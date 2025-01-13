Журналистка Амаглобели обвинена в нападении на полицейского

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Основателю изданий "Батумелеби" и "Нетгазети" Мзии Амаглобели предъявлено обвинение в нападении на начальника полиции Батуми. Задержанная журналистка отказалась от дачи показаний.

Как писал "Кавказский узел", в отношении основательницы интернет-изданий "Батумелеби" и "Нетгазети" Мзии Амаглобели возбуждено уголовное дело о нападении на полицейского, ей грозит до семи лет заключения.

11 января в Батуми прошла протестная акция, участники которой потребовали провести новые парламентские выборы. В ходе акции были задержаны 10 человек, в том числе Мзия Амаглобели. Причиной задержания журналистки стал плакат с призывом начать всеобщую забастовку, который она наклеила на стену. Когда Амаглобели была освобождена, она оказалась в давке и, пытаясь выбраться, взмахнула рукой, случайно ударив начальника полиции Батуми. Тот сразу задержал Амаглобели.

Сегодня Мзии Амаглобели официально предъявлено обвинение по уголовной статье о нападении на сотрудника полиции, сообщил адвокат Джуба Катамадзе.

По его словам, Мзия Амаглобели пользуется правом на отказ от показаний. «Моя подзащитная пользуется правом на молчание. Позиция защиты станет известна на судебном заседании», - приводит слова Катамадзе «Интерпрессньюс».

Напомним, 12 января акции протеста с требованием освободить задержанных прошли в Батуми. Журналисты у здания правительства в Тбилиси также потребовали освободить Мзию Амаглобели.

В тот же день представители неправительственных организаций и журналисты подписали заявление в поддержку Мзии Амаглобели, которую они назвали "узницей совести". Арест Амаглобели был спланированной акцией, заявили они и потребовали приостановить полномочия начальника полиции Батуми Ираклия Дгебуадзе.

28 ноября 2024 года Европарламент отказался признать результаты парламентских выборов в Грузии и призвал ввести санкции против лидеров "Грузинской мечты". В тот же день премьер-министр заявил, что Грузия до конца 2028 года отказывается от переговоров о вступлении в Евросоюз. После этого заявления в стране начались акции протеста.

Чиновники нескольких ведомств подали заявления об отставке из-за несогласия с политикой "Грузинской мечты", говорится в справке "Кавказского узла" "Отставки несогласных: протест грузинских чиновников". Материалы о парламентских выборах и последовавших за ними протестах "Кавказский узел" собрал на странице "Выборы в Грузии-2024".

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