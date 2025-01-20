RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
18:03, 20 января 2025

Грузинские активисты потребовали освободить Амаглобели

Активист держит плакат с портретом Мзии Амаглобели. Тбилиси, 20 января 2025 г. Фото: Publika https://t.me/Tbilisi_life

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

"Ассоциация молодых юристов Грузии" потребовала прекратить уголовное преследование Мзии Амаглобели и отстранить от работы начальника полиции Батуми, который задержал журналистку.

Как писал "Кавказский узел", сегодня стало известно, что основатель "Нетгазети" и "Батумелеби" Мзия Амаглобели объявила голодовку в знак протеста против уголовного преследования и ареста. Администрация тюрьмы уведомлена о голодовке, а Амаглобели пока чувствует себя хорошо, сообщила председатель организации "Ассоциация молодых юристов Грузии" Нонна Курдованидзе, посетившая сегодня журналистку.

В ночь на 12 января в Батуми были задержаны 10 человек, в том числе Мзия Амаглобели. Причиной задержания журналистки стал плакат с призывом начать всеобщую забастовку, который она наклеила на стену. Амаглобели пояснила, что, когда ее освободили, она оказалась в давке и, пытаясь выбраться, случайно задела рукой начальника полиции Батуми Ираклия Дгебуадзе. Он сразу задержал журналистку. 13 января ей было предъявлено обвинение в нападении на полицейского, Амаглобели грозит до семи лет заключения. 14 января Батумский горсуд отправил журналистку под арест.

"Ассоциация молодых юристов Грузии" сегодня назвала незаконным задержание Мзии Амаглобели, посчитав его результатом политических репрессий. НПО призвала прокуратуру незамедлительно прекратить дело Амаглобели и освободить ее, а Специальную следственную службу - расследовать недостойное обращение с журналисткой после задержания и отстранить Ираклия Дгебуадзе от исполнения обязанностей начальника полиции Батуми до окончания следствия.

Во дворе, где произошло задержание, и после задержания Амаглобели подвергалась устным оскорблениям и угрозам возбуждения уголовного дела. В здании полиции задержанной не позволяли воспользоваться туалетом и пить, игнорировали требование о разговоре с адвокатом. Одновременно с этим адвокат безрезультатно старался войти в здание полиции на протяжении трех часов для встречи с Амаглобели, говорится в заявлении НПО, направленном корреспонденту "Кавказского узла".

Кроме того, Специальная следственная служба не предпринимает действий в связи с недостойным обращением полицейских с Амаглобели. Она изложила следователю всю информацию, но следствие начали лишь 20 января, после обращения "Ассоциации молодых юристов", причем Амаглобели не присвоен статус пострадавшей, отмечается в заявлении.

Активисты указали, что действия Амаглобели (пощечина) нельзя квалифицировать по уголовной статье о нападении на полицейского, и сам Дгебуадзе не подтверждает квалификацию дела по этой статье.

Действия Мзии Амаглобели не могли причинить даже физическую боль

"По его (Дгебуадзе) словам, в результате удара Мзии Амаглобели у него покраснела правая щека и правое ухо, а во время удара он испытывал боль. Согласно судебной практике, физическая боль, подтвержденная только восприятием, не подпадает под определение "нападения". Кроме того, действия Мзии Амаглобели не могли причинить даже физическую боль, что исключает уголовную ответственность не только по этой статье, но и по другим, более мягким статьям Уголовного кодекса. Таким образом, уголовные обвинения против Мзии Амаглобели принимают форму запугивания и политических репрессий", - говорится в заявлении.

НПО также обратила внимание, что Батумский горсуд по ходатайству прокурора необоснованно избрал самую жесткую форму пресечения – арест, несмотря на просьбу защиты отпустить Амаглобели под залог. Решение суда основывается на абстрактных и гипотетических предположениях о рисках уничтожения доказательств, однако в ходатайстве прокурора не было ни одного "реального аргумента", подтверждающего эти риски.

