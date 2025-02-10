Обвиняемые в наркоторговле россияне на суде в Грузии назвали дело сфабрикованным

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Суд в Тбилиси отказался освободить под залог граждан России Артема Грибулю и Анастасию Зиновкину, которые были арестованы по делу о наркоторговле после участия в протестных акциях. На суде они заявили, что улики им были подброшены, а силовики прибегали к угрозам.

Как писал "Кавказский узел", 28 ноября 2024 года Европарламент отказался признать результаты парламентских выборов в Грузии и призвал ввести санкции против лидеров "Грузинской мечты". В тот же день премьер-министр заявил, что Грузия до конца 2028 года отказывается от переговоров о вступлении в Евросоюз. После этого в стране начались акции протеста. Силовики проводили жесткие разгоны протестов, применяя слезоточивый газ и водометы, и задерживали протестующих. На ежедневных акциях протеста в разных городах Грузии их участники требуют освободить всех задержанных участников протестов. 31 января стало известно, что россиянин Антон Чечин обвинен в хранении наркотиков. По словам адвоката, активиста преследуют из-за его участия в акциях протеста в Тбилиси.

Тбилисский городской суд отказал в освобождении под залог для россиян Анастасии Зиновкиной и Артема Грибули, которые участвовали в акциях протеста оппозиции, однако были задержаны 19 декабря 2024 года полицией по обвинению в торговле наркотиков.

В начале судебного заседания судья уголовной коллегии Лела Калиниченко спросила у обвиняемых, есть и у них жалобы по поводу условий задержания и процедуры задержания. Оба обвиняемых озвучили свои заявления о том, что их арест был произведен незаконно.

Анастасия Зиновкина заявила, что в ее отношении при аресте были озвучены угрозы физического насилия, убийства и сексуального надругательства сотрудниками полиции.

"Арест был произведен незаконно. Незнакомые люди не представились, затолкали меня в машину, это выглядело как похищение. Незнакомые мне мужчины хотели меня похитить, изнасиловать или даже убить", - заявила во время судебного заседания Анастасия Зиновкина.

Как отметила Зиновкина, ее адвокат подал заявление в специальный департамент расследований МВД о нарушениях, которым она подверглась. По результатам заявления с ней (Зиновкиной) провела беседу следственная группа, однако следователи сказали, что действия полицейских не являются преступлением. Зиновкина не согласилась с такими выводами.

"В отношении меня были действия сексуального характера, мне в карманы залезли незнакомые мужчины! Меня обыскивали мужчины! Какой-то мужчина говорил, что если я пошевелюсь, то он меня накажет, как он сказал "этим образом"", - заявила она в суде, отметив, что в этом время он держал руку в паху. "Я не знаю, как это оценивает Уголовный кодекс, но, по-моему, это преступление", - сказала Анастасия Зиновкина.

Кроме того, как отметила Зиновкина, ей не дали поговорить с психологом после этих действий.

Артем Грибуля также указал на нарушения, которые были допущены полицией.

"Самое главное – меня задержали без видеофиксации, без свидетелей. Посадили в машину, после этого отобрали куртку . Если суд интересует, я могу опознать полицейского, который положил мне в куртку пакет с наркотическим веществом. Я не мог препятствовать этому, потому что второй сотрудник, которого я могу опознать,<угрожал насилием>. Только после того как положили наркотики мне в куртку, ее вернули, заставили одеть, и начался официальный допрос", - заявил суду Артем Грибуля.

После этого из машины полицейские отвели Артема в его дом, где провели обыск. "Я не буду приводить цитаты того, что мне говорили, но мне запрещали смотреть на мои вещи, запрещали смотреть, как производится обыск", - заявил суду Грибуля.

"Я считаю, что то, что с нами произошло, не имеет аналогов по своей жестокости. Это позор для целой страны", - заключил он.

