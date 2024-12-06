Травмы получили не менее 138 участников протестов в Грузии

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Представители омбудсмена посетили 268 задержанных на акциях протеста в Грузии и зафиксировали травмы у 138 из них.

Как писал "Кавказский узел", к 5 декабря сотрудники офиса омбудсмена посетили 260 задержанных на акциях протеста в Грузии, и 188 из них пожаловались на неправомерное обращение со стороны силовиков. Адвокаты задержанных рассказали, что их подзащитные подверглись избиениям и в изоляторах.

В Грузии с 28 ноября проходят акции протеста против приостановки переговоров о членстве страны в Евросоюзе. Силовики проводят жесткие разгоны протестующих, применяя слезоточивый газ и водометы. 4 и 5 декабря после обысков в офисах оппозиционных партий были задержаны 13 подозреваемых в организации и участии в групповом насилии. При обысках изъяты пиротехника и коктейли Молотова, отчитались силовики.

Представители народного защитника (омбудсмена) Грузии посетили 268 задержанных, у 138 из них видны травмы, сообщил офис омбудсмена.

"С 28 ноября по 5 декабря представители народного защитника посетили в изоляторах временного содержания и клиниках 268 лиц. Из них 191 гражданин указал на ненадлежащее обращение, а видимые повреждения отмечаются у 138 лиц", - цитирует сообщение ведомства "ИнтерпрессНьюс".

Радикализация протестов, возведение баррикад и использование пиротехники спровоцированы жесткими действиями спецназа при разгоне демонстрантов, указали опрошенные "Кавказским узлом" политологи. Протестующие стремятся к обострению ситуации, провоцируя силовиков, возразили их оппоненты.

28 ноября Европарламент отказался признать результаты парламентских выборов в Грузии и призвал ввести санкции против лидеров "Грузинской мечты". В тот же день премьер-министр заявил, что Грузия до конца 2028 года отказывается от переговоров о вступлении в Евросоюз. После этого заявления в стране начались акции протеста. Сторонники евроинтеграции объявили о создании комитета сопротивления во главе с президентом Саломе Зурабишвили.

Чиновники нескольких государственных ведомств подали заявления об отставках из-за несогласия с политикой "Грузинской мечты", говорится в справке "Кавказского узла" "Отставки несогласных: протест грузинских чиновников".

Материалы о парламентских выборах и последовавших за выборами протестах "Кавказский узел" собрал на странице "Выборы в Грузии-2024".

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