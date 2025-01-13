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02:04, 13 января 2025

Журналисты и правозащитники опубликовали заявление в защиту Амаглобели

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Арест основательницы "Батумелеби" и "Нетгазети" Мзии Амаглобели является спланированной акцией, говорится в заявлении журналистов и правозащитников. Они потребовали приостановить полномочия начальника полиции Батуми Ираклия Дгебуадзе.

Как писал "Кавказский узел", акции протеста с требованием освободить задержанных прошли 12 января в Батуми. Журналисты у здания правительства Грузии в Тбилиси потребовали освободить их коллегу Мзию Амаглобели.

 11 января в Батуми прошла протестная акция, участники которой потребовали провести новые парламентские выборы, в ходе акции были задержаны 10 человек. На акции также была задержана основательница интернет-изданий "Батумелеби" и "Нетгазети" Мзия Амаглобели, причиной задержания стал плакат с призывом начать всеобщую забастовку, который она наклеила на стену. Когда Амаглобели была освобождена, она оказалась в давке и, пытаясь выбраться, резко махнула рукой, случайно ударив начальника полиции Батуми. Тот сразу же задержал Амаглобели, сообщила она омбудсмену. На Амаглобели заведено уголовное дело о нападении на полицейского, эта статья предусматривает до семи лет заключения. Трое из 10 задержанных на акции в Батуми потребовали расследовать действия силовиков, один из них заявил об избиении. 

Представители неправительственных организаций и журналисты подписали заявление в поддержку Мзии Амаглобели, которую они назвали "узницей совести".

В заявлении говорится, что видео с инцидентом, произошедшим с Амаглобели, о котором говорят силовики, "не отражает часть важных событий, произошедших на месте». "Арест Мзии Амаглобели и ее уголовное преследование являются заранее спланированной преступной провокацией", - считают авторы заявления.

По их словам, ранее, в декабре прошлого года начальник полиции Батуми Ираклий Дгебуадзе угрожал Этер Турадзе - соосновательнице и редактору издания "Батумебели".

"После задержания с Амаглобели обошлись ненадлежащим образом, что мы считаем образцовым наказанием для критически настроенных СМИ. Несмотря на многочисленные просьбы и обращения общественности, адвокатам не разрешали встретился с Мзией более трех часов, тем самым нарушив его конституционные права на защиту. Мы требуем от МВД немедленно освободить Мзии Амаглобели и приостановить полномочия начальника полиции Батуми Ираклия Дгебуадзе, чтобы предотвратить агрессивные, противоправные действия с его стороны. Специальная следственная служба должна срочное расследовать факты ненадлежащего обращения и незаконного задержания Мзии Амаглобели. Международные организации и дипломатический корпус должны проявить немедленный интерес к делу Мзии Амаглобели, постоянный мониторинг и дать соответствующую оценку", - говорится в заявлении, которое, в частности, подписали основатель и редактор Mountain News/Georgian News Гела Мтивлишвили; директор Хартии журналистской этики Грузии Лия Чахунашвили; основатель и редактор «Студии Монитор» Нино Зуриашвили; председатель Совета Хартии журналистской этики Грузии, основатель и редактор «Студио Монитор» Нана Биганишвили и другие.

Журналист Звиад Коридзе, который принял участие в акции с требованием освободить Амаглобели, заявил корреспонденту "Кавказского узла", что она была задержана, так как является основательницей "самого праведного, самого несгибаемого, самого надежного средства массовой информации".

"Политическая жандармерия точно знала, что им предстоит арестовать Амаглобели. Для этого она использовала начальника полиции Батуми, который все подпишет. Диктаторы во всем мире арестовывают журналистов по уголовным делам, но весь демократический мир знает, что эти журналисты сидят в тюрьмах потому", - заявил он.

Напомним, 28 ноября 2024 года Европарламент отказался признать результаты парламентских выборов в Грузии и призвал ввести санкции против лидеров "Грузинской мечты". В тот же день премьер-министр Грузии заявил, что страна до конца 2028 года отказывается от переговоров о вступлении в Евросоюз. После этого заявления в Грузии начались акции протеста.

Чиновники нескольких ведомств подали заявления об отставке из-за несогласия с политикой "Грузинской мечты", говорится в справке "Кавказского узла" "Отставки несогласных: протест грузинских чиновников".

Материалы о парламентских выборах и последовавших за ними протестах "Кавказский узел" собрал на странице "Выборы в Грузии-2024".

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Автор: Галина Готуа

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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