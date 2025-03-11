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20:01, 11 марта 2025

Адвокат арестованного в Тбилиси россиянина усомнился в доказательствах обвинения

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Показания свидетелей обвинения по делу гражданина России Антона Чечина, обвиняемого  в Грузии в хранении наркотиков, сомнительны и недостаточны для обвинительного приговора. Дело Чечина связано с его участием в протестных акциях в Грузии, указали адвокат и правозащитник.

 Как писал "Кавказский узел", 31 января стало известно, что россиянин Антон Чечин обвинен в хранении наркотиков. По словам адвоката, активиста преследуют из-за его участия в акциях протеста в Тбилиси.

Адвокат Антона Чечина Георгий Чхеидзе сообщил, что на судебном заседании 11 марта были представлены доказательства стороны обвинения. На процессе опросили свидетеля, сообщившего, что он получил оперативную информацию о том, что Чечин употребляет и хранит наркотики в особо крупных размерах. По словам адвоката, ранее показания этого свидетеля не соответствовали действительности.

"Кроме того, свидетелями по делу выступают сами следователи и переводчик, который был во время задержания и обыска. Показания переводчика идентичны показаниям следователей, этих показаний недостаточно для вынесения обвинительного приговора", - сказал Чхеидзе корреспонденту "Кавказского узла".

В первый раз Чечина задержали в мае 2024 года и тогда в полицейском участке его предупредили, чтобы он больше не участвовал в акциях протеста. Однако он продолжил участие в акциях протеста

Кроме того, у Чечина есть жалобы и на качество перевода в период задержания, так как переводчик плохо говорил на русском языке и Чечни не все понимал, что говорит переводчик. Предположительно переводчик будет вызван на очередное судебное заседание 21 марта.

 Адвокат считает, что задержание Чечина связано с его участием в акциях протеста. "В первый раз Чечина задержали в мае 2024 года и тогда в полицейском участке его предупредили, чтобы он больше не участвовал в акциях протеста. Однако он продолжил участие в акциях протеста", - сказал Чхеидзе.

 Он сообщил, что в заключении Чечин находится под наблюдением врачей, так как у него диагностирована киста головного мозга, в связи с чем его беспокоят головные боли, это подтверждают медицинские документы. Кроме того, у него проблемы с дыханием, но медицинские документы пока не представили стороне защиты.

 У Чечина нет ограничений в свиданиях или в телефонных разговорах с близкими. Он проводит свидания два-три раза в месяц.

В России он работал барменом в кафетерии, сообщил Чхеидзе.

Правозащитник указал на связь дел о наркотиках и участия в протестах

Представитель неправительственной организации "Бывшие политзаключенные за права человека", адвокат Гела Николаишвили подчеркнул, что есть вероятность того, что Чечина задержали за его участие в акциях протеста.

 Искусственно создают такие прецеденты, подкидывая наркотики или огнестрельное оружие

"Бывают такие случаи, когда, к сожалению, конкретные представители правоохранительных органов нарушают закон. Подобное бывает не только с участниками акций протеста, но и в отношении рядовых граждан, когда есть оперативная информация о нарушении ими закона, но доказать это не могут, тогда искусственно создают такие прецеденты, подкидывая наркотики или огнестрельное оружие. Это люди, с соответствующим имиджем – близки к преступному миру», - сказал он корреспонденту «Кавказского узла».

 Он считает, что в отношении протестующих к противозаконным действиям прибегают, если это активисты, чтобы «их утихомирить».

"Кавказский узел" также писал, что 10 февраля суд в Тбилиси отказался освободить под залог граждан России Артема Грибуля и Анастасию Зиновкину, которые были арестованы по делу о наркоторговле после участия в протестных акциях. На суде они заявили, что улики им были подброшены, а силовики прибегали к угрозам.  Артем Грибуля был избит сокамерником и пожаловался на давление.

Автор: Инна Кукуджанова

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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