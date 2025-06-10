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01:47, 10 июня 2025

Адвокат заявил о насилии над Чечиным в заключении

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Россиянин Антон Чечин, обвиненный в хранении наркотиков после участия в акциях протеста в Тбилиси, подвергся насилию со стороны сотрудников пенитенциарного учреждения. 

Как писал "Кавказский узел", россиянин Антон Чечин обвинен в Грузии в хранении наркотиков. По словам адвоката, активиста преследуют из-за его участия в акциях протеста в Тбилиси, а показания свидетелей обвинения сомнительны и недостаточны. На заседании суда 7 мая выступили силовик, утверждающий, что изъял у активиста наркотики, и эксперт, связавший находку с Чечиным. После задержания силовики взяли у Чечина волосы, чтобы связать его с уликами, заявил адвокат. 3 июня суд продлил Чечину срок содержания под стражей. 

У Чечина диагностирована киста головного мозга, в связи с чем он нуждается в медпомощи. 28 апреля его не доставили в суд из-за ухудшения состояния. 

О том, что к Чечину в следственном изоляторе применили силу, заявил его адвокат Георгий Чхеидзе. По словам защитника, сотрудники пенитенциарного учреждения, где находится россиянин, словесно оскорбили его и применили к нему физическую силу. 

Адвокат получил информацию о насилии над Чечиным 8 июня, но не смог посетить его в следственном изоляторе в воскресный день. Как пояснил защитник, сотрудники тюрьмы насильно вывели активиста из камеры, в результате чего он получил травмы руки и синяки на лице, передает Pirveli.

Чхеидзе добавил, что защита обратились в офис народного защитника и в Специальную следственную службу. "Представитель омбудсмена посетил Антона и в телефонном разговоре подтвердил информацию о нанесенных повреждениях (...) Антон чувствует себя нормально", - цитирует слова адвоката Telegram-канал Tbilisi life. 

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Автор: "Кавказский узел"

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