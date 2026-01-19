Число убитых на Украине бойцов с юга России превысило 8500
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".
Не менее 4194 бойцов из СКФО и 4310 из ЮФО официально признаны убитыми в военной операции на Украине.
Как писал "Кавказский узел", к 9 января представители властей и силовых ведомств официально признали убитыми в военной операции не менее 8452 бойцов с юга России: 4172 - из СКФО и 4280 - из ЮФО.
"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен в рамках действующих законов и на основании данных, озвученных чиновниками - от губернатора до главы села, а также представителями силовых структур.
По данным "Кавказского узла", к 19 января представители властей и силовых ведомств официально признали убитыми в военной операции не менее 8504 бойцов с юга России: 4194 - из СКФО и 4310 - из ЮФО.
Больше всего убитых по-прежнему приходится на Дагестан - 1776. Также подтверждена смерть 901 бойца из Ставропольского края, 540 - из Северной Осетии, 363 - из Кабардино-Балкарии , 258 - из Чечни , 178 - из Карачаево-Черкесии и 178 - из Ингушетии.
Среди регионов ЮФО наибольшее число убитых (1629) приходится на Волгоградскую область. Также признаны убитыми 831 боец из Ростовской области, 828 - из Краснодарского края, 677 - из Астраханской области, 209 - из Калмыкии и 136 - из Адыгеи.
21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил о "частичной мобилизации". 28 октября того же года министр обороны отчитался президенту о ее завершении, однако соответствующего указа не последовало. После объявления мобилизации в регионах юга России были зафиксированы попытки мобилизовать людей, которые в силу возраста или состояния здоровья не должны отправляться в зону боевых действий.
Отметим, что реальные потери среди комбатантов с Северного Кавказа могут быть значительно выше официально признанных. Эта ситуация характерна для всех регионов СКФО, но особенно актуальна для Чечни. Рамзан Кадыров в феврале 2023 года призвал руководителей регионов не разглашать число убитых. "Не понимаю, когда руководители регионов трубят о количестве погибших в СВО. У меня вопрос: для чего? Не надо манипулировать на теме наших героев, писать, что в таком-то регионе погибло столько-то, а в другом - столько", - заявил он.
Первым из представителей властей о том, что в зоне СВО убит российский военный, сообщил глава Дагестана Сергей Меликов. 26 февраля 2022 года он рассказал, что на Украине убит офицер Нурмагомед Гаджимагомедов.
Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории убитых бойцов, в том числе из Краснодарского края.
* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.