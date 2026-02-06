×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
03:43, 6 февраля 2026

Троим грузинским политзаключенным предъявлено обвинение за игру в карты в тюрьме

Антон Чечин, Сергей Кухарчук, Артем Грибуль. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ.

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Осужденные в связи с участием в протестах Антон Чечин, Артем Грибуль и Сергей Кухарчук обвинены в использовании запрещенных предметов в Глданской тюрьме. По этой статье им грозит от трех до пяти лет лишения свободы.

Как писал "Кавказский узел", 27-летний гражданин Украины, участник протестов в Тбилиси Сергей Кухарчук 3 сентября 2025 года был приговорен к двум годам тюремного заключения по статье об участии в беспорядках вместе с еще 10 гражданами Грузии. Россиянин Артем Грибуль и Анастасия Зиновкина, участвовавшие в протестных акциях в Тбилиси, в декабре 2024 года были арестованы по обвинению в наркоторговле. 12 сентября суд в Тбилиси назначил обоим по 8,5 года лишения свободы; такой же срок по аналогичному обвинению получил и участник протестов, также гражданин России Антон Чечин. 

"Кавказский узел" опубликовал справку "Главное о преследовании участников протестов в Грузии". 

О новом обвинении против осужденных в Грузии россиян и украинца стало известно 5 февраля, в этот день Тбилисский городской суд назначил предварительное слушание по этому делу. По версии прокуратуры Грузии, Чечин, Грибуль и Кухарчук, которые отбывают наказание в одной камере Глданской тюрьмы, играли в карты. Регламент тюрьмы относит карты к числу запрещенных предметов, использование которых влечет уголовную ответственность, пишет Publika. 

Обвинение троим осужденным предъявлено по статье об использовании запрещенных предметов в пенитенциарном учреждении (часть 2 статьи 378 УК Грузии). Эта статья предусматривает от трех до пяти лет лишения свободы. 

Согласно материалам дела, 5 октября 2025 года у осужденных изъяли самодельные карты, изготовленные из картона. Как считает обвинение, Грибуль, Кухарчук и Чечин только пользовались картами, которые сделал их сокамерник, гражданин Литвы Гиедриус Вотронович. 

Литовцу обвинение предъявлено не было, он уже экстрадирован на родину, сообщил адвокат Сергея Кухарчука Николоз Легашвили. Адвокат Антона Чечина Мариам Джикиа, в свою очередь, назвала доказательства по делу сомнительными.

По данным защиты, обвиняемые, которые не владеют грузинским языком, на 5 октября не были ознакомлены со списком запрещенных в тюрьме предметов на понятном им языке - лишь спустя два месяца после инцидента с картами им предоставили этот список.

"Кавказский узел" писал, что в ноябре 2025 года Грибуль и Чечин проводили голодовку в поддержку Анастасии Зиновкиной, требуя наказать сотрудников исправительного учреждения, которые бесчеловечно обращались с ней. Зиновкина сообщила, что в течение восьми часов она не получала никакой помощи от персонала тюрьмы, хотя не могла двигаться из-за боли в спине. В январе стало известно, что Зиновкиной ужесточили режим содержания. 

У Чечина диагностирована киста головного мозга, в связи с чем он нуждается в медпомощи, заявляла ранее его защита. В июне Чечин был избит сотрудниками тюрьмы после его просьбы о переводе в камеру, в которой не курят. 

Схожие обвинения в незаконном обороте наркотиков были предъявлены и троим гражданам Грузии, также участвовавшим в протестах. Дела Георгия Ахобадзе, Ники Кации и Тедо Абрамова повторяли дела россиян "вплоть до мелких деталей", указывал ранее Грибуль. В результате Ахобадзе, Кация и Абрамов были оправданы. Единственным отличием дел Грибуля, Зиновкиной и Чечина от дел Ахобадзе, Кация и Абрамова было участие переводчиков, которые в суде дали показания в поддержку обвинения, отмечала супруга Чечина Манана Самхарадзе. 

