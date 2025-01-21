Коллеги Амаглобели рассказали о значимости ее работы

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Суд в Кутаиси отказался рассмотреть жалобу на арест учредителя "Батумелеби" и "Нетгазети" Мзии Амаглобели. Издания Амаглобели задали стандарты независимой журналистики, указали ее коллеги, выразив обеспокоенность состоянием здоровья журналистки.

Как писал "Кавказский узел", Мзия Амаглобели объявила голодовку в знак протеста против уголовного преследования и ареста. Участники акции протеста в Батуми сегодня потребовали от Специальной следственной службы возбудить уголовное дело в отношении начальника полиции Батуми за унижение чести и достоинства Амаглобели.

В ночь на 12 января в Батуми были задержаны 10 человек, в том числе Мзия Амаглобели. Причиной задержания журналистки стал плакат с призывом начать всеобщую забастовку, который она наклеила на стену. Амаглобели пояснила, что, когда ее освободили, она оказалась в давке и, пытаясь выбраться, случайно задела рукой начальника полиции Батуми Ираклия Дгебуадзе. Он сразу задержал журналистку. 13 января ей было предъявлено обвинение в нападении на полицейского, Амаглобели грозит до семи лет заключения. 14 января Батумский горсуд отправил журналистку под арест.

Кутаисский апелляционный суд 21 января не принял к рассмотрению жалобу на решение Батумского городского суда о предварительном заключении Апелляционный суд Грузии и с просьбой ее освободить ее под залог, сообщила сегодня газета «Батумелеби».

Редактор «Батумелеби» Этери Турадзе, главный редактор аджарского издания FactCheck Малхаз Рехвиашвили и координатор программы Международного центра по конфликтам и переговорам Заал Анджапаридзе прокомментировали "Кавказскому узлу" роль Амаглобели в грузинской журналистике.

Этери Турадзе обеспокоена голодовкой Мзии Амаглобели. "Мзии Амаглобели 50 лет, у нее пошатнувшееся здоровье, что подтверждено ее медицинскими документами. Голодовка может оказать сильное влияние на состояние ее здоровья», - сказала она корреспонденту «Кавказского узла».

По ее словам, Амаглобели не высказывает жалобы на условия ее содержания к женской тюрьме. Однако с ней унизительно обращались во время задержания и начальник полиции Батуми Ираклий Дгебуадзе предпринял попытки ее ударить, на протяжении трех часов не разрешали встретиться с адвокатом.

Турадзе сообщила, что создание газет «Батумелеби» и «Нетгазети» было идеей Амаглобели и она была их «движущей силой» на протяжении всего их существования и установила стандарты независимости. "Без Амаглобели будет очень тяжело продолжать работу, потому что она главная движущая сила. Мы планируем работать без нее, она из тюрьмы призвала нас к этому. По ее словам: «Свобода главнее жизни»", - сказала Турадзе.

Она отметила, что в Грузии «Батумелеби» и «Нетгазети» считаются авторитетными и независимыми, что подтверждено внутренними и внешними исследованиями. Издания выполняют функцию медиатора между властью и общественностью.

"Когда приняли закон «О прозрачности иностранного влияния» мы, как независимые СМИ, стали его первой целью", - сказала Турадзе. Она добавила, что издания непредвзято освещали парламентские выборы в 2024 году.

Амаглобели основала независимые, критичные издания при президентстве Эдуарда Шеварднадзе. Амаглобели и Турадзе внесли «огромнейший вклад» в этику грузинской журналистики, считает Малхаз Рехвиашвили.

"Это газеты, на которые можно равняться - они создали стандарт журналистики не только для аджарских журналистов, но и для грузинских тоже. Такие СМИ единичны", - сказал он корреспонденту «Кавказского узла».

Заал Анджапаридзе отметил, что имя Мзии Амаглобели до ее задержания не было широко известно.

"Имя Амаглобели не упоминалось часто в СМИ, она занималась административными вопросами, а на первый план выходила редактор «Нетгазети» Этери Турадзе. Не думаю, что Амаглобели широко известна в Грузии. Вероятно, она известна в Аджарии, среди журналистов и неправительственных организаций, так рьяно ее защищающих», - сказал он.

В ночь на 12 января в Батуми были задержаны 10 человек, в том числе Мзия Амаглобели. Причиной задержания журналистки стал плакат с призывом начать всеобщую забастовку, который она наклеила на стену. Амаглобели пояснила, что, когда ее освободили, она оказалась в давке и, пытаясь выбраться, случайно задела рукой начальника полиции Батуми Ираклия Дгебуадзе. Он сразу задержал журналистку. 13 января ей было предъявлено обвинение в нападении на полицейского, Амаглобели грозит до семи лет заключения. 14 января Батумский горсуд отправил журналистку под арест.

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