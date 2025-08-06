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18:20, 6 августа 2025

Георгий Ахобадзе освобожден в зале суда

Георгий Ахобадзе после освобождения. 6 августа 2025 г. Скриншот видео https://t.me/paperkartuli/23122

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд признал невиновным в обороте наркотиков врача Георгия Ахобадзе, задержанного после проевропейской акции протеста в Тбилиси. Ахобадзе освобожден из-под стражи в зале суда.

Как писал "Кавказский узел", в декабре 2024 года суд в Тбилиси заключил под стражу врача-реаниматолога Георгия Ахобадзе, задержанного после акции протеста и обвиненного в хранении наркотиков. Ахобадзе отказался признать вину и заявил, что наркотики ему подбросили силовики. Ожидалось, что приговор ему вынесут 25 июля. В этот день десятки активистов собрались во дворе Тбилисского горсуда, чтобы поддержать его, но судья перенес оглашение приговора.

Суд признал невиновным обвинённого в наркопреступлении врача Георгия Ахобадзе, его освободили  в зале суда. Решение принял судья Тбилисского городского суда Ромео Ткешелашвили. По словам судьи, решение было принято из-за недостаточного количества доказательств, сообщает агентство "Новости Грузия".

Прокуратура утверждала, что он хранил наркотические вещества. По предъявленному обвинению ему грозило от 8 до 20 лет или пожизненное заключение.

Во время следствия Ахобадзе находился под стражей, несмотря на ходатайства защиты. В это время умерла его мать, за которой он ухаживал — он был её единственной опорой и как сын, и как врач-реаниматолог, проинформировало JamNews.

Поддержать Ахобадзе к зданию суда пришли активисты, они встретили его в коридоре суда, передает Tbilisi Life.

"Кавказский узел" также писал, что по аналогичным обвинениям в суде рассматриваются дела принимавших участие в протестных акциях россиян Артема Грибуль, Анастасии Зиновкиной и Антона Чечина. 

"Кавказский узел" опубликовал справку "Главное о преследовании участников протестов в Грузии". Материалы о парламентских выборах и последовавших за ними протестах "Кавказский узел" собрал на странице "Выборы в Грузии-2024".

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Автор: "Кавказский узел"

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