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
04:42, 6 февраля 2026
Военный из Калмыкии убит в зоне СВО
01:50, 6 февраля 2026
Названо имя убитого на Украине военного из Дагестана
21:06, 5 февраля 2026
Четыре жителя Ингушетии приговорены к длительным срокам по делу об "Имарат Кавказ"*
17:15, 5 февраля 2026
Саралиев рапортовал о первом в этом году обмене пленными с Украиной
05:45, 5 февраля 2026
Водитель грузовика ранен в Батайске во время атаки БПЛА
02:55, 5 февраля 2026
Шесть бойцов из Дагестана убиты на Украине
Все события дня
Новости
Департамент миграции МВД Грузии. Кадр видеосюжета 1TV.ge
01:22, 5 февраля 2026
Защита Тимофеева назвала неправомерными отказ в убежище и планы высылки из Грузии
Ибрагим Яганов (признан иноагентом). Стоп-кадр видео https://www.youtube.com/watch?v=Y2Hsrl6Hcgo от 30.01.26.
21:54, 4 февраля 2026
Слова Яганова* о Латской трагедии вызвали возмущение в Абхазии
Георгий Барамедзе. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
18:56, 3 февраля 2026
Бывший вице-премьер Грузии заочно осужден за наемничество
Транскам. Фото: https://south-ossetia.info/transkam-alternativnye-varianty/
07:06, 1 февраля 2026
Транскам и Военно-Грузинская дорога закрыты для большегрузов
Задержание в Грузии. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
23:54, 25 января 2026
Россиянин задержан в Грузии после отказа в убежище
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
14:27, 2 февраля 2026
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:11, 14 марта 2025
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Справочник
Обвиняемые в военном суде Азербайджана, 17 января 2025 года. Скриншот видеозаписи https://am.sputniknews.ru/20250117/poyavilis-detali-pervogo-zasedaniya-v-baku-po-delu-byvshikh-liderov-nagornogo-karabakha-84880666.html Варданян и 15 руководителей Карабаха: главное о судах в Баку

Артемий Останин со следами побоев после задержания и ранее на сцене. Фото: https://t.me/Merkacheva/3467, Telegram-канал "Москва 24" Главное об избиении и аресте комика Артемия Останина

Адам Кадыров. Изображение создано "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot. Что известно о засекреченном инциденте с Адамом Кадыровым в Грозном

Последние записи в блогах
Фото
10:19, 16 декабря 2025
Ветер с Апшерона
Резонансные заявления и тяжелые последствия в истории
Фото
12:00, 10 декабря 2025
Ветер с Апшерона
Репатриация изгнанных: разные позиции на Юге Кавказа
Фото
15:35, 1 декабря 2025
Ветер с Апшерона
Туркестан, Тюркское НАТО – новые факты без России
Все блоги
Аналитика
12:37, 2 февраля 2026
В январе 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе погибли три человека
14:14, 5 января 2026
2 человека погибли и 7 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в IV квартале 2025 года
Темы дня
Возвращенные из плена уроженцы Чечни. Кадр видео Рамзан Кадыров / Telegram
06 февраля 2026, 00:52
20 уроженцев Чечни возвращены в Россию в рамках обмена пленными

Участник акции на проспекте Руставели. Фото: Nino Kikvadze / Publika
05 февраля 2026, 22:54
Участники протестов в Грузии столкнулись с массовыми блокировками счетов

Лидеры Карабаха в зале суда. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
05 февраля 2026, 18:49
Приговоры лидерам Карабаха вызвали возмущение у армянской оппозиции

Алия Оздамирова. Скриншот фото https://t.me/sksosorg/1612 (Кризисная группа СК SOS" признана иноагентом) от 13.11.25
05 февраля 2026, 14:36
Прокуратура Грузии начала расследование обстоятельств вывоза Алии Оздамировой в Чечню

Адам Кадыров заявил о готовности доставить Зеленского в Грозный
Адам Кадыров заявил о готовности доставить Зеленского в Грозный
Отец, похищенного в Нальчике студента, записал обращение к Бастрыкину #Нальчик #Бастрыкин #shorts
Отец, похищенного в Нальчике студента, записал обращение к Бастрыкину #Нальчик #Бастрыкин #shorts
Краснодарцы требуют встречи с мэром #Краснодар #акция #shorts #Наумов
Краснодарцы требуют встречи с мэром #Краснодар #акция #shorts #Наумов
Гасангусейнов потребовал отчета о расследовании убийства сыновей
Гасангусейнов потребовал отчета о расследовании убийства сыновей
Убийство уроженки Чечни в Ереване: что известно? #shorts #Айшат #Армения #Чечня #новости #news
Убийство уроженки Чечни в Ереване: что известно? #shorts #Айшат #Армения #Чечня #новости #news
TRIPP: сможет ли
TRIPP: сможет ли "Маршрут Трампа" примирить Ереван и Баку?
Показать больше