22:45, 12 февраля 2026

Пленный боец из Грузии приговорен в Донецке к пожизненному сроку

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Российский суд в Донецке приговорил к пожизненному сроку гражданина Грузии Георгия Чубетидзе, который участвовал в боях на стороне Украины и попал в плен к российским военным осенью 2023 года. Правозащитники признали Чубетидзе политзаключенным.

Как писал "Кавказский узел", Минобороны России в ноябре 2023 года заявило о пленении двух граждан Грузии, Георгия Гоглидзе и Георгия Чубетидзе, опубликовав кадры их допроса. В апреле 2025 года Георгий Гоглидзе был приговорен к девяти годам строгого режима.

По версии Минобороны РФ, Гоглидзе и Чубетидзе были снайперами во втором "Интернациональном легионе" Украины. Глава "Интернационального легиона" отрицал, что пленные бойцы были в его подразделении, но он призвал власти Грузии вмешаться в ситуацию и освободить их. Власти Грузии в ответ на это заявили, что у них "нет ресурса" заниматься освобождением пленных. 

По версии следствия и суда, Чубетидзе участвовал в боях в составе разных украинских подразделений с октября 2014 года по ноябрь 2023 года. Ему вменялись два эпизода по статье о наемничестве и четыре - по статье о посягательстве на жизнь военнослужащих. 

Как утверждает суд, гражданин Грузии расстрелял пятерых российских военных в Донецкой и Луганской областях 2015-2016 и 2023 годах, сообщило со ссылкой на российский Следком РИА “Новости”. 

В сообщении агентства утверждается, что приговор Чубетидзе выносился заочно, хотя тот все еще находится в плену. “Судом Чубетидзе приговорен к наказанию в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима", - говорится в публикации. 

Следственный комитет РФ официально сообщал о завершении расследования дела Чубетидзе 19 июня. “В момент задержания у Чубетидзе при себе имелся планшетный компьютер, который был изъят (...). В памяти устройства обнаружена видеозапись с оптического прицела снайперской винтовки, на которой было зафиксировано посягательство на жизнь российского военнослужащего”, - заявляла пресс-служба ведомства.

Российские правозащитники в марте 2025 года признали политзаключенными семерых иностранцев, преследуемых РФ за службу в украинской армии, в том числе Георгия Чубетидзе, плененного вместе с ним Георгия Гоглидзе и осужденного на пожизненный срок Мамуку Гацерелия. 

“Женевская конвенция о защите жертв международных вооруженных конфликтов не признает наемниками тех, кто официально служит в вооруженных силах одной из воюющих сторон. Все иностранцы, которых обвиняют в наемничестве, служили по контракту в официальных подразделениях украинской армии”, - говорится в публикации проекта “Поддержка политзеков. Мемориал”*.

* внесены в реестр иноагентов.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

