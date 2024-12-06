JAMnews: истории избитых в Тбилиси протестующих

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С начала протестов в Грузии 28 ноября 2024 года силовиками были задеражены более 300 человек, большинство из них сообщали о крайне жестоком обращении. В больницах со схожими травмами оказались правозащитники и журналисты. Истории избитых силовиками участников протестов - в справке "Кавказского узла".

Справочный материал подготовлен на основе статьи "Как спецназ избивал участников протестов в Тбилиси. Истории оказавшихся в больницах", опубликованной на JAMnews.

С 28 ноября, несколько ночей подряд спецназ жестоко разгонял десятки тысяч протестующих с помощью водометов, слезоточивого газа и перцовых баллончиков. Каждую ночь арестовывали десятки людей. Они и их адвокаты говорят об очень жестоком обращении. Людей унижают и бьют — в основном по лицу. Представители народного защитника (омбудсмена) Грузии посетили 268 задержанных, у 138 из них видны травмы, сообщил офис омбудсмена 6 декабря. Физическому насилию подвергались также те участники протестов, кого не задерживают, например, журналисты и женщины. Некоторым из них также потребовалась медицинская помощь.

Истории задержанных похожи. Их захватывали, тащили в микроавтобусы спецназа и там жестоко избивали. У них забирали личные вещи, издевались над ними и спрашивали, придут ли они еще раз на митинг.

История журналиста Гурама Рогава

Гурам Рогава, журналист телекомпании «Формула», подвергся нападению со стороны спецназа во время работы в прямом эфире на акции протеста перед парламентом в ночь на 28 ноября. Журналист присоединился к спецэфиру и рассказал, что спецназовцы выборочно нападали на участников митинга.

«Когда я начинал репортаж в прямом эфире, то заметил, что нахожусь в центре внимания спецназовца, он смотрел прямо на меня», — рассказывает журналист. Сразу после начала прямого эфира зрители видели, как камера резко повернулась, и в кадре уже был лежащий на земле Гурам Рогава. На видеозаписи, которую сняли коллеги, видно, как спецназовцы бьют журналиста со спины, нанося ему удары кулаком по голове. Журналист упал на бордюр и потерял сознание. Медицинский диагноз: перелом позвоночника в районе шеи, перелом лицевой кости в районе глаза. Гураму Рогава теперь нужна длительная реабилитация.

История фотографа Александре Кешелашвили

В ночь на 28 ноября пострадал также журналист интернет-издания «Публика» Александре Кешелашвили. Спецназовцы напали на него и начали жестоко избивать.

«Я кричал им, что я журналист, но, думаю, это имело обратный эффект. Меня обматерили, а потом сказали, что еще добавят как раз за то, что журналист. Меня вывели в какой-то коридор, где били по рукам и ногам, но в основном по лицу. Отобрали камеры, бейдж, защитную маску. Меня били несколько человек все то время, пока они тащили меня с улицы Чичинадзе через задний двор парламента на улицу 9 апреля. Там на меня надели наручники», — написал журналист в соцсетях . Когда выяснилось, что он журналист, его отвезли в клинику. Помимо других повреждений, у Лексо сломан нос. Ему пришлось пройти через операцию.

История репортера Мариам Гаприндашвили

В ночь на 30 ноября ранение головы получила репортер телеканала «Пирвели» Мариам Гаприндашвили. Вместе с оператором она вела репортаж с проспекта Руставели. На кадрах, которые в тот момент транслировались в прямом эфире по телевидению, видно, как Мариам внезапно упала. В это время шла жесткая часть разгона протеста, и Мариам получила удар по голове тупым предметом. Но она до сих пор не знает, кто нанес удар. «Все потемнело, а потом я пришла в себя под крики моих коллег, кто был там со мной, они искали скорую помощь», — вспоминает Мариам Гаприндашвили в эфире телеканала «Мтавари архи». Мариам выписали из больницы с шестью швами на голове и сотрясением мозга.

История Звиади Маисашвили

30 ноября соцсети взорвала видеозапись, на которой видно, как спецназовцы избивают ногами уже лежащего на земле молодого человека. На кадрах молодой человек с длинными кудрявыми волосами. Вокруг него одетые в черное спецназовцы. Внезапно сначала один из спецназовцев идет к нему и бьет ногой в спину, затем появляется другой, бьет пяткой по лицу, и, наконец, третий пинает парня, который, кажется, пытается встать, в лицо снова. Звиад падает без сознания.