По словам Артема и Анастасии, они уже трижды во время предварительных судебных заседаний рассказывали о нарушениях, однако уголовного дела против силовиков так и не завели. Кроме того, они оба отметили, что полицейские во время ареста прямо им говорили, что расправляются с ними за участие в митингах оппозиции в Тбилиси, которые начались после выборов в ноябре 2024 года.

"Мне прямо сказали, что то, что со мной происходит – это результат моего посещения митингов, это результат моей деятельности", - заявил Артем во время суда.

Представитель прокуратуры Нугзар Начкебия во время представления своих доказательств отметил, что дело было возбуждено по статье о торговле наркотиками по заявлению оперативного сотрудника МВД Джемала Лазарашвили. По информации Лазарашвили, полученного от его осведомителя, Анастасия Зиновкина и Артем Грибуля занимались торговлей наркотиками и в результате следственных мероприятий у них на квартире были обнаружены пакеты с наркотическим веществом.

Адвокат Артема Грибули подал ходатайство суду истребовать в качестве доказательства по делу материалы видеонаблюдения, которое ведет в районе улицы сетевой магазин "Ори набиджи" (Два шага).

"На этих видеоматериалах видно, что показания моих свидетелей подтверждаются. Там видно, что в их отношении применяется насилие. Как из заталкивают в автомобиль , а потом выталкивают обратно, и уже после этого к дому подъезжает автомобиль со следователем и переводчиками", - заявил в суде адвокат.

Адвокаты просили поменять меру пресечения в отношении подсудимых с содержания в тюрьме на освобождение под залог в размере 10 тысяч лари (около трех с половиной тысяч долларов) и ношением браслетов с датчиками слежения.

Адвокат от правозащитной организации Институт толерантности и многообразия Шота Тутберидзе заявил в суде, что методы полиции напоминают действия НКВД времен сталинских репрессий. "Мои подзащитные были арестованы по обычному анонимному доносу, как будто для того, чтобы представить их на суд тройки", - заявил суду Шота Тутберидзе.

Представитель прокуратуры отказался поддержать ходатайство защиты об освобождении под залог Грибули и Зиновкиной. По его словам, по имеющейся оперативной информации они могут скрыться от правосудия.

Судья Лела Калиниченко приняла решение отказать в освобождении под залог на основании того, что у подсудимых нет связей с Грузией и они могут скрыться от правосудия и больше никогда не приезжать в страну.

Следующее заседание назначено на 24 февраля, на 15.00.

Чтобы поддержать Анастасию Зиновкину и Артема Грибулю, в суд пришли 15 граждан России, проживающих в Грузии.

«Анастасия с 20 лет ведет активную политическую деятельность, она участвовала в различных политических митингах сначала в Санкт-Петербурге, а потом в Москве, даже работала в Госдуме с одной из партий (КПРФ), но с началом специальной военной операции на в Украине она уехала из России именно из-за несогласия <началом СВО>", - заявил один из знакомых Анастасии, который попросил не назвать его имя.

Представитель прокуратуры Нугзар Начкебия, рассказал корреспонденции "Кавказского узла", что пока не имел возможности ознакомиться с доказательствами, о которых говорила защита. "Когда будут представлены эти доказательства по решению суда, мы с ними ознакомимся и примем решение", - сказал Начкебия.

По его словам, закон за преступление , в котором обвиняются Зиновкина и Грибуля предусматривают от 8 до 20 лет заключения. "Посмотрим, какую меру изберет суд", - сказал он.

Адвокат Артема Гела Хинкадзе сообщил, что уже третий раз требует от суда предоставить материалы видеонаблюдения, которые доказывают, что его подзащитный и Анастасия Зиновкина были арестованы с нарушением закона. "Эти записи заархивированы и хранятся в центральном офисе компании "Ори Набиджи". Там ждут постановления судьи, чтобы изъять записи и приобщить к делу. Там видно все, как было дело. Но этого не хотят, само собой", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Он рассказал, что видел на видео. "Когда они вышли из квартиры, то зашли в "Ори Набиджи", и, находясь там, вызвали такси. Когда прибыло такси, их и задержали. И там отмечено, что время задержания примерно 17:45, А такси приехало в 17:47 И когда таксист приехал и сказал, что прибыл на вызов, ему сказали, мол, уезжайте, им такси уже не понадобится. Это значит что в 17:45 их уже задержали. А протокол составлен в 18:15. На целых полчаса позже. Это сделано специально, чтобы если испрашивать видеозаписи, то указать именно время 18:15. А к этому времени все уже было кончено. И судья говорит, почему вы просите с 17:45, а не с 18:15, когда началось задержание", - рассказал Хинкадзе.

