ДУМ РФ муфтия шейха Равиля Гайнутдина и при поддержке благотворителя Сулеймана Керимова. Сбор заявок ведется в созданном кол-центре, выдача продуктов будет организована на территории Московской Соборной мечети, информировало издание.

В современном мусульманском обществе появились новые традиции в Рамадан, отметил блогер "Кавказского узла" "Чечня инсайд". "Так, уже несколько лет некоторые из предпринимателей в Чеченской Республике накануне и в течение Рамадана прощают долги своим клиентам, а те, которые могут себе позволить, закрывают долги малоимущих. А таких в республике очень много. Кроме этого, широко распространена практика, когда желающий сделать хорошее дело и таким образом заработать себе довольство Всевышнего Аллаха, оплачивает в магазине продукты первой необходимости и просит продавцов раздать их в качестве садака своим покупателям. Таким образом человек, сам оставаясь в тени, делает благие дела", - написал блогер.

Главы регионов Северного Кавказа поздравили верующих с началом Рамадана.

"Священный месяц дает каждому мусульманину возможность еще раз осмыслить и понять истинные духовные ценности в жизни, проявить заботу и любовь к ближнему, стать милосердней и терпимей, совершать больше добрых дел", - написал на своем сайте глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков.

"В этом году месяц поста проходит в непростой для всего мира период, когда особенно важно проявить милосердие, заботу и терпимость. Сегодняшние события подтверждают, что сила нашей Родины именно в ее многонациональном народе, в сплоченности людей и их беспримерной любви к родному краю", - указал в своем Telegram-канале глава Дагестана Сергей Меликов.

Глава Чечни Рамзан Кадыров 1 апреля на своем официальном сайте также поздравил мусульман с наступлением священного месяца Рамадан. Он упомянул о переживаниях жителей Чечни за своих родных, которые отправились на Украину "для выполнения важных боевых задач". "Они прекрасно и в крайней степени профессионально справляются с поставленными задачами, но мусульманин все же не может пребывать в спокойствии, пока его брат по вере находится в пучине сражений", - отметил Рамзан Кадыров.

"Мусульманам Ингушетии всегда были присущи веротерпимость, стремление к миру и добрососедству, забота о ближнем, милосердие, взаимопомощь и поддержка. И сегодня, когда мы испытываем новые трудности, связанные с обстановкой в стране и мире, все эти качества нам особенно необходимы. Уверен, что вера во Всевышнего, которая всегда помогала нашему народу преодолевать тяжелые испытания, выпавшие на его долю, сохранять обычаи и традиции предков, придаст нам еще больше сил, энергии и терпения", - заявил глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов, слова которого приводит ГТРК "Ингушетия".

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