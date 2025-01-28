Омбудсмен Грузии рассказал о состоянии Мзии Амаглобели

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Журналистка Мзия Амаглобели, которая продолжает голодовку третью неделю, чувствует себя удовлетворительно, ее состояние контролируют врачи. Более 300 журналистов Грузии написали письмо в поддержку задержанной.

Как писал "Кавказский узел", Мзия Амаглобели объявила голодовку в знак протеста против уголовного преследования и ареста. Суд в Кутаиси отказался рассмотреть жалобу на ее арест.

Омбудсмен Грузии Леван Иоселиани 27 января рассказал о состоянии здоровья Мзии Амаглобели. По его словам, журналистку посетил представитель омбудсмена, врач по профессии.

Состояние журналистки, несмотря на то, что она голодает уже более 2 недель и получает только воду, на данный момент удовлетворительное. Прекращать голодовку она не планирует. Врач учреждения принимает пациента трижды в день, проводит анализы и контролирует его состояние. Представитель общественного защитника также пообщался с врачом учреждения №5 в Рустави и ознакомился с медицинской документацией о пациенте.

Народный защитник и его представители уже семь раз посещали Мзиа Амаглобели с момента ее задержания.

На брифинге Народный защитник также сообщил, что его представители за два месяца посетили 401 задержанного на акциях протеста гражданина, в том числе 15 женщин и двух несовершеннолетних, которые находятся в изоляторах временного содержания в разных городах Грузии.

"241 человек из числа задержанных указал на насилие со стороны сотрудников правоохранительных органов, 163 человека имели видимые телесные повреждения. Большинство из 401 посещенного человека были задержаны в административном порядке, 37 - по уголовным обвинениям", - сказано в заявлении на сайте Народного защитника.

Один из лидеров «Коалиции за перемены» Ника Гварамия призвал создать совет для изучения состояния здоровья Мзии Амаглобели. По словам Гварамии, общество должно ежедневно информироваться о состоянии здоровья журналиста передает ТВ Формула.

«На Парламентской ассамблее Совета Европы мы подняли вопрос Мзии Амаглобели как отдельный вопрос, был интерес с их стороны, мы предоставили всю имеющуюся у нас информацию», - сообщил еще один лидер "Коалиции за перемены" Зура Джапаридзе.

27 января активисты Резо Кикнадзе и Николоз Джавахишвили, которые начали голодовку в знак солидарности с Амаглобели, были вынуждены прекратить голодовку. По словам адвоката Гуджи Авсаджанишвили, Джавахишвили похудел на 16 килограммов, состояние его здоровья вызывает опасения. Состояние же здоровья Кикнадзе можно назвать нормальным.

Авсаджанишвили также отметил, что общественный защитник не посетил Джавахишвили. "Вчера у него дважды случился сердечный приступ, но никто на него не обратил внимания. В результате у него синяки на руке, состояние его здоровья было таким, что он был вынужден прекратить голодовку. Кикнадзе также перестал [голодать]", - сказал Авсаджанишвили.

Представители СМИ выступили с совместным заявлением и потребовали немедленного освобождения Амаглобели. В заявлении они призвали международные организации, защищающие права журналистов, и представителей дипломатического корпуса дружественных стран, выступить против массового преследования журналистов в Грузии.

Заявление, которое зачитала Майя Мечваришвили на брифинге, подписали 311 журналистов, редакторов и медиа-менеджеров. "Требуем немедленного освобождения узника совести Мзии Амаглобели", - заявили представители СМИ.

Директор НПО "Центр социальной справедливости" Тамта Микеладзе сказала корреспонденту "Кавказского узла", что "борьба журналистов за освобождение Мзии Амаглобели придает сил". "Спасибо большое нашим журналистам за этот пример», - заявила она.

В ночь на 12 января в Батуми были задержаны 10 человек, в том числе Мзия Амаглобели. Причиной задержания журналистки стал плакат с призывом начать всеобщую забастовку, который она наклеила на стену. Амаглобели пояснила, что, когда ее освободили, она оказалась в давке и, пытаясь выбраться, случайно задела рукой начальника полиции Батуми Ираклия Дгебуадзе. Он сразу задержал журналистку. 13 января ей было предъявлено обвинение в нападении на полицейского, Амаглобели грозит до семи лет заключения. 14 января Батумский горсуд отправил журналистку под арест.

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