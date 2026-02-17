Протест у парламента Грузии продолжается 447 дней

Сторонники евроинтеграции Грузии в 447-й день подряд вышли к парламенту с акцией протеста. Участник акций на проспекте Руставели Георгий Ромелашвили арестован на четыре дня по обвинению в перекрытии дороги.

Как писал "Кавказский узел", 16 февраля, в 446-й день непрерывных протестов, протестующие у парламента Грузии выступили против планов "Грузинской мечты" ввести в Уголовный кодекс статью об экстремизме и мотив "непризнания власти".

В статью 53 УК "Общие принципы назначения наказания" планируется добавить новое отягчающее обстоятельство, - если преступление совершено по мотиву непризнания конституционного строя или конституционных органов. Также водится новая статья 316¹ - "Экстремизм против конституционного строя Грузии - по ней, в частности, будут наказываться публичные призывы к массовому неповиновению органам государственной власти Грузии или "иные систематические действия, направленные на формирование восприятия нелегитимности органов власти”. Проект статьи предусматривает до трех лет лишения свободы для граждан, а для юридических лиц - ликвидацию или штраф.

Активисты в Тбилиси сегодня вечером вышли на акцию протеста к зданию парламента Грузии с неизменными требованиями - провести новые выборы и освободить всех арестованных за участие в демонстрациях. Акция проводится в 447-й день подряд, передает Publika.

Граждане принесли с собой национальные флаги, флаги Евросоюза, а также протестные плакаты. На фото с проспекта Руставели видны плакаты “Демография результат политики”, “Уходите” и “Мы против продажи и разрушения университетов”.

Тбилисский городской суд сегодня арестовал на четыре дня активиста Георгия Ромелашвили, который активно помогает политическим заключенным. МВД заявило, что Ромелашвили перекрыл проезжую часть на проспекте Руставели 7 февраля. После заседания суда его отвезли в изолятор города Мцхета, пишет Tbilisi life.

"Кавказский узел" писал, что демонстранты перекрывали движение по проспекту Руставели в течение 343 дней подряд. С 6 ноября 2025 шлда силовики не позволяли активистам перекрывать движение, выставляя оцепление вдоль проезжей части, за попытки выйти на дорогу протестующих задерживали. Тем не менее, в годовщину протестов и в некоторые другие дни после нее протестующие проводили марши по проезжей части.

Участники протестов в Грузии с 28 ноября 2024 года требуют новых парламентских выборов и освобождения политзаключенных. Силовики проводили жесткие разгоны протестов, применяя слезоточивый газ и водометы, и задерживали протестующих. За время протестов административному преследованию подверглось более 1000 человек. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Главное о преследовании участников протестов в Грузии".