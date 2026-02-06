Военный из Калмыкии убит в зоне СВО

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Александр Исаев из Октябрьского района убит в боевых действиях на Украине. С начала военной операции признаны убитыми в ней не менее 211 бойцов из Калмыкии.

Как писал "Кавказский узел", к 4 февраля были официально признаны убитыми в военной операции не менее 210 бойцов из Калмыкии.

В Октябрьском районе матери убитого Александра Исаева передали медаль "За спасение погибавших", сообщило 4 февраля отделение госфонда "Защитники Отечества" по Калмыкии.

Александр Исаев родился 11 августа 1978 года в селе Комаровка Куйбышевской области. Окончил профессиональное училище поселка Большой Царын. Срочную службу проходил в мотострелковых войсках в городе Майкоп. В зону специальной военной операции отправился в июле 2024 года, военную службу проходил на территории Донецкой Народной Республики. 14 сентября 2025 года старшина Исаев был убит при выполнении боевого задания в районе села Васюковка на Артемовском направлении, говорится в сообщении госфонда.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 211 бойцов из Калмыкии.

Ранее о смерти бойцов из Октябрьского района стало известно 26 декабря 2025 года. Тогда власти сообщили, что в военной операции убиты Владислав Очир-Араев и Чингиз Бембеев.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории убитых бойцов. Так, мать убитого Дмитрия Уханова рассказала, что искала тело сына четыре месяца, а сотрудники администрации и военкомата узнавали у нее о ходе поисков, ничем не помогая.