"Прокурор и суд не предусмотрели требование Уголовно-процессуального кодекса об альтернативе самой жесткой формы меры пресечения, применяемой в исключительных случаях", - заявила организация.

Кроме того, Батумский горсуд запоздало выдал документы, необходимые для Апелляционного суда, в котором обжаловано его решение. Документы судом получены только в полдень 20 января, отмечается в сообщении.

Мзия Амаглобели "уникальная журналистка, которая никогда не сотрудничала с политиками",  сказала сегодня корреспонденту "Кавказского узла" основатель студии "Монитор" Нино Зуриашвили. "Задумка властей была - остановить ее, и поэтому они ее задержали", - высказала она свое мнение.

Этот режим перешел все границы

Бывший председатель профсоюза "Аджара ТВ" Малхаз Реквиашвили сообщил сегодня корреспонденту "Кавказского узла", что знаком с Амаглобели много лет.

"Наши офисы находились недалеко друг от друга, и мы часто встречались. Такого чистого человека и принципиального журналиста трудно встретить. Она критиковала режим [бывшего руководителя Аджарии] Аслана Абашидзе, и тогда ее задерживали... Критиковала режим [бывшего президента Грузии Михаила] Саакашвили, но тогда ее не посмели тронуть. Но этот режим перешел все границы", - сказал он.

Напомним, 28 ноября 2024 года Европарламент отказался признать результаты парламентских выборов в Грузии и призвал ввести санкции против лидеров "Грузинской мечты". В тот же день премьер-министр заявил, что Грузия до конца 2028 года отказывается от переговоров о вступлении в Евросоюз. После этого заявления в стране начались акции протеста.

Чиновники нескольких ведомств подали заявления об отставке из-за несогласия с политикой "Грузинской мечты", говорится в справке "Кавказского узла" "Отставки несогласных: протест грузинских чиновников". Материалы о парламентских выборах и последовавших за ними протестах "Кавказский узел" собрал на странице "Выборы в Грузии-2024".

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Установите наше мобильное приложение для IOS. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Смотрите видео "Кавказского узла" в YouTube и оставайтесь на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: Инна Кукуджанова, Галина Готуа

источник: корреспонденты "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
20:45, 20 января 2025
Боец из Казбековского района убит в военной операции
18:43, 20 января 2025
Сняты ограничения на выезд фур по Военно-Грузинской дороге
17:19, 20 января 2025
Военнослужащий из Астраханской области убит на Украине
14:10, 20 января 2025
Боец из Камышина убит в военной операции
11:34, 20 января 2025
Журналисты устроили митинг в поддержку Амаглобели
10:43, 20 января 2025
В списки на обмен "Хамас" попал ростовчанин Александр Труфанов
Все события дня
Новости
Cкопление машин в пункте пропуска "Верхний Ларс". Фото: https://region15.ru/v-severnoj-osetii-vyezda-v-gruziyu-ozhidayut-svyshe-750-bolshegruzov/
18:43, 20 января 2025
Сняты ограничения на выезд фур по Военно-Грузинской дороге
Мзия Амаглобели. Фото: https://www.interpressnews.ge/ru/article/165892-v-batumskom-gorodskom-sude-nachalsia-sudebnyi-protsess-po-delu-uchreditelia-batumelebi-mzii-amaglobeli
16:40, 20 января 2025
Амаглобели объявила голодовку в грузинской тюрьме
Митинг в поддержку Амаглобели. 20 января 2025 г. Фото: Publika https://t.me/Tbilisi_life
11:34, 20 января 2025
Журналисты устроили митинг в поддержку Амаглобели
Нож. Фото: https://www.interpressnews.ge/
01:17, 20 января 2025
Оппозиция сообщила о нападении на двух соратников в Тбилиси
20:52, 19 января 2025
Михаил Кавелашвили помиловал 613 осужденных
Персоналии
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Апти Алаудинов. Фото: Грозный Информ https://www.grozny-inform.ru
11:12, 18 декабря 2024
Апти Алаудинов
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
11:49, 16 декабря 2024
Кадыров Рамзан Ахматович
Выбор редактора
Фото
16:33, 20 января 2025
BERG...man Tbilisi
23
Ни одна профессия не является индульгенцией перед законом: глава АР Аджарии о задержании журналиста
Фото
08:52, 17 января 2025
BERG...man Tbilisi
31
Кварацхелия в ПСЖ? Зачем?
Фото
15:59, 16 января 2025
BERG...man Tbilisi
36
Грузия побила рекорд по туристическим визитам. О релокантах и "друзьях"
Все блоги
Справочник
Протестующие держат портреты Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой во время антифашистского митинга в центре Москвы 19 января 2011 года. Фото: REUTERS/Сергей Карпухин Убийство Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой

