Амаглобели объявила голодовку в грузинской тюрьме

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Грузинская журналистка Мзия Амаглобели объявила голодовку в знак протеста против уголовного преследования и ареста.

Как писал "Кавказский узел", в ночь на 12 января в Батуми были задержаны 10 человек, в том числе основатель "Нетгазети" и "Батумелеби" Мзия Амаглобели. 13 января Амаглобели было предъявлено обвинение в нападении на начальника полиции Батуми, ей грозит до семи лет заключения. Амаглобели пояснила, что, оказавшись в давке, случайно задела рукой офицера полиции. 14 января Батумский горсуд отправил журналистку под арест.

Арестованная Мзия Амаглобели объявила голодовку. В своем письме из тюрьмы Амаглобели назвала свое дело «результатом репрессивных, предательских, насильственных процессов против человека, слова и самовыражения», сообщает сегодня "Новости-Грузия".

«В моей ситуации может оказаться любой гражданин, который хочет жить в демократическом, справедливом, европейском обществе, свободном от российского влияния. Боритесь, пока не поздно… Не позволяйте изолировать Грузию от цивилизованного мира», - цитирует письмо Амаглобели издание.

После ареста Мзия Амаглобели еще ни разу не принимала пищу, это ее протест против ареста, сообщила сегодня на пресс-конференции председатель правозащитной организации "Ассоциация молодых юристов Грузии" Нонна Курдованидзе.

"Сегодня у меня была возможность посетить Мзию Амаглобели. Она чувствует себя бодро... Также хочу добавить, что после ареста учредитель изданий „Батумелеби“ и „Нетгазети“ Мзия Амаглобели еще ни разу не принимала пищу, она пьет только воду", - заявила Курдованидзе.

По ее словам, администрация тюрьмы уведомлена о голодовке, а Амаглобели пока чувствует себя хорошо и в медицинской помощи не нуждается, пишет "Интерпрессньюс".

Напомним, 28 ноября 2024 года Европарламент отказался признать результаты парламентских выборов в Грузии и призвал ввести санкции против лидеров "Грузинской мечты". В тот же день премьер-министр заявил, что Грузия до конца 2028 года отказывается от переговоров о вступлении в Евросоюз. После этого заявления в стране начались акции протеста.

Чиновники нескольких ведомств подали заявления об отставке из-за несогласия с политикой "Грузинской мечты", говорится в справке "Кавказского узла" "Отставки несогласных: протест грузинских чиновников". Материалы о парламентских выборах и последовавших за ними протестах "Кавказский узел" собрал на странице "Выборы в Грузии-2024".

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