«Звери!», — кричит женщина, которая пытается защитить лежащего парня. Он пытается отбиться от спецназа кулаками и кричит, чтобы кто-нибудь вызвал скорую помощь.

23-летний Звиад Маисашвили был на протестах на проспекте Руставели вместе со своим братом, 24-летним Гиорги. «Мы услышали, что говорят, что спецназ движется с верхней улицы, собирается нас окружить, и мы пошли в направлении метро «Руставели». На боковой улице стояла большая группа спецназа. Все произошло там, за считанные секунды. Они погнались за людьми, бежавшими в сторону метро, и избивали всех, кого догоняли. Мы с братом оказались в центре толпы, не могли оттуда выбраться.

Он сказал, что пришел в себя уже в машине «скорой помощи». «Это чудо, что после такого избиения у меня только сломана носовая перегородка, сотрясение мозга, выбитый зуб и синяки на губах«, — говорит Звиад. Звиад говорит, что от ареста его спасли те люди, кто защищал его от избиения и донес до машины «скорой помощи».

История Гии Джваршеишвили

«Они били меня всеми возможными способами, у меня сломаны ребра«, — рассказал в эфире телеканала «Формула» активист Гиа Джваршеишвили, который защищает права людей с ограниченными возможностями.

Он был арестован во время протестов на проспекте Руставели в ночь с 1 на 2 декабря на глазах у журналистов. Как он вспоминает 1 , той ночью, примерно в четыре часа утра, против протестующих пустили слезоточивый газ. Гия был вместе с подругой. «Внезапно к нам бросились несколько спецназовцев, они кричали: «Это вы бросали в нас «коктейли Молотова». Я поднял руки, чтобы показать, что у меня ничего нет. Их было несколько человек и они говорили друг другу: «Не бей его пока, журналисты снимают.

Меня затащили в микроавтобус спецназа и там прокричали: «Вот он бросал в нас «коктейли Молотова». И тогда на меня набросились все. В итоге сломали мне ребра, не мог ни сидеть, ни лежать, и тогда меня передали «скорой помощи«, — рассказал Джваршеишвили телеканалу «Формула».

Активиста, по его словам, также ограбили. Он говорит, что у него из кармана забрали личные вещи: телефон и кошелек с деньгами.

История Давида Джаниашвили

Давида Джаниашвили избили на проспекте Руставели, когда он помогал людям выйти из района, окутанного газовым дымом.

«В какой-то момент, когда я подошел, чтобы помогать очередному человеку, оказалось, что я плохо разглядел его силуэт. Оказалось, это сотрудник спецназа. Он меня ударил, и они меня потащили. Сначала через какой-то коридор, и меня все били все то время, что мы там шли. Потом меня посадили в микроавтобус, я думал, меня должны увезти. Но там было нескольких человек, одетых в какую-то форму, и они начали меня бить и обыскивать. Я упал, но это их не остановило. Меня били прямо в лицо. Были моменты, когда я думал, что мой череп не выдержит столько ударов, что он просто развалится на части и я умру«, — рассказал Давид телекомпании «Пирвели» .

В микроавтобусе, где избивали Давида, находился еще один человек. Его тоже били. «Они проклинали нас, издевались над нами, спрашивали, почему мы здесь, зачем пришли сюда. Они приходили группами по 5-10 человек и избивали нас, угрожали изнасиловать полицейской дубинкой. Когда мы подумали, что все, закончилось, пришла вторая группа.

Среди них был один, который не бил, а контролировал ситуацию, советовал, куда и сколько раз ударить». Давида в итоге доставили в больницу. В больничной палате вместе с ним лежали шесть человек, все с похожими травмами.

История Давида Абуладзе

Среди многих избитых оказался 24-летний Давид Абуладзе, человек с ограниченной дееспособностью. Его избили спецназовцы в ночь на 3 декабря – в День защиты прав людей с ограниченными возможностями.

Юрист организации «Партнерство за права человека», защищающей интересы Давида, рассказывает, что в момент нападения спецназа Давид уже не был в районе митинга. «Он шел домой, что-то ел по дороге и не заметил надвигающуюся опасность. В это время группа спецназа, которая пряталась в одном из зданий на Руставели, вышла на проспект, чтобы разгонять протестующих.

Началось избиение, и прямо перед ними оказался Давид». Организация оценивает нападение на него как особо жестокое. У Давида проблемы со слухом. У него не было возможности подготовиться к нападению или убежать в безопасное место. Сейчас Давид находится в больнице. У него сотрясение мозга, травмы ног, лицо практически синее из кровоизлияния.

