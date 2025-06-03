Антон Чечин оставлен под стражей вопреки доводам защиты

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Суд в Тбилиси отказался изменить меру пресечения россиянину Антону Чечину, обвиняемому в хранении наркотиков. Защита и сам подсудимый настаивали, что в случае освобождения он не покинет Грузию и не будет возвращаться в Россию, где подвергался преследованиям из-за политической позиции.

Как писал "Кавказский узел", россиянин Антон Чечин обвинен в Грузии в хранении наркотиков. По словам адвоката, активиста преследуют из-за его участия в акциях протеста в Тбилиси, а показания свидетелей обвинения сомнительны и недостаточны. У Чечина диагностирована киста головного мозга, в связи с чем он нуждается в медпомощи. 28 апреля его не доставили в суд из-за ухудшения состояния. На заседании суда 7 мая выступили силовик, утверждающий, что изъял у активиста наркотики, и эксперт, связавший находку с Чечиным. После задержания силовики взяли у Чечина волосы, чтобы связать его с уликами, заявил адвокат.

Антон Чечин остается под стражей. Решение вынес судья Тбилисского городского суда Джвебе Начкебия.

Сегодня в суде были исследованы вещественные доказательства, а также допрошены свидетели обвинения. Также была пересмотрена мера пресечения в виде заключения под стражу. На сегодняшнем судебном процессе также присутствовали представители стран Евросоюза, сообщила телекомпания "Пирвели".

Чечин обратился к судье во время судебного заседания, объяснив, что он не покинет страну в случае изменения меры пресечения.

"До сих пор не установлено, откуда в моей одежде взялись наркотики. Как прокурор может говорить о том, что я избегу правосудия и ответственности, если изменят меру пресечения?", — сказал Антон Чечин.

Угрозы побега нет, поддержал адвокат. "В действительности угроза побега физически не может существовать, в том числе и на территории Российской Федерации, учитывая, что этот человек сбежал от режима, который до сих пор правит в Российской Федерации. Нелогично бежать в страну, откуда ты являешься беженцем», — сказал адвокат.

Обвинение утверждает, что в деле имеются достаточные доказательства для сохранения меры пресечения в виде заключения под стражу.Так, следователи подтвердили, что в личных вещах Антона Чечина были обнаружены наркотики, заявил прокурор. "Мы изучили последний отчет судебно-медицинской экспертизы. Этих доказательств достаточно, чтобы установить, принадлежали ли эти средства Антону Чечину", — сказал он на заседании.

Суд выслушал позиции сторон и счел целесообразным оставить избранную меру пресечения в виде заключения.

26 мая Антон Чечин написал письмо из тюрьмы. "В данный момент на судах политических заключенных происходит беспредел со стороны полиции, свидетели стороны обвинения дают ложные показания и "не помнят" как нарушали наши права и конституцию Грузии. Прошу всех обратить внимание на судебные заседания политзаключенных!" - привел письмо российского активиста 1 июня Telegram-канал Tbilisi Life.

По статье о незаконном обороте наркотиков в особо крупном размере (часть 6 статьи 260 УК Грузии) Чечину может грозить от восьми до 20 лет лишения свободы.

Адвокат ранее сообщил "Кавказскому узлу", что Чечин подвергался преследованию в Российской Федерации. "Антон выиграл дело против Российской Федерации в Европейском суде по правам человека, который установил нарушение статей 5 и 6 Конвенции и назначил компенсацию Российской Федерации", - сообщил он. Европейский суд по правам человека назначил Антону Чечину компенсацию в четыре тысячи евро в июне 2024 года в рамках дела "Никольский и прочие против России". В 2021 году Чечин был арестован за участие в митинге в поддержку Алексея Навального и оштрафован на 15 тысяч рублей.

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