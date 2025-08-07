×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
20:18, 7 августа 2025

Хирург в суде заявил о необходимости операции Антону Чечину

Антон Чечин (в центре) в суде. Стоп-кадр видео TV Pirveli от 23.07.25, https://www.youtube.com/watch?v=_3n0tOv6lzY

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Новообразование, которое выявлено в головном мозге у обвиняемого по наркотической статье после участия в протестных акциях в Грузии россиянина Антона Чечина, необходимо исследовать и желательно удалить, заявил допрошенный по делу хирург.

Как писал "Кавказский узел", россиянин Антон Чечин обвинен в Грузии в хранении наркотиков. По словам адвоката, активиста преследуют из-за его участия в акциях протеста в Тбилиси, а показания свидетелей обвинения сомнительны и недостаточны. У Чечина диагностирована киста головного мозга, в связи с чем он нуждается в медпомощи. Обвинения по статье о наркотиках были предъявлены еще нескольким участникам протестов, в том числе россиянам Антону Чечину, Артему Грибулю и Анастасии Зиновкиной. Чечин и Грибуль 21 июля объявили в заключении сухую голодовку, но 24 июля прекратили ее.

Нейрохирург Эдишер Магалашвили был допрошен по делу Антона Чечина, арестованного по обвинению в хранении наркотиков во время протестов. Согласно результатам МРТ головного мозга, у Чечина обнаружено кистозное образование в головном мозге. На основании результатов томографии Эдишер Магалашвили рекомендовал операцию, сообщила сегодня Publika.

"Я провёл консилиум на основании медицинской документации, пациент лично не присутствовал. Мне были представлены результаты магнитно-резонансной томографии головного мозга. У пациента в правой лобной доле объёмный процесс, который имеет небольшие размеры по своему содержанию, но какая бы ткань ни находилась в организме человека, её генез, будь то раковая, доброкачественная, злокачественная, можно определить только путём иссечения и патоморфологической верификации", — сказал он.

Он рассказал о рисках, с которыми может столкнуться пациент. "Новообразование, расположенное в коре головного мозга, может вызвать довольно серьёзные проблемы. Есть риски развития эпилептических припадков, кровоизлияний. Поэтому я считаю, что этот узел следует иссечь, изучить гистоморфологически и микроскопически <...>. Если он будет расти дальше, возможна слабость в левых конечностях", — отметил он.

По словам нейрохирурга, образование очень похоже на так называемые доброкачественные опухоли, однако утверждать это с уверенностью нельзя, а выявленный на обследовании узел следует полностью удалить. "Я не считаю целесообразным оставлять такие узлы, особенно в молодом возрасте... Если у пациента высокий хирургический риск, например, диабет, сердечная недостаточность, когда хирургический риск высок, то возможно динамическое наблюдение, но когда у вас молодой пациент с минимальными хирургическими рисками, в этом случае я всё же больше склоняюсь к хирургическому вмешательству", - приводятся его слова в публикации.

На этой неделе заседания по делу Чечина проходят ежедневно в 11.00 (10.00 мск), сообщал проект "Помощь пострадавшим на акциях Грузия" 27 июля.

По статье о незаконном обороте наркотиков в особо крупном размере (часть 6 статьи 260 УК Грузии) Чечину может грозить от восьми до 20 лет лишения свободы.

"Кавказский узел" также писал, что в декабре 2024 года суд в Тбилиси заключил под стражу врача-реаниматолога Георгия Ахобадзе, задержанного после акции протеста и обвиненного в хранении наркотиков. Ахобадзе отказался признать вину и заявил, что наркотики ему подбросили силовики. Ожидалось, что приговор ему вынесут 25 июля. В этот день десятки активистов собрались во дворе Тбилисского горсуда, чтобы поддержать его, но судья перенес оглашение приговора. 6 августа суд признал его невиновным и освободил из-под стражи.

"Кавказский узел" опубликовал справку "Главное о преследовании участников протестов в Грузии". Материалы о парламентских выборах и последовавших за ними протестах "Кавказский узел" собрал на странице "Выборы в Грузии-2024".

