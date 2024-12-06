JAMnews: истории избитых в Тбилиси протестующих
6 декабря 2024, 17:06
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    Журналистка «ТВ Пирвели» Мариам Гаприндашвили получила тяжелую травму головы, когда вела прямой репортаж с акции протеста возле парламента, она сейчас находится в больнице. Фото JAMnews предоставлено телеканалом

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    С начала протестов в Грузии 28 ноября 2024 года силовиками были задеражены более 300 человек,  большинство из них сообщали о крайне жестоком обращении. В больницах со схожими травмами  оказались правозащитники и журналисты. Истории избитых силовиками участников протестов  - в справке "Кавказского узла".

    Справочный материал подготовлен на основе статьи "Как спецназ избивал участников протестов в Тбилиси. Истории оказавшихся в больницах", опубликованной на JAMnews.

    С 28 ноября, несколько ночей подряд спецназ жестоко разгонял десятки тысяч протестующих с помощью водометов, слезоточивого газа и перцовых баллончиков. Каждую ночь арестовывали десятки людей. Они и их адвокаты говорят об очень жестоком обращении. Людей унижают и бьют — в основном по лицу. Представители народного защитника (омбудсмена) Грузии посетили 268 задержанных, у 138 из них видны травмы, сообщил офис омбудсмена 6 декабря. Физическому насилию подвергались также те участники протестов, кого не задерживают, например, журналисты и женщины. Некоторым из них также потребовалась медицинская помощь.

    Истории задержанных похожи. Их захватывали, тащили в микроавтобусы спецназа и там жестоко избивали. У них забирали личные вещи, издевались над ними и спрашивали, придут ли они еще раз на митинг.

    История журналиста Гурама Рогава

    Гурам Рогава, журналист телекомпании «Формула», в больнице. Он был избит, когда вел репортаж с акции протеста в Тбилиси в ночь на 28 ноября, 2024. Стоп-кадр из видеотрансляции «Формулы»Гурам Рогава, журналист телекомпании «Формула», подвергся нападению со стороны спецназа во время работы в прямом эфире на акции протеста перед парламентом в ночь на 28 ноября. Журналист присоединился к спецэфиру и рассказал, что спецназовцы выборочно нападали на участников митинга.

    «Когда я начинал репортаж в прямом эфире, то заметил, что нахожусь в центре внимания спецназовца, он смотрел прямо на меня», — рассказывает журналист. Сразу после начала прямого эфира зрители видели, как камера резко повернулась, и в кадре уже был лежащий на земле Гурам Рогава. На видеозаписи, которую сняли коллеги, видно, как спецназовцы бьют журналиста со спины, нанося ему удары кулаком по голове. Журналист упал на бордюр и потерял сознание. Медицинский диагноз: перелом позвоночника в районе шеи, перелом лицевой кости в районе глаза. Гураму Рогава теперь нужна длительная реабилитация.

    История фотографа Александре Кешелашвили

    Александре Кешелашвили, фото сделано в день выписки из больницы. Фото PublikaВ ночь на 28 ноября пострадал также журналист интернет-издания «Публика» Александре Кешелашвили. Спецназовцы напали на него и начали жестоко избивать.

    «Я кричал им, что я журналист, но, думаю, это имело обратный эффект. Меня обматерили, а потом сказали, что еще добавят как раз за то, что журналист. Меня вывели в какой-то коридор, где били по рукам и ногам, но в основном по лицу. Отобрали камеры, бейдж, защитную маску. Меня били несколько человек все то время, пока они тащили меня с улицы Чичинадзе через задний двор парламента на улицу 9 апреля. Там на меня надели наручники», — написал журналист в соцсетях 1. Когда выяснилось, что он журналист, его отвезли в клинику. Помимо других повреждений, у Лексо сломан нос. Ему пришлось пройти через операцию.

