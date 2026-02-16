Полиция не разрешила провести в центре Тбилиси митинг памяти Навального*

Грузинская полиция не разрешила провести митинг памяти Алексея Навального* у памятника Пушкину на площади Свободы в Тбилиси. Мероприятие состоится сегодня, однако пройдет в закрытом помещении, заявили организаторы.

Как писал "Кавказский узел", в феврале 2025 года в Тбилиси российские эмигранты почтили память Навального. Больше сотни человек пришли на митинг в Пушкинский сквер в грузинской столице. Собравшиеся держали в руках цветы и плакаты с именами российских политзаключённых.

16 февраля 2024 года политик Алексей Навальный скончался в колонии после того, как, согласно заявлению УФСИН, его состояние резко ухудшилось. Жители городов России, в том числе на юге страны, подверглись преследованиям за попытки возложения цветов в память о Навальном к мемориалам жертвам политических репрессий.

Об отмене митинга памяти Навального сообщили сегодня организаторы мероприятия, активисты Frame. По словам российских активистов, они обратились в министерство внутренних дел с просьбой организовать митинг, но Министерство внутренних дел запретило им собираться на площади Свободы, объяснив это тем, что им не разрешалось стоять на дороге или тротуаре. В итоге они собрались в здании в центре города, сообщил сегодня телеканал Pirveli.

"Друзья, плохие и срочные новости. К сожалению, мы вынуждены, чтобы никого не подставить, перенести мероприятие, посвящённое памяти Алексея Навального, от памятника Пушкину на Бетлеми, 23. Полиция всё-таки решила запретить нам проводить митинг, посвящённый памяти Алексея, на прежнем месте. В Грузии изменился закон, и хотя наш митинг его не нарушал, мы не собирались перекрывать улицу, а по закону такое мероприятие даже не требует уведомления, но, так как получен отрицательный ответ от полиции, мы понимаем, что можем поставить кого-то из участников под угрозу, если не перенесём встречу", - сказано в сообщении сообщества в Telegram-канале.

По словам организаторов, тогда, когда такие мероприятия проходят по всему миру, когда международные лаборатории подтвердили, что Навальный был убит по приказу сильнодействующим ядом, запрещённым на международном уровне, в Грузии не хотят разрешать проведение митинга или даже панихиды, посвящённой ему.

"Великобритания, Швеция, Франция, Германия и Нидерланды уверены, что Алексей Навальный был отравлен смертельным токсином. К такому выводу пришли наши правительства на основании анализа образцов Алексея Навального. Эти анализы убедительно подтвердили наличие эпибатидина. Эпибатидин - это токсин, содержащийся в ядовитых древесных лягушках Южной Америки. В России он в природе не встречается. Россия утверждала, что Навальный умер естественной смертью. Но, учитывая токсичность эпибатидина и сообщенные симптомы, отравление, скорее всего, стало причиной его смерти. Навальный умер, находясь в заключении, а это значит, что у России были средства, мотив и возможность применить к нему этот яд", - говорится 14 февраля в совместном заявлении Великобритании, Швеции, Франции, Германии и Нидерландов на информационном сайте государственного сектора Великобритании.

" Услышав эту новость, мы решили собраться и провести митинг солидарности, но нам ответили, что мы не имеем права стоять на дороге или тротуаре. Нам просто сказали, что мы не можем. К сожалению, действия грузинской полиции сейчас очень похожи на действия российской. За последние 4 года, с тех пор как я сюда переехал, все изменилось, не только полиция, но и решение бюрократических вопросов очень похоже на российское", - сказал один из участников митинга.

"Новое место проведения памятного мероприятия: улица Бетлеми, активистское пространство Frame. Возле входа мы поставим корзину для цветов с портретом Алексея", - написали активисты сообщества.

"Кавказский узел" также писал, что житель Волгограда Андрей был задержан у памятника жертвам политических репрессий во время возложения цветов в годовщину смерти Алексея Навального. Как позднее рассказал задержанный, к нему подошли несколько человек в гражданском, которые попросили предъявить документы. Затем его отвели в машину и привезли в отдел полиции.

