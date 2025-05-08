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03:53, 8 мая 2025

Защита Чечина назвала ложными показания свидетелей обвинения

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

На заседании суда по делу россиянина Антона Чечина в Тбилиси выступили силовик, утверждающий, что изъял у активиста наркотики, и эксперт, связавший находку с Чечиным. После задержания силовики взяли у Чечина волосы, чтобы связать его с уликами, заявил адвокат. 

Как писал "Кавказский узел", россиянин Антон Чечин обвинен в Грузии в хранении наркотиков. По словам адвоката, активиста преследуют из-за его участия в акциях протеста в Тбилиси, а показания свидетелей обвинения сомнительны и недостаточны. У Чечина диагностирована киста головного мозга, в связи с чем он нуждается в медпомощи. 28 апреля его не доставили в суд из-за ухудшения состояния. 

На заседании по делу Антона Чечина 7 мая продолжился допрос свидетелей обвинения. Трое допрошенных в суде свидетелей в целом не представили существенных для дела показаний, но защита добивается признания их свидетельств ложными, сообщил со ссылкой на адвоката обвиняемого Георгия Чхеидзе 1tv.ge. 

Один из допрошенных свидетелей заявил суду, что именно он вытащил наркотик из кармана одежды Чечина, и отрицал, что во время задержания к активисту применяли силу. Второй свидетель - эксперт, исследовавший изъятое, подтвердил версию полиции, что наркотик достали из кармана Чечина. Еще один допрошенный свидетель дал противоречивые показания - во время следствия он заявлял, что во время задержания Чечина был в машине, но в суде изменил свою версию, рассказал защитник журналистам после заседания. 

По словам адвоката, силовики при задержании взяли с головы активиста волосы, чтобы связать его с уликами посредством экспертизы биоматериала. Чхеидзе обратил внимание, что таким способом фальсифицировались и другие дела по обвинению в незаконном обороте наркотиков. 

Жена Чечина Манана Самхарадзе сообщила, что в последнее время арестованный чувствовал себя удовлетворительно, однако контролировать динамику его кисты мозга сложно, поскольку “томографию делают не так часто”. 

“Он хочет сделать еще одну компьютерную томографию в июле, а затем решить, делать ли операцию или нет, в зависимости от результатов этой компьютерной томографии. Он допускает возможность того, что ему действительно сделают операцию. Он все равно не хочет делать ее, пока находится в тюрьме, хотя это может быть неизбежно”, - цитирует ее слова Pirveli.

По статье о незаконном обороте наркотиков в особо крупном размере (часть 6 статьи 260 УК Грузии) Чечину может грозить от восьми до 20 лет лишения свободы.

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Автор: "Кавказский узел"

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