    История репортера Мариам Гаприндашвили

    В ночь на 30 ноября ранение головы получила репортер телеканала «Пирвели» Мариам Гаприндашвили. Вместе с оператором она вела репортаж с проспекта Руставели. На кадрах, которые в тот момент транслировались в прямом эфире по телевидению, видно, как Мариам внезапно упала. В это время шла жесткая часть разгона протеста, и Мариам получила удар по голове тупым предметом. Но она до сих пор не знает, кто нанес удар. «Все потемнело, а потом я пришла в себя под крики моих коллег, кто был там со мной, они искали скорую помощь», — вспоминает Мариам Гаприндашвили в эфире телеканала «Мтавари архи». Мариам выписали из больницы с шестью швами на голове и сотрясением мозга.

    История Звиади Маисашвили

    На фото справа — Звиад Маиашвили в клинике, слева — избитый Звиад на проспекте Руставели, без сознания. Скриншот видео Publika30 ноября соцсети взорвала видеозапись, на которой видно, как спецназовцы избивают ногами уже лежащего на земле молодого человека. На кадрах молодой человек с длинными кудрявыми волосами. Вокруг него одетые в черное спецназовцы. Внезапно сначала один из спецназовцев идет к нему и бьет ногой в спину, затем появляется другой, бьет пяткой по лицу, и, наконец, третий пинает парня, который, кажется, пытается встать, в лицо снова. Звиад падает без сознания.

    «Звери!», — кричит женщина, которая пытается защитить лежащего парня. Он пытается отбиться от спецназа кулаками и кричит, чтобы кто-нибудь вызвал скорую помощь.

     23-летний Звиад Маисашвили был на протестах на проспекте Руставели вместе со своим братом, 24-летним Гиорги.  «Мы услышали, что говорят, что спецназ движется с верхней улицы, собирается нас окружить, и мы пошли в направлении метро «Руставели». На боковой улице стояла большая группа спецназа. Все произошло там, за считанные секунды. Они погнались за людьми, бежавшими в сторону метро, и избивали всех, кого догоняли. Мы с братом оказались в центре толпы, не могли оттуда выбраться.

    Он сказал, что пришел в себя уже в машине «скорой помощи». «Это чудо, что после такого избиения у меня только сломана носовая перегородка, сотрясение мозга, выбитый зуб и синяки на губах«, — говорит Звиад. Звиад говорит, что от ареста его спасли те люди, кто защищал его от избиения и донес до машины «скорой помощи».

    История Гии Джваршеишвили

    Гия Джваршеишвили. Скриншот видео телеканала «Формула»«Они били меня всеми возможными способами, у меня сломаны ребра«, — рассказал в эфире телеканала «Формула» активист Гиа Джваршеишвили, который защищает права людей с ограниченными возможностями.

    Он был арестован во время протестов на проспекте Руставели в ночь с 1 на 2 декабря на глазах у журналистов. Как он вспоминает, той ночью, примерно в четыре часа утра, против протестующих пустили слезоточивый газ. Гия был вместе с подругой. «Внезапно к нам бросились несколько спецназовцев, они кричали: «Это вы бросали в нас «коктейли Молотова»Я поднял руки, чтобы показать, что у меня ничего нет. Их было несколько человек и они говорили друг другу: «Не бей его пока, журналисты снимают.

    Меня затащили в микроавтобус спецназа и там прокричали: «Вот он бросал в нас «коктейли Молотова». И тогда на меня набросились все. В итоге сломали мне ребра, не мог ни сидеть, ни лежать, и тогда меня передали «скорой помощи«, — рассказал Джваршеишвили телеканалу «Формула».

    Активиста, по его словам, также ограбили. Он говорит, что у него из кармана забрали личные вещи: телефон и кошелек с деньгами.

    История Давида Джаниашвили

    Давид Джаниашвили. Скриншот видео телекомпании «Пирвели».Давида Джаниашвили избили на проспекте Руставели, когда он помогал людям выйти из района, окутанного газовым дымом.

