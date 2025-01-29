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00:14, 29 января 2025

Журналисты и активисты потребовали освободить Мзию Амаглобели

Журналисты у здания Специальной следственной службы. Скриншот фото Publika.ge от 28.01.25, https://www.facebook.com/photo?fbid=1358279695571577&set=pcb.1358280442238169 (деятельность компании Meta, владеющей соцсетью Facebook, запрещена в России)

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Журналисты у здания Специальной следственной службы потребовали освободить основателя "Батумелеби" и "Нетгазети" Мзию Амаглобели. Лозунг "Свободу Мзие" звучал на акции протеста у парламента Грузии, которые ежедневно проводятся уже два месяца.

Как писал "Кавказский узел", Мзия Амаглобели объявила голодовку в знак протеста против уголовного преследования и ареста. Суд в Кутаиси отказался рассмотреть жалобу на ее арест. Журналистка Мзия Амаглобели, которая продолжает голодовку третью неделю, чувствует себя удовлетворительно, ее состояние контролируют врачи, сообщил омбудсмен. Более 300 журналистов Грузии написали письмо в поддержку задержанной.

В ночь на 12 января в Батуми были задержаны 10 человек, в том числе Мзия Амаглобели. Причиной задержания журналистки стал плакат с призывом начать всеобщую забастовку, который она наклеила на стену. Амаглобели пояснила, что, когда ее освободили, она оказалась в давке и, пытаясь выбраться, случайно задела рукой начальника полиции Батуми Ираклия Дгебуадзе. Он сразу задержал журналистку. 13 января ей было предъявлено обвинение в нападении на полицейского, Амаглобели грозит до семи лет заключения. 14 января Батумский горсуд отправил журналистку под арест.

28 января около Специальной следственной службы журналисты провели митинг с требованием освободить основателя изданий "Батумелеби" и "Нетгазети" Мзию Амаглобели. Участники митинга призвали главу Специальной следственной службы Коку Кацитадзе выполнить свой долг, и предоставить Мзии Амаглобели статус потерпевшей. Они также требуют приостановить полномочия начальника полиции Батуми Ираклия Дгебуадзе. Просьба о встрече журналистов с Кацитадзе была озвучена неделю назад, но никто из ведомства с журналистами не встретился. Во время акции у здания службы были выставлены усиленные полицейские силы, сообщил корреспондент "Кавказского узла" со ссылкой на трансляцию телекомпании "Пирвели".

На митинге в поддержку Амаглобели был журналист "Формулы" Гурам Рогава, который получил травмы во время работы на акции протеста в конце ноября 2024 года. Гурам Рогава сейчас проходит реабилитацию. Соответствующие органы по его делу никого не задержали, сообщила телекомпания.

Гурам Рогава, журналист телекомпании «Формула», подвергся нападению со стороны спецназа во время работы в прямом эфире на акции протеста перед парламентом в ночь на 28 ноября. Силовики избили его, когда он вел репортаж, освещая нападения на участников протестов. На видеозаписи, которую сняли коллеги, видно, как спецназовцы бьют журналиста со спины, нанося ему удары кулаком по голове. Журналист упал на бордюр и потерял сознание. Медицинский диагноз: перелом позвоночника в районе шеи, перелом лицевой кости в районе глаза. Гураму Рогава теперь нужна длительная реабилитация, говорится в материале "JAMnews: истории избитых в Тбилиси протестующих".

27 января грузинские НПО в фойе Дворца Европы, где проходит сессия ПАСЕ, провели акцию. Они держали плакаты с надписью "Свободу Мзие Амаглобели", сообщил корреспонденту "Кавказского узла" бывший Народный защитник Уча Нанаушвили, который принял участие в акции.

28 января исполнилось ровно два месяца с того дня как в Грузии начались протесты после объявления "Грузинской мечты" о приостановке евроинтеграции. Протестующие собрались на проспекте Руставели, где проходит выставка картин, посвященных протестам, сообщило агентство "Новости Грузия".

Перфоманс у парламента Грузии. Стоп-кадр видео JamNews от 28.01.25, https://t.me/jamnewsru/22018.Участники акции провели перфоманс: на площади установили полотно с черно-белой картиной, на которой изображены силовики, избивающие мирных протестующих. Люди опускают ладони в цветные краски и закрашивают полотно, сообщило JamNews.

Tbilisi Life опубликовал видео одного из шествий к парламенту, участники которого потребовали освободить Мзию Амаглобели.

Напомним, 28 ноября 2024 года Европарламент отказался признать результаты парламентских выборов в Грузии и призвал ввести санкции против лидеров "Грузинской мечты". В тот же день премьер-министр заявил, что Грузия до конца 2028 года отказывается от переговоров о вступлении в Евросоюз. После этого в стране начались акции протеста.

Силовики проводили жесткие разгоны протестов, применяя слезоточивый газ и водометы, и задерживали протестующих. К 9 декабря на акциях протеста было задержано более 400 человек.

Чиновники нескольких ведомств подали заявления об отставке из-за несогласия с политикой "Грузинской мечты", говорится в справке "Кавказского узла" "Отставки несогласных: протест грузинских чиновников".

Материалы о парламентских выборах и последовавших за ними протестах "Кавказский узел" собрал на странице "Выборы в Грузии-2024".

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Автор: Галина Готуа

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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