Мы обновили приложения на Android и IOS – теперь они работают без VPN! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN) либо использовать браузер Ceno для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
Люди в грузовике. Иллюстрация "Кавказского узла" созданная при помощи программы Copilot
01:53, 1 августа 2025
ЕСПЧ затребовал информацию о положении украинцев на "Верхнем Ларсе"
"Верхний Ларс" во время ливня. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
00:54, 1 августа 2025
КПП "Верхний Ларс" закрыт из-за угрозы оползня
Анастасия Зиновкина в суде. Фото: Mindia Gabadze / Publika
01:52, 31 июля 2025
Матери Анастасии Зиновкиной отказано во въезде в Грузию
02:43, 29 июля 2025
Гражданин Грузии передан российским силовикам из Абхазии
Артем Грибуль и Антон Чечин. Фото: politpatimrebi.ge, коллаж "Кавказского узла"
20:56, 22 июля 2025
Чечин и Грибуль вместе проводят сухую голодовку в тбилисской тюрьме
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
13:31, 4 августа 2025
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:11, 14 марта 2025
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Выбор редактора
Фото
11:02, 12 марта 2025
BERG...man Tbilisi
50
Приговор Саакашвили. Причина и следствие
Фото
13:57, 11 марта 2025
BERG...man Tbilisi
82
В Грузии ужесточат ответственность за действия, связанные с наркотиками
Фото
12:46, 10 марта 2025
BERG...man Tbilisi
68
Пенсионный возраст зависит от экономики и не всегда, своей. Грузия, РФ, "Ю. Осетия"
Все блоги
Справочник
Зарема Мусаева в суде. Скриншот фото в телеграм-канале «Бакар Янгулбаев» Дело Заремы Мусаевой

Мазут на пляже. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Photoshop Разлив мазута в Керченском проливе

Мзия Амаглобели в суде. Кадр видео Mtavari Arkhi www.youtube.com/watch?v=c2L7diLWkG4 Дело Мзии Амаглобели: обстоятельства ареста и кампания в защиту журналистки

Блогеры
Фото
16:45, 22 мая 2025
Ветер с Апшерона
1
Если back in the USSR, тогда уж по-настоящему
Фото
17:56, 16 мая 2025
Ветер с Апшерона
1
Стамбул и Базель в важнейших новостях
Фото
20:21, 23 апреля 2025
Ветер с Апшерона
6
Придворцовство
Фото
11:02, 12 марта 2025
BERG...man Tbilisi
50
Приговор Саакашвили. Причина и следствие
Фото
13:57, 11 марта 2025
BERG...man Tbilisi
82
В Грузии ужесточат ответственность за действия, связанные с наркотиками
Аналитика
14:03, 4 августа 2025
В июле 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе погиб один человек
14:07, 4 июля 2025
14 человек погибли и 10 ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в II квартале 2024 года
Темы дня
Спорткомплекс после атаки БПЛА. Фото: https://www.change.org
07 августа 2025, 17:22
Жители Таганрога попросили помощи в связи с разрушением БПЛА спорткомплекса

Очередь из машин на Крымском мосту. Фото: официальный канал главы администрации города Керчи Олега Каторгина
07 августа 2025, 11:36
Очереди из машин выстроились к Крымскому мосту

Георгий Ахобадзе после освобождения. 6 августа 2025 г. Скриншот видео https://t.me/paperkartuli/23122
06 августа 2025, 18:20
Георгий Ахобадзе освобожден в зале суда

Подтопление в Туапсинском районе Краснодарского края. Август 2025 г. Скриншот видео МЧС России
06 августа 2025, 13:09
Более 600 пострадавших подали заявления на выплаты в Туапсинском районе 

Протест в Тбилиси: кто снова сжег флаг России #shorts #Грузия #Тбилиси #Россия #протест #флаг
Протест в Тбилиси: кто снова сжег флаг России #shorts #Грузия #Тбилиси #Россия #протест #флаг
Драка у бассейна: за что Алаудинов потребовал извинений
Драка у бассейна: за что Алаудинов потребовал извинений
Дагестанского школьника отправили на СВО и приказали
Дагестанского школьника отправили на СВО и приказали "обнулить"
Лидера азербайджанской диаспоры жестоко задержали, а потом отпустили #shorts
Лидера азербайджанской диаспоры жестоко задержали, а потом отпустили #shorts
Новая облава на россиян в Азербайджане #shorts #Азербайджан #Россия #полиция
Новая облава на россиян в Азербайджане #shorts #Азербайджан #Россия #полиция
Скандал между Москвой и Баку: два трупа и обвинения в пытках #shorts #Россия #Азербайджан #полиция
Скандал между Москвой и Баку: два трупа и обвинения в пытках #shorts #Россия #Азербайджан #полиция
Показать больше