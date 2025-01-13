RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
15:30, 13 января 2025

Журналистка Амаглобели обвинена в нападении на полицейского

Мзия Амаглобели. Фото: издание "Батумелеби"

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Основателю изданий "Батумелеби" и "Нетгазети" Мзии Амаглобели предъявлено обвинение в нападении на начальника полиции Батуми. Задержанная журналистка отказалась от дачи показаний.

Как писал "Кавказский узел", в отношении основательницы интернет-изданий "Батумелеби" и "Нетгазети" Мзии Амаглобели возбуждено уголовное дело о нападении на полицейского, ей грозит до семи лет заключения.

11 января в Батуми прошла протестная акция, участники которой потребовали провести новые парламентские выборы. В ходе акции были задержаны 10 человек, в том числе Мзия Амаглобели. Причиной задержания журналистки стал плакат с призывом начать всеобщую забастовку, который она наклеила на стену. Когда Амаглобели была освобождена, она оказалась в давке и, пытаясь выбраться, взмахнула рукой, случайно ударив начальника полиции Батуми. Тот сразу задержал Амаглобели.

Сегодня Мзии Амаглобели официально предъявлено обвинение по уголовной статье о нападении на сотрудника полиции, сообщил адвокат Джуба Катамадзе.

По его словам, Мзия Амаглобели пользуется правом на отказ от показаний. «Моя подзащитная пользуется правом на молчание. Позиция защиты станет известна на судебном заседании», - приводит слова Катамадзе «Интерпрессньюс».

Напомним, 12 января акции протеста с требованием освободить задержанных прошли в Батуми. Журналисты у здания правительства в Тбилиси также потребовали освободить Мзию Амаглобели.

В тот же день представители неправительственных организаций и журналисты подписали заявление в поддержку Мзии Амаглобели, которую они назвали "узницей совести". Арест Амаглобели был спланированной акцией, заявили они и потребовали приостановить полномочия начальника полиции Батуми Ираклия Дгебуадзе.

28 ноября 2024 года Европарламент отказался признать результаты парламентских выборов в Грузии и призвал ввести санкции против лидеров "Грузинской мечты". В тот же день премьер-министр заявил, что Грузия до конца 2028 года отказывается от переговоров о вступлении в Евросоюз. После этого заявления в стране начались акции протеста.

Чиновники нескольких ведомств подали заявления об отставке из-за несогласия с политикой "Грузинской мечты", говорится в справке "Кавказского узла" "Отставки несогласных: протест грузинских чиновников". Материалы о парламентских выборах и последовавших за ними протестах "Кавказский узел" собрал на странице "Выборы в Грузии-2024".

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Установите наше мобильное приложение для IOS. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Смотрите видео "Кавказского узла" в YouTube и оставайтесь на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
14:15, 13 января 2025
Житель Краснодара задержан по подозрению в создании секты
13:34, 13 января 2025
Двое жителей Карачаево-Черкесии наказаны за хранение экстремистской литературы
12:37, 13 января 2025
Двое бойцов из Дагестана убиты на Украине
10:32, 13 января 2025
39 азербайджанских семей вернулись в Джебраил
08:42, 13 января 2025
Боец из Волгоградской области убит в зоне СВО
00:06, 13 января 2025
Пробка на КПП "Верхний Ларс" выросла до 225 автомобилей
Все события дня
Новости
Мзия Амаглобели. Скриншот фото "Нетгазети" от 12.01.25, https://ru.netgazeti.ge/66249/.
02:04, 13 января 2025
Журналисты и правозащитники опубликовали заявление в защиту Амаглобели
Задержания в Батуми. Стоп-кадр видео Rusnews от 12.01.25,https://t.me/rusnews/65319
23:30, 12 января 2025
Полиция сообщила о задержании восьми человек в Батуми
Задержания в Тбилиси. Скриншот фото "Интерпрессньюс" от 12.01.25, https://www.interpressnews.ge/ru/article/165853-u-restorana-babilo-nachaty-aresty
20:47, 12 января 2025
Силовики начали задержания в Тбилиси и Батуми
Силовики и протестующие у здания Конституционного суда. Скриншот фото Tbilisi Life от 12.01.25, https://t.me/Tbilisi_life/35741
19:06, 12 января 2025
Участники акций протеста призвали освободить задержанных в Батуми
Мзия Амаглобели. Скриншот фото "Нетгазети" от 12.01.25, https://ru.netgazeti.ge/66249/.
14:50, 12 января 2025
Омбудсмен потребовал расследовать действия силовиков при задержаниях в Батуми
Персоналии
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Апти Алаудинов. Фото: Грозный Информ https://www.grozny-inform.ru
11:12, 18 декабря 2024
Апти Алаудинов
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
11:49, 16 декабря 2024
Кадыров Рамзан Ахматович
Выбор редактора
Фото
09:33, 13 января 2025
BERG...man Tbilisi
25
Грузинский паспорт - "сильнейший" в регионе?
Фото
15:49, 9 января 2025
BERG...man Tbilisi
53
Изменилась Россия в отношении Ю. Кавказа и не только? Да! Больше, чем многим может казаться
Фото
13:12, 8 января 2025
BERG...man Tbilisi
46
ЕС что-то не позволит США? Это даже не "вскукарек", а пошлость.
Все блоги
Справочник
Мазут на пляже. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Photoshop Разлив мазута в Керченском проливе