Как отметил Гела Хинкадзе, у следствия есть возможность установить, кто подвергал угрозам сексуального характера и кто обыскивал Анастасию Зиновкину.

"Там есть данные - кто составлял протокол опроса, и кто проводил задержание. Должны были проводить следственные органы. Но они только опросили этих ребят в суде, а потом сообщили, что передали дело в прокуратуру", - заявил Хинкадзе.

Отец Артема Грибули, который прибыл из России, заявил, что не видит законных оснований для ареста Артема и Анастасии.

"В деле есть видеозапись обыска, где оперативник то появляется, то пропадает из кадра. Есть момент, когда зафиксированы оперативники, которые стоят в дверях, но при этом следователь на 4 минуты пропадает из кадра. За 4 минуты можно сделать все что угодно, подбросить какие угодно улики. То есть, полный беспредел. Я не ожидал, что такое возможно в Грузии. Придется обращаться в ЕСПЧ. Очень не хотелось бы выносить дело за пределы Грузии, но по-другому, видимо, не получится. Это значит, что команда поступила сверху, и судьи будут делать то, что им сказано", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Он уверен, что обвинения против его сына надуманные. "Артем – айтишник. У него официальный заработок – 7-8 тысяч долларов в месяц. И тут его ловят с <приводит название наркотика>. Мне пришлось лезть в гугл, и узнавать, что это. Оказывается, дешевый наркотик. Человек, который зарабатывает 8 тысяч долларов в месяц за 20 копеек вряд ли разменяет свою жизнь", - сказал он корреспонденту “Кавказского узла”.

По словам отца, его сын участвовал в митингах, поддерживал Навального, а Анастасия была знакома со многими политиками. “С теми политиками, о ком Артем только слышал, Анастасия был знакома или даже работала с ним. Например, тот же Навальный – она знала его, работала с ним. Она очень продвинутая в плане политики”, - рассказал он.

Граждане России, которые пришли поддержать Артема,попросили пока не называть их имена и фамилии, чтобы не иметь проблем для своих близких и не попасть в поле зрения правоохранительных органов Грузии .Однако они искренне обеспокоены происходящим.

“Мы собрались по соцсетям, когда увидели, что такое происходит. Это очень неприятный знак”, - говорит Александр, один из пришедших на заседание.

“Я не большой специалист по грузинскому правосудию, но впечатления очень тяжкие. Поскольку мы видим один и тот же модус операнди. Когда несколько человек , которые связаны с массовыми акциями протеста, заявляют о том, что им подбросили наркотики, и когда видео оперативной съемки начинается не с того места, которое заявлено, и когда полицейский исчезает из кадра, и мы видим это в разных историях, то у меня это не вызывает никаких сомнений в нарушениях. Я бы это назвал элементом терроризирования. Дело не в том, чтобы наказать этих конкретных ребят, а чтобы вызвать у всех остальных страх. Это четкий месседж. Мол, смотрите, мы с вами церемониться не будем! И это будут не административки, и не поломанный в подворотне нос, а это будут сроки до пожизненного заключения. Это терроризм государства в целях подавления демократических прав и свобод. Обидно видеть это в Грузии, которая еще была несколько лет если не образцом, то европейским государством. Очень страшно за Грузию, за грузинский народ, потому что происходит очень быстрое скатывание по белорусскому сценарию”, - заявил корреспонденту “Кавказского узла” Станислав Дмитриевский, посетивший сегодня заседание.

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