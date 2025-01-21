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13:47, 21 января 2025

Протестующие в Батуми потребовали расследовать нарушения прав Амаглобели

Участники акции протеста. Батуми, 21 января 2025 г. Фото: Publika https://t.me/Tbilisi_life

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Участники акции протеста потребовали от Специальной следственной службы возбудить уголовное дело в отношении начальника полиции Батуми за унижение чести и достоинства основательницы "Нетгазети" и "Батумелеби" Мзии Амаглобели.

Как информировал "Кавказский узел", 20 января НПО "Ассоциация молодых юристов Грузии" распространило заявление, в котором потребовало прекратить уголовное преследование основательницы "Нетгазети" и "Батумелеби"Мзии Амаглобели и отстранить от работы начальника полиции Батуми, который задержал ее.

В Батуми несколько десятков активистов собрались сегодня на акцию около здания Специальной следственной службы и потребовали расследовать нарушения прав Мзии Амаглобели, сообщил телеграм-канале Tbilisi life.

Ведомство должно немедленно начать расследование по фактам бесчеловечного обращения и унижения в отношении Амаглобели, совершенного начальником полиции Батуми, расследование должно быть проведено в короткие сроки, а сам начальник полиции Батуми должен быть уволен, заявили участники акции протеста.

Напомним, ранее Мзия Амаглобели объявила голодовку в знак протеста против уголовного преследования и ареста. Администрация тюрьмы уведомлена о голодовке, а Амаглобели пока чувствует себя хорошо, сообщила председатель организации "Ассоциация молодых юристов Грузии" Нонна Курдованидзе, посетившая журналистку.

В ночь на 12 января в Батуми были задержаны 10 человек, в том числе Мзия Амаглобели. Причиной задержания журналистки стал плакат с призывом начать всеобщую забастовку, который она наклеила на стену. Амаглобели пояснила, что, когда ее освободили, она оказалась в давке и, пытаясь выбраться, случайно задела рукой начальника полиции Батуми Ираклия Дгебуадзе. Он сразу задержал журналистку. 13 января ей было предъявлено обвинение в нападении на полицейского, Амаглобели грозит до семи лет заключения. 14 января Батумский горсуд отправил журналистку под арест.

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Автор: "Кавказский узел"

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