История поэта Звиада Ратиани

«Так называемый «суд» вынес решение, и мой отец задержан на восемь суток. Хотя он избит полицией, у него множественные переломы челюсти и носа, и ему требуется операция и постельный режим», — написала в соцсети 2 декабря Нина Ратиани, дочь поэта Звиада Ратиани.

Звиад Ратиани был задержан в первую ночь протестов, с 28 на 29 ноября на улице Чичинадзе. Эту видеозапись тяжело смотреть. Видно, как десятки спецназовцев черной одежде и черных масках хватают человека в цветной куртке, волокут его и избивают по пути. Он рассказал, что его довольно долго били при задержании. При этом он был уже в наручниках, и единственное, что он мог сделать, чтобы защитить себя, это отворачивать голову в сторону.

«Меня посадили в машину и там тоже непрерывно избивали. Говорили: «Мы тебя сломаем, сейчас посмотрим, как ты будешь извиваться. Они не смогли меня сломать», — говорит Звиад Ратиани.

Участники акции, которых помимо избиения арестовывают, в основном обвиняют в одном и том же — неповиновении полиции, словесных оскорблениях и/или совершении в отношении сотрудника полиции иных оскорбительных действий. Это часть первая статьи 173. кодекса об административных правонарушениях, она предусматривает штраф от 2 000 до 3 000 лари [около $700-1 000] и/или административное лишение свободы на срок до 15 суток.

История Иракли Цулая

Иракли Цулая, основатель платформы «Холон», член партии «Гахариа – за Грузию», присутствовал на судебном заседании с синяком на глазу и следами травм на лице. Цулая был избит и оштрафован на 3 000 лари [около $1 000] за неподчинение полицейскому.

Иракли Цулая задержали на проспекте Руставели в ночь на 28 ноября. Он говорит, что до этого был на митинге вместе со своими детьми. Когда начался разгон, он отвез детей домой, а затем вернулся. «Мы были вместе с моим братом. Меня арестовали между Голубой галереей и Первой школой. Там был спецназ, и я подошел к ним и говорил: «Это моя школа, русские уже один раз сожгли ее руками грузин, а теперь они хотят опять напасть на грузинский народ вашими руками, пожалуйста, не делайте этого. После этого меня арестовали«, — рассказал Цулая Netgazeti.

Он говорит, что его схватили семеро спецназовцев и тащили, избивая по пути. «Мой брат бросился меня спасать, кричал им, что у меня проблемы с сердцем. Они начали избивать и его. Нас посадили в автобус, продолжили бить там, привезли в изолятор полуголых, окровавленных людей. Я был в аду«.

Цулая обратился в специальную следственную службу с требованием начать расследование в отношении полицейских. Он также встретился с общественным защитником. Но у него нет особой надежды на то, что это дело будет должным образом расследовано, «поскольку все институты находятся в руках правительства». «В нашей стране уже нет ни одной инстанции, ни одной структуры, где можно найти справедливость», — говорит Иракли Цулая.

История Ники Данелия и его друга Гиорги Багратиони-Давиташвили

27-летнего Нику Данелия задержали 29 ноября на рассвете возле «Голубой галереи» на проспекте Руставели. Его окружила и избивала группа спецназа.

Ника рассказал, что они стояли спокойно на проспекте, его друг размахивал грузинским флагом. «Меня били около 15 человек, они пинали меня, даже когда я лежал. Потом доставили в изолятор. Там уже не били, но даже не спросили, что случилось, почему у него травмы, разбита бровь. Вместе с Никой был арестован его друг — 27-летний Гиорги Багратиони-Давиташвили. Его также избили.

«На видео видно, что Гиорги просто стоит перед Первой школой, на остановке, с флагом в руке. Два спецназовца вдруг подошли к нему и задержали. Потом его отводят в сторону галереи и там целая группа спецназовцев избивали его и его друга. У него травмы головы, лба, висков и всего тела«, — рассказал адвокат Давид Дадиани. Суд на Никой и Давидом состоялся только через сутки, и все это время им не давали возможности спать. По решению суда, обоим выписан штраф.

История Гиорги Кинкладзе

Гиорги Кинкладзе – один из более 300 человек, арестованных и жестоко избитых за участие в протестах. Историю Гиорги рассказала интернет-изданию «Publika» его подруга Лизи Дарбаидзе.

