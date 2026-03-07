Трое военных из Ростовской области убиты на Украине

Виталий Мирошниченко, Денис Корогодин и Сергей Киршенко из Сальского района убиты в боевых действиях. С начала российской операции на Украине официально признаны убитыми там как минимум 870 комбатантов из Ростовской области.

Как писал "Кавказский узел", к 3 марта чиновники и силовики назвали имена как минимум 867 убитых на Украине военнослужащих из Ростовской области.

О смерти Виталия Мирошниченко, Дениса Корогодина и Сергея Киршенко в результате военной операции на Украине сообщила администрация Сальского района в Telegram-канале.

Мирошниченко заключил контракт с министерством обороны в 2024 году. Ефрейтор, старший снайпер, был убит 23 октября 2024 года. Корогодин также заключил контракт в 2024 году, служил водителем-стрелком в звании рядового, был убит 6 октября 2024 года. Рядовой Киршенко был стрелком-радиотелефонистом, убит 2 февраля 2025 года.

Глава Сальского района Владимир Березовский вручил ордена Мужества родным бойцов.

30 января администрация Сальского района также сообщала, что в зоне СВО убиты Владимир Заплатников, Олег Кукарека и семеро их земляков.

Таким образом, официально признаны убитыми на украинском фронте не менее 870 бойцов из Ростовской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