Мазут на пляже. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Photoshop Разлив мазута в Керченском проливе

Подразделения советской армии в Баку. Зима 1990 года. Фото: K. Martens https://ru.wikipedia.org/ "Черный январь" 1990 года в Баку

Блогеры
Фото
16:33, 20 января 2025
BERG...man Tbilisi
23
Ни одна профессия не является индульгенцией перед законом: глава АР Аджарии о задержании журналиста
Фото
12:08, 19 января 2025
BERG...man Tbilisi
51
Двалишвили победил Нурмагомедова. Махачев превзошел Хабиба
Фото
07:22, 19 января 2025
BERG...man Tbilisi
25
Политические штормы и прочность государственных кораблей в 25 году?
Фото
16:38, 18 января 2025
BERG...man Tbilisi
37
Кто из грузинских (постсоветских) футболистов не останавливался при первых успехах?
Фото
12:56, 18 января 2025
BERG...man Tbilisi
32
Успех Грузинской Мечты обеспечивает стабильность на Ю. Кавказе: Алиев - Кобахидзе
Аналитика
10:49, 3 января 2025
4 человека погибли и 1 ранен в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе в IV квартале 2024 года
10:47, 2 января 2025
В декабре 2024 года в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе жертв зафиксировано не было
Темы дня
Магомед Мутаев. Стоп-кадр видео AMC Fight Nights от 01.02.24, https://t.me/fightnightsofficial/1917
20 января 2025, 21:23
Дело об убийстве Мутаева дошло до суда

Мзия Амаглобели. Фото: https://www.interpressnews.ge/ru/article/165892-v-batumskom-gorodskom-sude-nachalsia-sudebnyi-protsess-po-delu-uchreditelia-batumelebi-mzii-amaglobeli
20 января 2025, 16:40
Амаглобели объявила голодовку в грузинской тюрьме

Сотрудники полиции задерживают Ниямеддина Ахмедова. Фото https://www.turan.az/ext/news/2022/3/free/Social/ru/2117.htm
20 января 2025, 16:05
Соратники сообщили о голодовке азербайджанского оппозиционера Ахмедова

Батухан Точиев (слева) и Рамазан Падиев. Коллаж "Кавказского узла". Фото: пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы от 16.01.25, https://t.me/moscowcourts/5635 и https://t.me/moscowcourts/5642.
20 января 2025, 14:50
Обжалован арест уроженцев Ингушетии по делу о теракте в Москве

Жители Воскресенского против превращения их земли в токсичную свалку
Жители Воскресенского против превращения их земли в токсичную свалку
Тбилиси: борьба за право скрывать лица
Тбилиси: борьба за право скрывать лица
Армяне протестуют против суда над пленными в Баку
Армяне протестуют против суда над пленными в Баку
Добровольцы СВО жалуются, что их удерживают в Чечне #shorts
Добровольцы СВО жалуются, что их удерживают в Чечне #shorts
Участник СВО обратился к Бастрыкину по делу Федоренко #shorts
Участник СВО обратился к Бастрыкину по делу Федоренко #shorts
Рождество в Тбилиси: протест и праздник
Рождество в Тбилиси: протест и праздник
Показать больше