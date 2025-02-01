Дошло до суда дело участвовавшего в акциях протеста в Тбилиси россиянина

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Россиянин Антон Чечин обвинен в хранении наркотиков. По словам адвоката, активиста преследуют из-за его участия в акциях протеста в Тбилиси.

Как писал "Кавказский узел", 28 ноября 2024 года Европарламент отказался признать результаты парламентских выборов в Грузии и призвал ввести санкции против лидеров "Грузинской мечты". В тот же день премьер-министр заявил, что Грузия до конца 2028 года отказывается от переговоров о вступлении в Евросоюз. После этого в стране начались акции протеста. Силовики проводили жесткие разгоны протестов, применяя слезоточивый газ и водометы, и задерживали протестующих. 30 января активисты в Тбилиси, Батуми и Кутаиси потребовали освободить всех задержанных на акциях протеста.

На 7 февраля назначено слушание в Тбилисском городском суде по делу активиста Антона Чечина, который был задержан 3 декабря прошлого года, когда шел на работу. В настоящее время он арестован, рассказал 31 января корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Георгий Чхеидзе.

«Его обвиняют в приобретении и хранении наркотиков по статье 260, часть 6, пункт «а» Уголовного кодекса Грузии, что предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 20 лет или пожизненного заключения. Сам Чечин, его семья и утверждают, что наркотики были подброшены сотрудниками полиции», - сообщил адвокат.

По его словам, Чечни подвергался преследования в Российской Федерации. "Антон выиграл дело против Российской Федерации в Европейском суде по правам человека, который установил нарушение статей 5 и 6 Конвенции и назначил компенсацию Российской Федерации. Он принимал активное участие в продолжающихся протестах в Тбилиси. Вот почему его задержали и подкинули наркотики. Защита будет использовать все законные рычаги, чтобы освободить Антона Чечина из-под незаконного ареста", - добавил Чхеидзе.

Европейский суд по правам человека назначил Антону Чечину компенсацию в четыре тысячи евро в июне 2024 года в рамках дела "Никольский и прочие против России". В 2021 году Чечни был арестован за участие в митинге в поддержку Алексея Навального и оштрафован на 15 тысяч рублей.

Адвокат Анна Гахокидзе из НПО "Институт исследования демократии" рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что и другим участникам акций протеста в Грузии подбрасывали наркотики, в частности, реаниматологу Гиорги Ахобадзе и журналисту Нике Кации. "Я слышала о деле Чечни. По моим данным, это действительно так. Дело этого человека похоже на дело Ахобадзе и Кация. Объединяет этих людей то, что все они участвовали в протестах. Некомпетентность прокуроров и адвокатов повторяется в каждом случае. Я думаю, что это дело шито белыми нитками», - сказала она.

Чиновники нескольких ведомств подали заявления об отставке из-за несогласия с политикой "Грузинской мечты", говорится в справке "Кавказского узла" "Отставки несогласных: протест грузинских чиновников".

Материалы о парламентских выборах и последовавших за ними протестах "Кавказский узел" собрал на странице "Выборы в Грузии-2024".

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