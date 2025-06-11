Чечин сообщил подробности избиения в тбилисской тюрьме

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Россиянин Антон Чечин был избит сотрудниками тбилисской тюрьмы после его просьбы о переводе в камеру, в которой не курят. Избитого Чечина на несколько часов поместили в карцер и лишь затем оказали медицинскую помощь.

Как писал "Кавказский узел", 8 июня адвокат Георгий Чхеидзе получил информацию о насилии над подзащитным Антоном Чечиным. По словам адвоката, сотрудники тюрьмы насильно вывели Чечина из камеры, после чего он получил травмы руки и гематомы на лице.

Правозащитники сочли Южный Кавказ ненадежным убежищем для россиян Армения и Грузия не являются надежным убежищем для тех, кто покинул Россию по политическим причинам, так как в них высоко влияние российских спецслужб и есть риск выдачи на родину, констатировали опрошенные "Кавказским узлом" российские правозащитники.

Подробности избиения Антона Чечина сообщила его супруга Манана Самхарадзе. "Было 5-6 надзирателей, которые силой вытащили его из камеры - только из-за того, что Антон просил ее сменить на ту, в которой не курят... Разговор завершился, и вдруг они неожиданно зашли обратно и силой вытащили его, даже не объясняя причин. Заломали ему руки, оскорбляли на грузинском и русском. Синяки на руках были такие, что образовалась и гематома", - привел 10 июня ее слова телеканал "Пирвели" на своем сайте.

У Чечина диагностирована киста головного мозга, в связи с чем он нуждается в медпомощи. 28 апреля его не доставили в суд из-за ухудшения состояния.

Начали заламывать руки и пытались вывести меня из камеры

Телеграм-канал Tbilisi-life опубликовал письмо Антона Чечина, переданное его супругой. Согласно публикации, письмо датировано 9 июня. В письме Чечин пояснил, что "хотел перевода в некурящую камеру".

"Пришли сотрудники по безопасности, и я сказал, что мне было нужно и чтобы эту информацию передали директору. Они сказали, что директора не было. После чего они начали заламывать руки и пытались вывести меня из камеры без объяснения причин", - рассказал он.

Отвели меня в карцер, где я пробыл около двух часов

По словам Чечина, он сообщил сотрудникам "про опухоль в голове и пожаловался на боли сердца и руки". "И хотел осмотра врача. Они никак не отреагировали на мою просьбу об осмотре врачом. И после этого они отвели меня в карцер, где я пробыл около двух часов. Около 22:00 меня отвели к медсестре, она провела осмотр руки, дала таблетку и сделала укол обезболивающего, так как я чувствовал сильную боль. На руках было множество гематом и ссадин, а также внутренняя боль в области суставов

Напомним, гражданин России Антон Чечин обвинен в Грузии в хранении наркотиков. По словам адвоката, активиста преследуют из-за его участия в акциях протеста в Тбилиси, а показания свидетелей обвинения сомнительны и недостаточны. 3 июня суд продлил Чечину срок содержания под стражей.

Адвокат ранее сообщил "Кавказскому узлу", что Чечин подвергался преследованию в России. "Антон выиграл дело против Российской Федерации в Европейском суде по правам человека, который установил нарушение статей 5 и 6 Конвенции и назначил компенсацию Российской Федерации", - сообщил он. Ранее, в 2021 году, Чечин был арестован за участие в митинге в поддержку Алексея Навального и оштрафован на 15 тысяч рублей.

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