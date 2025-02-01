RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
04:07, 1 февраля 2025

Дошло до суда дело участвовавшего в акциях протеста в Тбилиси россиянина

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Россиянин Антон Чечин обвинен в хранении наркотиков. По словам адвоката, активиста преследуют из-за его участия в акциях протеста в Тбилиси.

Как писал "Кавказский узел", 28 ноября 2024 года Европарламент отказался признать результаты парламентских выборов в Грузии и призвал ввести санкции против лидеров "Грузинской мечты". В тот же день премьер-министр заявил, что Грузия до конца 2028 года отказывается от переговоров о вступлении в Евросоюз. После этого в стране начались акции протеста. Силовики проводили жесткие разгоны протестов, применяя слезоточивый газ и водометы, и задерживали протестующих. 30 января активисты в Тбилиси, Батуми и Кутаиси потребовали освободить всех задержанных на акциях протеста.

На 7 февраля назначено слушание в Тбилисском городском суде по делу активиста Антона Чечина, который был задержан 3 декабря прошлого года, когда шел на работу. В настоящее время он арестован, рассказал 31 января корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Георгий Чхеидзе.

«Его обвиняют в приобретении и хранении наркотиков по статье 260, часть 6, пункт «а» Уголовного кодекса Грузии, что предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 20 лет или пожизненного заключения. Сам Чечин, его семья и утверждают, что наркотики были подброшены сотрудниками полиции», - сообщил адвокат.

По его словам, Чечни подвергался преследования в Российской Федерации. "Антон выиграл дело против Российской Федерации в Европейском суде по правам человека, который установил нарушение статей 5 и 6 Конвенции и назначил компенсацию Российской Федерации. Он принимал активное участие в продолжающихся протестах в Тбилиси. Вот почему его задержали и подкинули наркотики. Защита будет использовать все законные рычаги, чтобы освободить Антона Чечина из-под незаконного ареста", - добавил Чхеидзе.

Европейский суд по правам человека назначил Антону Чечину компенсацию в четыре тысячи евро в июне 2024 года в рамках дела "Никольский и прочие против России". В 2021 году Чечни был арестован за участие в митинге в поддержку Алексея Навального и оштрафован на 15 тысяч рублей.

Адвокат Анна Гахокидзе из НПО "Институт исследования демократии" рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что и другим участникам акций протеста в Грузии подбрасывали наркотики, в частности, реаниматологу Гиорги Ахобадзе и журналисту Нике Кации. "Я слышала о деле Чечни. По моим данным, это действительно так. Дело этого человека похоже на дело Ахобадзе и Кация. Объединяет этих людей то, что все они участвовали в протестах. Некомпетентность прокуроров и адвокатов повторяется в каждом случае. Я думаю, что это дело шито белыми нитками», - сказала она.

Чиновники нескольких ведомств подали заявления об отставке из-за несогласия с политикой "Грузинской мечты", говорится в справке "Кавказского узла" "Отставки несогласных: протест грузинских чиновников".

Материалы о парламентских выборах и последовавших за ними протестах "Кавказский узел" собрал на странице "Выборы в Грузии-2024".

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Установите наше мобильное приложение для IOS. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Смотрите видео "Кавказского узла" в YouTube и оставайтесь на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: Галина Готуа

источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
Афган Садыгов. Стоп-кадр видео https://www.youtube.com/watch?v=yNwWuK1CoIQ
17:11, 31 января 2025
Продлен срок ареста Афгана Садыгова
Здание бывшей турбазы в Цхинвале. Фото Зарины Санакоевой для "Кавказского узла".
03:13, 31 января 2025
Беженцы в Цхинвале требуют расселения аварийной турбазы
Палатки у здания Конституционного суда Грузии в Батуми. Скриншот фото "Батумелеби" от 30.01.25,https://batumelebi.netgazeti.ge/news/560487/
23:37, 30 января 2025
Демонстранты в Грузии потребовали освободить задержанных на акциях протеста
Флаги России и Грузии, фото: mirea.ru
07:22, 30 января 2025
Политологи оценили энтузиазм Москвы по нормализации отношений с Тбилиси
Парламентская ассамблея Совета Европы. Фото: https://ru.apa.az/politicheskaya/resenie-monitoringovogo-komiteta-pase-po-azerbaidzanu-budet-li-prodolzeno-sotrudnicestvo-analitika-553501
04:27, 30 января 2025
Грузия заявила о выходе из ПАСЕ после резолюции с требованием новых выборов
Персоналии
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Апти Алаудинов. Фото: Грозный Информ https://www.grozny-inform.ru
11:12, 18 декабря 2024
Апти Алаудинов
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
11:49, 16 декабря 2024
Кадыров Рамзан Ахматович
Выбор редактора
Фото
13:35, 31 января 2025
BERG...man Tbilisi
41
Мат сокращает ваши эмоции: Вассерман, Кирилл, Илия и другие о грязи изо рта, без тормозов
Фото
18:54, 30 января 2025
Ветер с Апшерона
2
Правда в силе: их много и они лучше организованы
Фото
12:58, 30 января 2025
BERG...man Tbilisi
49
Власти Грузии vs ПАСЕ: безальтернативное решение.
Все блоги
Справочник
Мзия Амаглобели в суде. Кадр видео Mtavari Arkhi www.youtube.com/watch?v=c2L7diLWkG4 Дело Мзии Амаглобели: обстоятельства ареста и кампания в защиту журналистки

Графити одного из участников акции #ultCtlf& Ajnjhttps://t.me/helpseda/107?single Похищение Седы Сулеймановой

Парламент Грузии. Фото: https://www.interpressnews.ge https://ru.wikipedia.org/ Парламентские выборы в Грузии

Блогеры
Фото
13:35, 31 января 2025
BERG...man Tbilisi
41
Мат сокращает ваши эмоции: Вассерман, Кирилл, Илия и другие о грязи изо рта, без тормозов
Фото
09:13, 31 января 2025
BERG...man Tbilisi
16
Для большинства всегда первична не идея, а сила или слабость её носителя?
Фото
18:54, 30 января 2025
Ветер с Апшерона
2
Правда в силе: их много и они лучше организованы
Фото
12:58, 30 января 2025
BERG...man Tbilisi
49
Власти Грузии vs ПАСЕ: безальтернативное решение.
Фото
09:58, 30 января 2025
BERG...man Tbilisi
38
Грузия приостановила работу в ПАСЕ, в знак протеста против продолжающегося шантажа
Аналитика
10:49, 3 января 2025
4 человека погибли и 1 ранен в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе в IV квартале 2024 года
10:47, 2 января 2025
В декабре 2024 года в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе жертв зафиксировано не было
Темы дня
Курбан Далгатов. Фото https://chernovik.net/
31 января 2025, 19:37
Родители Далгатова готовят митинг в Махачкале

Ярослав Суханов. Фото: https://memopzk.org/figurant/suhanov-yaroslav-andreevich признан инагентом
31 января 2025, 16:16
Житель Белореченска признан политзаключенным

Елена Патяева. Фото: "MR7.ру" https://mr-7.ru/
31 января 2025, 14:49
Елена Патяева приговорена к обязательным работам

Руфат Алексеров. Cкриншот видео https://www.instagram.com/rufat_aleskerov_051076/reel/DC3-ihvNNl5/ принадлежит компании Meta деятельность которой запрещена в России
31 января 2025, 12:55
Шахтинский блогер заявил о поджоге его дома

Подруга Седы Сулеймановой задержана на одиночном пикете
Подруга Седы Сулеймановой задержана на одиночном пикете
Нарткала: за что педагог избила школьника?
Нарткала: за что педагог избила школьника?
Трагедия в Имишли привела к требованиям отставки властей
Трагедия в Имишли привела к требованиям отставки властей
Жители Воскресенского против превращения их земли в токсичную свалку
Жители Воскресенского против превращения их земли в токсичную свалку
Тбилиси: борьба за право скрывать лица
Тбилиси: борьба за право скрывать лица
Армяне протестуют против суда над пленными в Баку
Армяне протестуют против суда над пленными в Баку
Показать больше