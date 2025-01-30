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23:37, 30 января 2025

Демонстранты в Грузии потребовали освободить задержанных на акциях протеста

Палатки у здания Конституционного суда Грузии в Батуми. Скриншот фото "Батумелеби" от 30.01.25,https://batumelebi.netgazeti.ge/news/560487/

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Марши и акции прошли на 64-й день ежедневных протестов в Тбилиси, Батуми и Кутаиси, среди требований их участников - освобождение политзаключенных, в том числе Мзии Амаглобели. В Батуми протестующие установили палатки у здания Конституционного суда.

Как писал "Кавказский узел", основатель "Батумелеби" и "Нетгазети" Мзия Амаглобели объявила голодовку в знак протеста против уголовного преследования и ареста. Суд в Кутаиси отказался рассмотреть жалобу на ее арест. Журналистка Мзия Амаглобели, которая продолжает голодовку третью неделю, чувствует себя удовлетворительно, ее состояние контролируют врачи, сообщил омбудсмен. Более 300 журналистов Грузии написали письмо в поддержку задержанной, коллеги признали ее узницей совести.

Политические лидеры, гражданские активисты и жители Грузии провели марш от станции метро "Марджанишвили" и прошли "Маршем свободы" к зданию парламента на проспекте Руставели в Тбилиси. Участники акции марша, организованного "Сильной Грузией" прошли по Тбилиси. Они выразили солидарность с заключенной Мзией Амаглобели и потребовали немедленно освободить ее. Другие требования участников марша - проведение новых выборов и освобождение задержанных на митингах.

"Нет ничего более радостного и в то же время болезненного эмоционально, чем когда ты на митинге людей, которых мучили, они все равно упрямо на месте! Заодно вспоминаешь тех людей, которые до сих пор сидят, и за них болит сердце!" - сказала корреспонденту Кавказского узла адвокат Ана Гахокидзе, которая сегодня находится на митинге у парламента Грузии.

Председатель фракции "Лело - партнерство для Грузии" в муниципалитете Тбилиси Саба Буадзе на акции держал в руках плакат с призывом: "Свободу Амаглобели".

Продолжаются протесты в регионах. "Батуми переходит к новой форме сопротивления. Несмотря на насилие полиции, на 64-й день протестов гражданские активисты, требующие перевыборов, освобождения Мзии Амаглобели и всех политзаключенных, установили две палатки возле Конституционного суда напротив здания правительства Аджарии. Участники митинга переходят на круглосуточный режим протеста", - рассказала корреспонденту "Кавказского узла" участница акции Тея Вашаломидзе.

Протестующие разбили палатку перед мэрией Кутаиси, сообщил корреспондент "Кавказского узла" со ссылкой на трансляции грузинских телеканалов. Они требуют перевыборов и освобождения незаконно задержанных во время демонстраций.

Сегодня НПО "Ассоциация молодых юристов" выступила с заявлением: "Несмотря на многочисленные запросы, медицинская документация, касающаяся здоровья Мзии Амаглобели, до сих пор недоступна защите. Соответствующие органы не предоставляют нам информацию о состоянии ее здоровья, что вызывает особую тревогу, поскольку, по словам адвокатов, ей уже сложно ходить. Мзия Амаглобели голодает уже 19-й день. О режиме голодовки проинформированы как администрация учреждения, где находится Мзия Амаглобели, так и общественный защитник. Медицинский представитель народного защитника провел ей определенные обследования, однако конкретные анализы и их результаты неизвестны".

Авторы заявления отметили, что у них нет информации, насколько в учреждении соблюдаются правила обращения с голодающими заключенными. "У нее хронические заболевания, серьезные проблемы со зрением, и могут возникнуть риски их обострения", - отмечается в заявлении.

Они призвали омбудсмена "осуществлять постоянный и ежедневный контроль за ее состоянием здоровья", потребовать от Пенитенциарной службы все документы, связанные с голодовкой и состоянием здоровья Мзии Амаглобели, обеспечить, чтобы представитель/врач ежедневно посещал ее.

Напомним, 28 ноября 2024 года Европарламент отказался признать результаты парламентских выборов в Грузии и призвал ввести санкции против лидеров "Грузинской мечты". В тот же день премьер-министр заявил, что Грузия до конца 2028 года отказывается от переговоров о вступлении в Евросоюз. После этого в стране начались акции протеста.

Силовики проводили жесткие разгоны протестов, применяя слезоточивый газ и водометы, и задерживали протестующих. К 9 декабря на акциях протеста было задержано более 400 человек.

Чиновники нескольких ведомств подали заявления об отставке из-за несогласия с политикой "Грузинской мечты", говорится в справке "Кавказского узла" "Отставки несогласных: протест грузинских чиновников".

Материалы о парламентских выборах и последовавших за ними протестах "Кавказский узел" собрал на странице "Выборы в Грузии-2024".

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Автор: Галина Готуа

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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