10:50, 2 сентября 2025

Антон Чечин приговорен к длительному сроку в Грузии

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд в Тбилиси приговорил к 8 годам и 6 месяцам лишения свободы гражданина России Антона Чечина по обвинению в хранении наркотиков. Чечин утверждает, что наркотики ему подбросили за участие в проевропейских акциях протеста. После приговора судебные приставы жестко выдворили из здания группу поддержки.

Как писал "Кавказский узел", россиянин Антон Чечин обвинен в Грузии в хранении наркотиков. По словам адвоката, активиста преследуют из-за его участия в акциях протеста в Тбилиси, а показания свидетелей обвинения сомнительны и недостаточны. У Чечина диагностирована киста головного мозга, в связи с чем он нуждается в медпомощи. Обвинения по статье о наркотиках были предъявлены еще нескольким участникам протестов, в том числе россиянам Антону Чечину, Артему Грибулю и Анастасии Зиновкиной. Чечин и Грибуль 21 июля объявили в заключении сухую голодовку, но 24 июля прекратили ее. Новообразование, которое выявлено в головном мозге у Чечина, необходимо исследовать и желательно удалить, заявил допрошенный по делу хирург.

Тбилисский горсуд приговорил Антона Чечина к 8,5 года лишения свободы. По версии следствия и суда Чечин хранил наркотики в особо крупном размере. Чечин вину не признал и заявил, что наркотики ему подбросили за участие в акциях протеста, передает Paper Kartuli.

В коридоре Тбилисского горсуда после оглашения приговора возникла потасовка между судебными приставами и собравшимися людьми. Судебные приставы с применением силы вывели собравшихся из здания суда, сообщила Publika.

В результате применения силы судебными приставами есть пострадавшие, к  зданию Тбилисского городского суда прибыла скорая помощь, пишет Tbilisi Life.

"Кавказский узел" также писал, что в декабре 2024 года суд в Тбилиси заключил под стражу врача-реаниматолога Георгия Ахобадзе, задержанного после акции протеста и обвиненного в хранении наркотиков. Ахобадзе отказался признать вину и заявил, что наркотики ему подбросили силовики.6 августа суд признал его невиновным и освободил из-под стражи.

"Кавказский узел" опубликовал справку "Главное о преследовании участников протестов в Грузии". Материалы о парламентских выборах и последовавших за ними протестах "Кавказский узел" собрал на странице "Выборы в Грузии-2024".