    «В какой-то момент, когда я подошел, чтобы помогать очередному человеку, оказалось, что я плохо разглядел его силуэт. Оказалось, это сотрудник спецназа. Он меня ударил, и они меня потащили. Сначала через какой-то коридор, и меня все били все то время, что мы там шли. Потом меня посадили в микроавтобус, я думал, меня должны увезти. Но там было нескольких человек, одетых в какую-то форму, и они начали меня бить и обыскивать. Я упал, но это их не остановило. Меня били прямо в лицо. Были моменты, когда я думал, что мой череп не выдержит столько ударов, что он просто развалится на части и я умру«, — рассказал Давид телекомпании «Пирвели» 2.

    В микроавтобусе, где избивали Давида, находился еще один человек. Его тоже били. «Они проклинали нас, издевались над нами, спрашивали, почему мы здесь, зачем пришли сюда. Они приходили группами по 5-10 человек и избивали нас, угрожали изнасиловать полицейской дубинкой. Когда мы подумали, что все, закончилось, пришла вторая группа.

    Среди них был один, который не бил, а контролировал ситуацию, советовал, куда и сколько раз ударить». Давида в итоге доставили в больницу. В больничной палате вместе с ним лежали шесть человек, все с похожими травмами.

    История Давида Абуладзе

    Давид Абуладзе. Скриншот JAMnews.Среди многих избитых оказался 24-летний Давид Абуладзе, человек с ограниченной дееспособностью. Его избили спецназовцы в ночь на 3 декабря – в День защиты прав людей с ограниченными возможностями.

    Юрист организации «Партнерство за права человека», защищающей интересы Давида, рассказывает, что в момент нападения спецназа Давид уже не был в районе митинга. «Он шел домой, что-то ел по дороге и не заметил надвигающуюся опасность. В это время группа спецназа, которая пряталась в одном из зданий на Руставели, вышла на проспект, чтобы разгонять протестующих.

    Началось избиение, и прямо перед ними оказался Давид». Организация оценивает нападение на него как особо жестокое. У Давида проблемы со слухом. У него не было возможности подготовиться к нападению или убежать в безопасное место. Сейчас Давид находится в больнице. У него сотрясение мозга, травмы ног, лицо практически синее из кровоизлияния.

    История поэта Звиада Ратиани

    Поэт Звиад Ратиани. Фото: телеканал «Мтавари архи»«Так называемый «суд» вынес решение, и мой отец задержан на восемь суток. Хотя он избит полицией, у него множественные переломы челюсти и носа, и ему требуется операция и постельный режим», — написала в соцсети 2 декабря Нина Ратиани, дочь поэта Звиада Ратиани.

    Звиад Ратиани был задержан в первую ночь протестов, с 28 на 29 ноября на улице Чичинадзе. Эту видеозапись тяжело смотреть. Видно, как десятки спецназовцев черной одежде и черных масках хватают человека в цветной куртке, волокут его и избивают по пути. Он рассказал, что его довольно долго били при задержании. При этом он был уже в наручниках, и единственное, что он мог сделать, чтобы защитить себя, это отворачивать голову в сторону.

    «Меня посадили в машину и там тоже непрерывно избивали. Говорили: «Мы тебя сломаем, сейчас посмотрим, как ты будешь извиваться. Они не смогли меня сломать», — говорит Звиад Ратиани.

    Участники акции, которых помимо избиения арестовывают, в основном обвиняют в одном и том же — неповиновении полиции, словесных оскорблениях и/или совершении в отношении сотрудника полиции иных оскорбительных действий. Это часть первая статьи 173. кодекса об административных правонарушениях, она предусматривает штраф от 2 000 до 3 000 лари [около $700-1 000] и/или административное лишение свободы на срок до 15 суток.

    История Иракли Цулая

    Иракли Цулая на суде. Фото: «Netgazeti»Иракли Цулая, основатель платформы «Холон», член партии «Гахариа – за Грузию», присутствовал на судебном заседании с синяком на глазу и следами травм на лице. Цулая был избит и оштрафован на 3 000 лари [около $1 000] за неподчинение полицейскому.

