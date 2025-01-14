Амаглобели заключена в тюрьму на время следствия

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Суд поместил в тюрьму на время следствия основательницу "Батумелеби" Мзию Амаглобели, обвиняемую в нападении на начальника полиции Батуми.

Как информировал "Кавказский узел", в отношении основательницы интернет-изданий "Батумелеби" и "Нетгазети" Мзии Амаглобели возбуждено уголовное дело о нападении на полицейского, ей грозит до семи лет заключения. 13 января Амаглобели было предъявлено обвинение в нападении на начальника полиции Батуми, она отказалась от дачи показаний.

Батумский городской суд назначил Мзии Амаглобели содержание в тюрьме в качестве меры пресечения. Прокурор заявил, что ей грозит длительный срок заключения и поэтому она может скрыться, в связи с чем ходатайствовал на время следствия поместить ее в тюрьму. Кроме того, он отметил, что есть опасность, что Амаглобели может повторно нарушить закон, сообщил сегодня телеграм-канал Tbilisi life.

Адвокат журналистки заявил суду, что предварительное заключение не должно использоваться в качестве наказания и должно быть крайней мерой. Защита также просила суд освободить Амаглобели под залог путем ареста недвижимости. Кроме того, адвокат рассказал, что на протяжении четырех часов после задержания подзащитной ему не позволяли с ней встретиться, нарушив таким образом право Амаглобели на защиту.

Суд запланировал на 4 марта предварительное судебное заседание по делу Мзии Амаглобели, сообщило сегодня "Батумилеби".

Напомним, 11 января в Батуми прошла протестная акция, участники которой потребовали провести новые парламентские выборы. В ходе акции были задержаны 10 человек, в том числе Мзия Амаглобели. Причиной задержания журналистки стал плакат с призывом начать всеобщую забастовку, который она наклеила на стену. Когда Амаглобели была освобождена, она оказалась в давке и, пытаясь выбраться, махнула рукой, случайно ударив начальника полиции Батуми. Тот сразу задержал Амаглобели.

28 ноября 2024 года Европарламент отказался признать результаты парламентских выборов в Грузии и призвал ввести санкции против лидеров "Грузинской мечты". В тот же день премьер-министр заявил, что Грузия до конца 2028 года отказывается от переговоров о вступлении в Евросоюз. После этого заявления в стране начались акции протеста.

Материалы о парламентских выборах и последовавших за ними протестах "Кавказский узел" собрал на странице "Выборы в Грузии-2024".

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