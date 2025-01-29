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07:29, 29 января 2025

Коллеги объявили Амаглобели узницей совести

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Более 300 грузинских журналистов в совместном заявлении назвали узницей совести арестованную основательницу изданий "Батумелеби" и "Нетгазети" Мзию Амаглобели и потребовали освободить ее.

Как писал "Кавказский узел", 28 января журналисты провели митинг около здания Специальной следственной службы. Они потребовали освободить основателя изданий "Батумелеби" и "Нетгазети" Мзию Амаглобели, предоставить ей статус потерпевшей и приостановить полномочия начальника полиции Батуми Ираклия Дгебуадзе.

В ночь на 12 января в Батуми были задержаны 10 человек, в том числе Мзия Амаглобели. Причиной задержания журналистки стал плакат с призывом начать всеобщую забастовку, который она наклеила на стену. Амаглобели пояснила, что, когда ее освободили, она оказалась в давке и, пытаясь выбраться, случайно задела рукой начальника полиции Батуми Ираклия Дгебуадзе. Он сразу задержал журналистку. 13 января ей было предъявлено обвинение в нападении на полицейского, Амаглобели грозит до семи лет заключения. 14 января суд заключил ее под стражу. Амаглобели объявила голодовку в знак протеста против уголовного преследования и ареста.

28 января 314 грузинских журналистов из разных телекомпаний и изданий выступили с заявлением, в котором назвали Мзию Амаглобели первой в стране журналисткой - узницей совести.

"Мзию Амаглобели наказывают за примерный гражданский активизм и беспристрастную журналистскую деятельность, неприемлемую для режима Бидзины Иванишвили (учредителя правящей партии «Грузинская мечта – Демократическое движение»)... С 12 января, когда олигарх взял в плен нашу коллегу – Мзию Амаглобели, каждому из нас грозит опасность задержания за профессиональную деятельность", - говорится в заявлении на сайте «Хартии журналистской этики», которое перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

Авторы заявления указали, что в ноябре-декабре 2024 года во время освещений акций протеста зафиксировано свыше 90 фактов насилия силовиков над журналистами, но ни один из случаев не расследован, и виновные не наказаны. Также журналистов задерживали по административным обвинениям и приговаривали к выплате штрафов или административным арестам, отмечается в заявлении.

28 ноября 2024 года Европарламент отказался признать результаты парламентских выборов в Грузии и призвал ввести санкции против лидеров "Грузинской мечты". В тот же день премьер-министр заявил, что Грузия до конца 2028 года отказывается от переговоров о вступлении в Евросоюз. После этого в стране начались акции протеста. Силовики проводили жесткие разгоны протестов, применяя слезоточивый газ и водометы, и задерживали протестующих. К 9 декабря на акциях протеста было задержано более 400 человек.

Режим олигарха перешел на новый этап преследования представителей критически настроенных медиа

«Тот факт, что Мзия Амаглобели арестовали по уголовному обвинению, демонстрирует, что режим олигарха перешел на новый этап преследования представителей критически настроенных медиа, что подразумевает помещение журналиста в тюрьму по сфабрикованному обвинению, как это происходит в последние год в России, Беларуси и Азербайджане», - говорится в заявлении.

Журналисты потребовали незамедлительно освободить Амаглобели, а также призвали международные правозащитные организации и дипломатов дружественных стран поднять вопрос о фактах массового преследования журналистов властями и защитить их права в Грузии.

Последняя информация о состоянии здоровья Амаглобели была представлена ее адвокатом Георгием Химшиашвили 27 января, передал 28 января корреспондент "Кавказского узла". Адвокат сообщил, что Амаглобели чувствует себя удовлетворительно, и нет необходимости ее перевода в клинику. Она намерена продолжать акцию голодовки, которую проводит 17-й день.

Материалы о парламентских выборах и последовавших за ними протестах "Кавказский узел" собрал на странице "Выборы в Грузии-2024".

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Автор: Инна Кукуджанова

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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