Падение лайнера рейса Баку-Грозный, Скриншот видео телеграм-канал Baza Авиакатастрофа рейса Баку-Грозный

Ульви Гасанли, Севиндж Вагифгызы и Мохаммед Кекалов (вверху слева направо) Азиз Оруджев, Шамо Эминов, Хафиз Бабалы, Наргиз Абсаламова, Эльнара Гасымова (слева направо). Коллаж "Кавказского узла". Фото Şəxsi arxiv https://mikroskopmedia.com/en/hafiz_babal__/?tztc=1, Ульвия Али, Mеydan.tv, скриншот видео https://www.youtube.com/watch?v=PYKlsiWa0Lc. https://t.me/abzasmedia/5929 Meydan.tv Серийные аресты журналистов в Азербайджане

Блогеры
Фото
14:14, 13 января 2025
BERG...man Tbilisi
13
Эрдоган допустил ещё одно президентство? Кто ему запретит? "Янычары" vs коллективный Миша Рот
Фото
09:33, 13 января 2025
BERG...man Tbilisi
25
Грузинский паспорт - "сильнейший" в регионе?
Фото
09:20, 11 января 2025
Ветер с Апшерона
6
Калифорнийский урок кавказцам
Фото
09:10, 11 января 2025
BERG...man Tbilisi
68
Правый поворот на Западе vs гей-активисты, глобалисты, леваки и либерал-троцкисты?
Фото
13:51, 10 января 2025
BERG...man Tbilisi
41
Зачем Песков отвечает Науседе? Ошибка Сталина по границам в Прибалтике или другое?
Аналитика
10:49, 3 января 2025
4 человека погибли и 1 ранен в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе в IV квартале 2024 года
10:47, 2 января 2025
В декабре 2024 года в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе жертв зафиксировано не было
Темы дня
Следы мазута на погибшей птице. Скриншоты из телеграм-канала Юрия Озаровского https://t.me/MoreOz/84303
13 января 2025, 10:58
Мазут угрожает орнитологическому заказнику на Тамани

Возвращение азербайджанских семей в Джебраил. 13 января 2025 г. Фото: https://caliber.az/post/velikoe-vozvrashenie-eshe-39-semej-otpravilis-v-dzhebrail
13 января 2025, 10:32
39 азербайджанских семей вернулись в Джебраил

Последствия атаки беспилотника в Ростовской области. Кадр видео из телеграм-канала Юрия Слюсаря https://t.me/Yuri_Slusar/1738
11 января 2025, 19:56
Житель села в Ростовской области госпитализирован после атаки дрона

Флаги Грузии и партии "Грузинская мечта". Фото: report.az https://report.az/ru/v-regione/partiya-gruzinskaya-mechta-prizvala-ssha-snyat-sankcii-protiv-gruzinskih-sudej/
11 января 2025, 17:57
Аналитики разъяснили подоплеку антизападного заявления "Грузинской мечты"

Рождество в Тбилиси: протест и праздник
Рождество в Тбилиси: протест и праздник
Тбилиси: силовики отпраздновали инаугурацию жесткими задержаниями
Тбилиси: силовики отпраздновали инаугурацию жесткими задержаниями
В Баку доставлены тела погибших пассажиров рейса AZAL
В Баку доставлены тела погибших пассажиров рейса AZAL
Шесть женщин отправились на СВО из дагестанской тюрьмы
Шесть женщин отправились на СВО из дагестанской тюрьмы
Крушение самолета Баку-Грозный: версии трагедии
Крушение самолета Баку-Грозный: версии трагедии
Бездействие властей после экокатастрофы на Кубани заинтересовало Следком
Бездействие властей после экокатастрофы на Кубани заинтересовало Следком
Показать больше