    Иракли Цулая задержали на проспекте Руставели в ночь на 28 ноября. Он говорит, что до этого был на митинге вместе со своими детьми. Когда начался разгон, он отвез детей домой, а затем вернулся. «Мы были вместе с моим братом. Меня арестовали между Голубой галереей и Первой школой. Там был спецназ, и я подошел к ним и говорил: «Это моя школа, русские уже один раз сожгли ее руками грузин, а теперь они хотят опять напасть на грузинский народ вашими руками, пожалуйста, не делайте этого. После этого меня арестовали«, — рассказал Цулая Netgazeti.

    Он говорит, что его схватили семеро спецназовцев и тащили, избивая по пути. «Мой брат бросился меня спасать, кричал им, что у меня проблемы с сердцем. Они начали избивать и его. Нас посадили в автобус, продолжили бить там, привезли в изолятор полуголых, окровавленных людей. Я был в аду«.

    Цулая обратился в специальную следственную службу с требованием начать расследование в отношении полицейских. Он также встретился с общественным защитником. Но у него нет особой надежды на то, что это дело будет должным образом расследовано, «поскольку все институты находятся в руках правительства». «В нашей стране уже нет ни одной инстанции, ни одной структуры, где можно найти справедливость», — говорит Иракли Цулая.

    История Ники Данелия и его друга Гиорги Багратиони-Давиташвили

    Фотография Ники Данелия из суда. Скриншот JAMnews.27-летнего Нику Данелия задержали 29 ноября на рассвете возле «Голубой галереи» на проспекте Руставели. Его окружила и избивала группа спецназа.

    Ника рассказал, что они стояли спокойно на проспекте, его друг размахивал грузинским флагом. «Меня били около 15 человек, они пинали меня, даже когда я лежал. Потом доставили в изолятор. Там уже не били, но даже не спросили, что случилось, почему у него травмы, разбита бровь. Вместе с Никой был арестован его друг — 27-летний Гиорги Багратиони-Давиташвили. Его также избили.

    «На видео видно, что Гиорги просто стоит перед Первой школой, на остановке, с флагом в руке. Два спецназовца вдруг подошли к нему и задержали. Потом его отводят в сторону галереи и там целая группа спецназовцев избивали его и его друга. У него травмы головы, лба, висков и всего тела«, — рассказал адвокат Давид Дадиани. Суд на Никой и Давидом состоялся только через сутки, и все это время им не давали возможности спать. По решению суда, обоим выписан штраф.

    История Гиорги Кинкладзе

    Гиорги Кинкладзе. Фото PublikaГиорги Кинкладзе – один из более 300 человек, арестованных и жестоко избитых за участие в протестах. Историю Гиорги рассказала интернет-изданию «Publika» его подруга Лизи Дарбаидзе.

    Гиорги и Лизи в тот день были вместе на митинге. «Спецназовцы напали на нас около площади Республики. Мы пытались убежать, но Гиорги поскользнулся и упал. С нами были друзья, они пытались его вытащить, но не смогли. На разных видео видно, как спецназ бьет его ногами по лицу, он несколько раз падает, его пинают«, — рассказывает Лизи.

    Гиорги перевели в следственный изолятор в пригородный район Загэси. У него были множественные травмы. Адвокат требовал перевести его в больницу, но его не перевели. Гиорги добрался до клиники только через два дня, спустя 48 часов после задержания и освобождения. Оказалось, что у него сломан нос, потребовалась операция.

    История переводчика Даты Хараишвили

    Переводчик Дата Хараишвили. Скриншот JAMnews.Переводчик Дата Хараишвили был арестован в ночь на 3 декабря. 

    Дата говорит, что непосредственно в момент ареста он был один. Он спустился на проспект Руставели с улицы выше парламента.

    «На улице Бесики было около сотни демонстрантов и на линии стоял спецназ. Не успел я дойти до середины улицы, как сверху побежали люди, за ними гнался спецназ. Я бежал вместе с ними и уронил телефон. Я обернулся, чтобы поднять его, и получил удар по лицу ногой.

    На меня напал спецназ. Схватили, оскорбляли, тащили меня, выхватили телефон из рук, сорвали часы и сорвали серьгу в тот момент, когда схватили».

