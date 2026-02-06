Троим грузинским политзаключенным предъявлено обвинение за игру в карты в тюрьме

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Осужденные в связи с участием в протестах Антон Чечин, Артем Грибуль и Сергей Кухарчук обвинены в использовании запрещенных предметов в Глданской тюрьме. По этой статье им грозит от трех до пяти лет лишения свободы.

Как писал "Кавказский узел", 27-летний гражданин Украины, участник протестов в Тбилиси Сергей Кухарчук 3 сентября 2025 года был приговорен к двум годам тюремного заключения по статье об участии в беспорядках вместе с еще 10 гражданами Грузии. Россиянин Артем Грибуль и Анастасия Зиновкина, участвовавшие в протестных акциях в Тбилиси, в декабре 2024 года были арестованы по обвинению в наркоторговле. 12 сентября суд в Тбилиси назначил обоим по 8,5 года лишения свободы; такой же срок по аналогичному обвинению получил и участник протестов, также гражданин России Антон Чечин.

"Кавказский узел" опубликовал справку "Главное о преследовании участников протестов в Грузии".

О новом обвинении против осужденных в Грузии россиян и украинца стало известно 5 февраля, в этот день Тбилисский городской суд назначил предварительное слушание по этому делу. По версии прокуратуры Грузии, Чечин, Грибуль и Кухарчук, которые отбывают наказание в одной камере Глданской тюрьмы, играли в карты. Регламент тюрьмы относит карты к числу запрещенных предметов, использование которых влечет уголовную ответственность, пишет Publika.

Обвинение троим осужденным предъявлено по статье об использовании запрещенных предметов в пенитенциарном учреждении (часть 2 статьи 378 УК Грузии). Эта статья предусматривает от трех до пяти лет лишения свободы.

Согласно материалам дела, 5 октября 2025 года у осужденных изъяли самодельные карты, изготовленные из картона. Как считает обвинение, Грибуль, Кухарчук и Чечин только пользовались картами, которые сделал их сокамерник, гражданин Литвы Гиедриус Вотронович.

Литовцу обвинение предъявлено не было, он уже экстрадирован на родину, сообщил адвокат Сергея Кухарчука Николоз Легашвили. Адвокат Антона Чечина Мариам Джикиа, в свою очередь, назвала доказательства по делу сомнительными.

По данным защиты, обвиняемые, которые не владеют грузинским языком, на 5 октября не были ознакомлены со списком запрещенных в тюрьме предметов на понятном им языке - лишь спустя два месяца после инцидента с картами им предоставили этот список.

"Кавказский узел" писал, что в ноябре 2025 года Грибуль и Чечин проводили голодовку в поддержку Анастасии Зиновкиной, требуя наказать сотрудников исправительного учреждения, которые бесчеловечно обращались с ней. Зиновкина сообщила, что в течение восьми часов она не получала никакой помощи от персонала тюрьмы, хотя не могла двигаться из-за боли в спине. В январе стало известно, что Зиновкиной ужесточили режим содержания.

У Чечина диагностирована киста головного мозга, в связи с чем он нуждается в медпомощи, заявляла ранее его защита. В июне Чечин был избит сотрудниками тюрьмы после его просьбы о переводе в камеру, в которой не курят.

Схожие обвинения в незаконном обороте наркотиков были предъявлены и троим гражданам Грузии, также участвовавшим в протестах. Дела Георгия Ахобадзе, Ники Кации и Тедо Абрамова повторяли дела россиян "вплоть до мелких деталей", указывал ранее Грибуль. В результате Ахобадзе, Кация и Абрамов были оправданы. Единственным отличием дел Грибуля, Зиновкиной и Чечина от дел Ахобадзе, Кация и Абрамова было участие переводчиков, которые в суде дали показания в поддержку обвинения, отмечала супруга Чечина Манана Самхарадзе.