Хирург в суде заявил о необходимости операции Антону Чечину

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Новообразование, которое выявлено в головном мозге у обвиняемого по наркотической статье после участия в протестных акциях в Грузии россиянина Антона Чечина, необходимо исследовать и желательно удалить, заявил допрошенный по делу хирург.

Как писал "Кавказский узел", россиянин Антон Чечин обвинен в Грузии в хранении наркотиков. По словам адвоката, активиста преследуют из-за его участия в акциях протеста в Тбилиси, а показания свидетелей обвинения сомнительны и недостаточны. У Чечина диагностирована киста головного мозга, в связи с чем он нуждается в медпомощи. Обвинения по статье о наркотиках были предъявлены еще нескольким участникам протестов, в том числе россиянам Антону Чечину, Артему Грибулю и Анастасии Зиновкиной. Чечин и Грибуль 21 июля объявили в заключении сухую голодовку, но 24 июля прекратили ее.

Нейрохирург Эдишер Магалашвили был допрошен по делу Антона Чечина, арестованного по обвинению в хранении наркотиков во время протестов. Согласно результатам МРТ головного мозга, у Чечина обнаружено кистозное образование в головном мозге. На основании результатов томографии Эдишер Магалашвили рекомендовал операцию, сообщила сегодня Publika.

"Я провёл консилиум на основании медицинской документации, пациент лично не присутствовал. Мне были представлены результаты магнитно-резонансной томографии головного мозга. У пациента в правой лобной доле объёмный процесс, который имеет небольшие размеры по своему содержанию, но какая бы ткань ни находилась в организме человека, её генез, будь то раковая, доброкачественная, злокачественная, можно определить только путём иссечения и патоморфологической верификации", — сказал он.

Он рассказал о рисках, с которыми может столкнуться пациент. "Новообразование, расположенное в коре головного мозга, может вызвать довольно серьёзные проблемы. Есть риски развития эпилептических припадков, кровоизлияний. Поэтому я считаю, что этот узел следует иссечь, изучить гистоморфологически и микроскопически <...>. Если он будет расти дальше, возможна слабость в левых конечностях", — отметил он.

По словам нейрохирурга, образование очень похоже на так называемые доброкачественные опухоли, однако утверждать это с уверенностью нельзя, а выявленный на обследовании узел следует полностью удалить. "Я не считаю целесообразным оставлять такие узлы, особенно в молодом возрасте... Если у пациента высокий хирургический риск, например, диабет, сердечная недостаточность, когда хирургический риск высок, то возможно динамическое наблюдение, но когда у вас молодой пациент с минимальными хирургическими рисками, в этом случае я всё же больше склоняюсь к хирургическому вмешательству", - приводятся его слова в публикации.

На этой неделе заседания по делу Чечина проходят ежедневно в 11.00 (10.00 мск), сообщал проект "Помощь пострадавшим на акциях Грузия" 27 июля.

По статье о незаконном обороте наркотиков в особо крупном размере (часть 6 статьи 260 УК Грузии) Чечину может грозить от восьми до 20 лет лишения свободы.

"Кавказский узел" также писал, что в декабре 2024 года суд в Тбилиси заключил под стражу врача-реаниматолога Георгия Ахобадзе, задержанного после акции протеста и обвиненного в хранении наркотиков. Ахобадзе отказался признать вину и заявил, что наркотики ему подбросили силовики. Ожидалось, что приговор ему вынесут 25 июля. В этот день десятки активистов собрались во дворе Тбилисского горсуда, чтобы поддержать его, но судья перенес оглашение приговора. 6 августа суд признал его невиновным и освободил из-под стражи.

"Кавказский узел" опубликовал справку "Главное о преследовании участников протестов в Грузии". Материалы о парламентских выборах и последовавших за ними протестах "Кавказский узел" собрал на странице "Выборы в Грузии-2024".

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.