    Затем Дату, как многих других задержанных, жестоко избили в микроавтобусе спецназа, били в основном в лицо. Дальше все продолжалось так, как рассказывали другие — периодически дверь открывалась, заходила новая группа разгневанных спецназовцев и били. В основном в лицо.

    Дата Хараишвили говорит, что сам руководитель спецназа стоял у двери микроавтобуса, ругался и снимал избиение на видеокамеру. «Он смеялся и говорил: «Ну-ка, давай, теперь попробуй ругать Харебу», «Ну-ка, улыбнись в камеру». За этими машинами стояли экипажи патрульной полиции, они наблюдали за всем этим. У Даты сотрясение мозга, сломан нос и травма глаза. На голове и теле у него синяки и гематомы.

    История Эрекле Лоладзе

    30 ноября на митинге вместе со своим братом был избит основатель «Семейной винодельни Лоладзе» Эрекле Лоладзе. Он рассказал изданию BMG, что их избивали около 50 спецназовцев в масках: «Мы были у Первой школы. Вдруг они вышли со двора школы и набросились на нас. Сбили с ног, я встал, меня снова сбивали ударами и били по лежащему на земле. Один из них вообще встал на меня обеими ногами и прыгал. Потом подняли с земли и распылили перцовый баллончик в лицо. Потом меня потащили в микроавтобус спецназа и там продолжили избивать" 3.

    Его брат Гиорги тоже был избит. После того, как их доставили в изолятор, избиение прекратилось. У Эрекле Лоладзе сломаны обе челюстные кости. Его прооперировали.

    Рассказ балерины Натии Бунтури

    Натиа Бунтури. Скриншот JAMnews.Балерина Натиа Бунтури была избита на митинге в Тбилиси 29 ноября.

    Она рассказала о том, что случилось, в соцсетях: «Я бежала вместе с людьми, споткнулась и упала. Меня подняли три спецназовца, они говорили: «Вставай, мы поможем тебе выйти отсюда». Они подняли меня, и я несколько раз просила их: «Не бейте меня». Меня отвели в переулок, который они уже контролировали. Меня спросили, где моя машина, где мои друзья, сказали, чтобы я шла домой. Я отвечала им и не думала, что они хотят сделать что-то плохое. И тут меня внезапно дважды ударил по голове один из них. У меня пошла кровь из носа, язык вывалился, я ничего не могла сказать. Другой спецназовец все же вывел меня оттуда, и я смогла догнать своих друзей».

    История Лазаре Маглакелидзе

    Лазаре Маглагелидзе был избит и задержан на митинге на рассвете 2 декабря.

    Он рассказал телеканалу «Пирвели», что когда его схватили спецназовцы, они вначале проверили, нет ли рядом камер журналистов, и только тогда начали его бить. «Вначале двое держали меня по бокам. Но потом они накрыли мне голову и били так, и я не видел точно, сколько их было», — сказал Лазаре 4.

    Лазаре Маглагелидзе. Скриншот видео телекомпании «Пирвели».Он потерял сознание и очнулся в микроавтобусе спецназа, где его продолжили бить, как и остальных задержанных.«Потом пришли человек пять спецназовцев минут через 30, выключили свет в машине и снова били нас в темноте. Угрожали изнасиловать полицейской дубинкой», — говорит он.

    У него сломан нос и сотрясение мозга.

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    1. https://www.facebook.com*/aleksandre.keshelashvili/posts/pfbid0WtJp1NjkTX2aN1Cr27NWHrD5mcKZCBuJCR7kuH9KjYLeQVkysxtbtDniMHp7dfTvl?rdid=nyOIRimx1tfACPk6
    2. https://www.youtube.com/watch?v=Xnf4fy-lIG0
    3. https://bm.ge/news/loladzeebis-saojakho-meghvineobas-damfudznebeli-aqtsiaze-sastikad-stsemes
    4. https://youtu.be/wz7afwg9H-4?si=HjtWNwhH9d_tDeKk
    источник: Материал подготовлен на основе статьи, опубликованной на JAMnews.

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