Грузинские активисты потребовали освободить Амаглобели

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

"Ассоциация молодых юристов Грузии" потребовала прекратить уголовное преследование Мзии Амаглобели и отстранить от работы начальника полиции Батуми, который задержал журналистку.

Как писал "Кавказский узел", сегодня стало известно, что основатель "Нетгазети" и "Батумелеби" Мзия Амаглобели объявила голодовку в знак протеста против уголовного преследования и ареста. Администрация тюрьмы уведомлена о голодовке, а Амаглобели пока чувствует себя хорошо, сообщила председатель организации "Ассоциация молодых юристов Грузии" Нонна Курдованидзе, посетившая сегодня журналистку.

В ночь на 12 января в Батуми были задержаны 10 человек, в том числе Мзия Амаглобели. Причиной задержания журналистки стал плакат с призывом начать всеобщую забастовку, который она наклеила на стену. Амаглобели пояснила, что, когда ее освободили, она оказалась в давке и, пытаясь выбраться, случайно задела рукой начальника полиции Батуми Ираклия Дгебуадзе. Он сразу задержал журналистку. 13 января ей было предъявлено обвинение в нападении на полицейского, Амаглобели грозит до семи лет заключения. 14 января Батумский горсуд отправил журналистку под арест.

"Ассоциация молодых юристов Грузии" сегодня назвала незаконным задержание Мзии Амаглобели, посчитав его результатом политических репрессий. НПО призвала прокуратуру незамедлительно прекратить дело Амаглобели и освободить ее, а Специальную следственную службу - расследовать недостойное обращение с журналисткой после задержания и отстранить Ираклия Дгебуадзе от исполнения обязанностей начальника полиции Батуми до окончания следствия.

Во дворе, где произошло задержание, и после задержания Амаглобели подвергалась устным оскорблениям и угрозам возбуждения уголовного дела. В здании полиции задержанной не позволяли воспользоваться туалетом и пить, игнорировали требование о разговоре с адвокатом. Одновременно с этим адвокат безрезультатно старался войти в здание полиции на протяжении трех часов для встречи с Амаглобели, говорится в заявлении НПО, направленном корреспонденту "Кавказского узла".

Кроме того, Специальная следственная служба не предпринимает действий в связи с недостойным обращением полицейских с Амаглобели. Она изложила следователю всю информацию, но следствие начали лишь 20 января, после обращения "Ассоциации молодых юристов", причем Амаглобели не присвоен статус пострадавшей, отмечается в заявлении.

Активисты указали, что действия Амаглобели (пощечина) нельзя квалифицировать по уголовной статье о нападении на полицейского, и сам Дгебуадзе не подтверждает квалификацию дела по этой статье.

Действия Мзии Амаглобели не могли причинить даже физическую боль

"По его (Дгебуадзе) словам, в результате удара Мзии Амаглобели у него покраснела правая щека и правое ухо, а во время удара он испытывал боль. Согласно судебной практике, физическая боль, подтвержденная только восприятием, не подпадает под определение "нападения". Кроме того, действия Мзии Амаглобели не могли причинить даже физическую боль, что исключает уголовную ответственность не только по этой статье, но и по другим, более мягким статьям Уголовного кодекса. Таким образом, уголовные обвинения против Мзии Амаглобели принимают форму запугивания и политических репрессий", - говорится в заявлении.

НПО также обратила внимание, что Батумский горсуд по ходатайству прокурора необоснованно избрал самую жесткую форму пресечения – арест, несмотря на просьбу защиты отпустить Амаглобели под залог. Решение суда основывается на абстрактных и гипотетических предположениях о рисках уничтожения доказательств, однако в ходатайстве прокурора не было ни одного "реального аргумента", подтверждающего эти риски.

"Прокурор и суд не предусмотрели требование Уголовно-процессуального кодекса об альтернативе самой жесткой формы меры пресечения, применяемой в исключительных случаях", - заявила организация.

Кроме того, Батумский горсуд запоздало выдал документы, необходимые для Апелляционного суда, в котором обжаловано его решение. Документы судом получены только в полдень 20 января, отмечается в сообщении.

Мзия Амаглобели "уникальная журналистка, которая никогда не сотрудничала с политиками", сказала сегодня корреспонденту "Кавказского узла" основатель студии "Монитор" Нино Зуриашвили. "Задумка властей была - остановить ее, и поэтому они ее задержали", - высказала она свое мнение.

Этот режим перешел все границы

Бывший председатель профсоюза "Аджара ТВ" Малхаз Реквиашвили сообщил сегодня корреспонденту "Кавказского узла", что знаком с Амаглобели много лет.

"Наши офисы находились недалеко друг от друга, и мы часто встречались. Такого чистого человека и принципиального журналиста трудно встретить. Она критиковала режим [бывшего руководителя Аджарии] Аслана Абашидзе, и тогда ее задерживали... Критиковала режим [бывшего президента Грузии Михаила] Саакашвили, но тогда ее не посмели тронуть. Но этот режим перешел все границы", - сказал он.

Напомним, 28 ноября 2024 года Европарламент отказался признать результаты парламентских выборов в Грузии и призвал ввести санкции против лидеров "Грузинской мечты". В тот же день премьер-министр заявил, что Грузия до конца 2028 года отказывается от переговоров о вступлении в Евросоюз. После этого заявления в стране начались акции протеста.

Чиновники нескольких ведомств подали заявления об отставке из-за несогласия с политикой "Грузинской мечты", говорится в справке "Кавказского узла" "Отставки несогласных: протест грузинских чиновников". Материалы о парламентских выборах и последовавших за ними протестах "Кавказский узел" собрал на странице "Выборы в Грузии-2024".

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Установите наше мобильное приложение для IOS. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Смотрите видео "Кавказского узла" в YouTube и оставайтесь на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.