Гиорги и Лизи в тот день были вместе на митинге. «Спецназовцы напали на нас около площади Республики. Мы пытались убежать, но Гиорги поскользнулся и упал. С нами были друзья, они пытались его вытащить, но не смогли. На разных видео видно, как спецназ бьет его ногами по лицу, он несколько раз падает, его пинают«, — рассказывает Лизи.

Гиорги перевели в следственный изолятор в пригородный район Загэси. У него были множественные травмы. Адвокат требовал перевести его в больницу, но его не перевели. Гиорги добрался до клиники только через два дня, спустя 48 часов после задержания и освобождения. Оказалось, что у него сломан нос, потребовалась операция.

История переводчика Даты Хараишвили

Переводчик Дата Хараишвили был арестован в ночь на 3 декабря.

Дата говорит, что непосредственно в момент ареста он был один. Он спустился на проспект Руставели с улицы выше парламента.

«На улице Бесики было около сотни демонстрантов и на линии стоял спецназ. Не успел я дойти до середины улицы, как сверху побежали люди, за ними гнался спецназ. Я бежал вместе с ними и уронил телефон. Я обернулся, чтобы поднять его, и получил удар по лицу ногой.

На меня напал спецназ. Схватили, оскорбляли, тащили меня, выхватили телефон из рук, сорвали часы и сорвали серьгу в тот момент, когда схватили».

Затем Дату, как многих других задержанных, жестоко избили в микроавтобусе спецназа, били в основном в лицо. Дальше все продолжалось так, как рассказывали другие — периодически дверь открывалась, заходила новая группа разгневанных спецназовцев и били. В основном в лицо.

Дата Хараишвили говорит, что сам руководитель спецназа стоял у двери микроавтобуса, ругался и снимал избиение на видеокамеру. «Он смеялся и говорил: «Ну-ка, давай, теперь попробуй ругать Харебу», «Ну-ка, улыбнись в камеру». За этими машинами стояли экипажи патрульной полиции, они наблюдали за всем этим. У Даты сотрясение мозга, сломан нос и травма глаза. На голове и теле у него синяки и гематомы.

История Эрекле Лоладзе

30 ноября на митинге вместе со своим братом был избит основатель «Семейной винодельни Лоладзе» Эрекле Лоладзе. Он рассказал изданию BMG, что их избивали около 50 спецназовцев в масках: «Мы были у Первой школы. Вдруг они вышли со двора школы и набросились на нас. Сбили с ног, я встал, меня снова сбивали ударами и били по лежащему на земле. Один из них вообще встал на меня обеими ногами и прыгал. Потом подняли с земли и распылили перцовый баллончик в лицо. Потом меня потащили в микроавтобус спецназа и там продолжили избивать" .

Его брат Гиорги тоже был избит. После того, как их доставили в изолятор, избиение прекратилось. У Эрекле Лоладзе сломаны обе челюстные кости. Его прооперировали.

Рассказ балерины Натии Бунтури

Балерина Натиа Бунтури была избита на митинге в Тбилиси 29 ноября.

Она рассказала о том, что случилось, в соцсетях: «Я бежала вместе с людьми, споткнулась и упала. Меня подняли три спецназовца, они говорили: «Вставай, мы поможем тебе выйти отсюда». Они подняли меня, и я несколько раз просила их: «Не бейте меня». Меня отвели в переулок, который они уже контролировали. Меня спросили, где моя машина, где мои друзья, сказали, чтобы я шла домой. Я отвечала им и не думала, что они хотят сделать что-то плохое. И тут меня внезапно дважды ударил по голове один из них. У меня пошла кровь из носа, язык вывалился, я ничего не могла сказать. Другой спецназовец все же вывел меня оттуда, и я смогла догнать своих друзей».

История Лазаре Маглакелидзе

Лазаре Маглагелидзе был избит и задержан на митинге на рассвете 2 декабря.

Он рассказал телеканалу «Пирвели», что когда его схватили спецназовцы, они вначале проверили, нет ли рядом камер журналистов, и только тогда начали его бить. «Вначале двое держали меня по бокам. Но потом они накрыли мне голову и били так, и я не видел точно, сколько их было», — сказал Лазаре .

Он потерял сознание и очнулся в микроавтобусе спецназа, где его продолжили бить, как и остальных задержанных.«Потом пришли человек пять спецназовцев минут через 30, выключили свет в машине и снова били нас в темноте. Угрожали изнасиловать полицейской дубинкой», — говорит он.

У него сломан нос и сотрясение мозга.

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