Житель Ставрополя получил срок по делу о призывах к терроризму

Военный суд в Ростове-на-Дону приговорил к трем годам заключения жителя Ставрополя Артура Шаманова, признав его комментарии в мессенджере оправданием и пропагандой терроризма.

Дело Артура Шаманова, обвиненного в публичных призывах к террористической деятельности и оправдании терроризма через интернет, Южный окружной военный суд рассматривал с декабря 2025 года. Приговор по нему был оглашен 4 марта.

Согласно приговору суда, в 2024 и 2025 годах Шаманов опубликовал в общедоступных группах мессенджера семь текстовых комментариев. Правоохранительные органы обнаружили в этих сообщениях “призывы к осуществлению террористической деятельности, а также публичные пропаганду и оправдание терроризма”, сообщила пресс-служба суда в своем Telegram-канале.

Представители суда не уточнили, согласился ли Артур Шаманов с обвинениями. Суд приговорил его к трем годам колонии общего режима (часть 2 статьи 205.2 УК России предусматривает от пяти до семи лет заключения).

Прокуратура Ставропольского края также сообщила о приговоре по этому делу, назвав обвиняемого приверженцем идеологии запрещенной в России террористической организации. 29-летний житель Ставрополя в своих комментариях давал положительную оценку “незаконным действиям группировки”, говорится в сообщении официального Telegram-канала ведомства.

В прокуратуре отметили, что после освобождения суд запретил осужденному администрировать интернет-сайты, форумы, чаты и группы в соцсетях в течение двух лет. Какой именно запрещенной организации были посвящены комментарии ставропольца, в пресс-релизе не сообщается.

Имя Артура Шаманова, несмотря на приговор по “террористической” статье, по состоянию на 1.50 мск 5 марта не внесено в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Весной 2025 года Промышленный районный суд Ставрополя дважды привлекал Шаманова к административной ответственности, причем в обоих случаях из-за его комментариев в Telegram, обратил внимание исследовательский центр “Сова”*.

20 марта 2025 года Артур Шаманов получил 15 суток ареста за призывы к враждебным насильственным действиям против "группы лиц, выделенной по религиозному признаку" (статья 20.3.1 КоАП), а 22 мая его оштрафовали на 70 тысяч рублей за публичные призывы к нарушению территориальной целостности России (часть 2 статьи 20.3.2 КоАП).

“Пытался призвать людей, исповедующих ислам, к освобождению территорий Кавказа и России от оккупации Москвы для формирования на этих территориях государства, которое будет жить по шариату. Надеялся, что страны Запада и Россия из-за геополитической обстановки начнут между собой ядерную войну, это поможет правоверным мусульманам вывести земли Кавказа из состава России, сформировав отдельное государство, опирающееся на нормы ислама, законы шариата и халифата, поскольку земли Кавказа, юга России незаконно и силой были оккупированы Российской Империей”, - указано в постановлении на сайте суда.

В обоих административных делах Шаманов, согласно постановлениям, признавал себя виновным и выражал раскаяние. Рассматривая второе дело, суд отметил, что эксперты также нашли в словах Шаманова признаки пропаганды и оправдания терроризма - это заключение, вероятно, и привело до возбуждения против него уголовного дела.

Согласно тем же постановлениям суда по административным делам, Артур Шаманов родился в Карачаево-Черкесии и имеет высшее юридическое образование. Его полный тезка в 2020-2022 годах упоминался в открытых источниках как магистрант юридического факультета Ростовского государственного экономического университета (РИНХ). Две научные статьи Шаманова по юриспруденции вошли, в частности, в сборник статей девяностой международной научной конференции “Свобода и право”.

"Кавказский узел" также писал, что Южный окружной военный суд приговорил к двум годам колонии жительницу Ставрополя, чей комментарий силовики сочли оправданием террористической деятельности.

