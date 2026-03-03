Ростовский блогер получил срок по делу о фейках про армию

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Пять лет колонии общего режима Ростовский областной суд назначил блогеру Сергею Каплиенко за видео и комментарии об ударе по городскому торговому центру.

Как писал "Кавказский узел", в октябре 2025 года Пролетарский районный суд Ростова-на-Дону рассматривал дело блогера Сергея Каплиенко, обвиняемого в распространении фейков о действиях российских вооруженных сил. В конце апреля 2024 года он уже был оштрафован. Решение по делу принял Пролетарский районный суд, признав его виновным в дискредитации российской армии.

Блогер Сергей Каплиенко был известен под никами politologus и PR0X0D4IK. Он занимался трансляциями на Twitch с конца 2015 года, до этого работал с другими платформами. Сам себя Каплиенко в описании канала называл универсальным стримером: помимо игр, он транслировал свои "путешествия по интересным местам" и "просто общался на разные темы". Сергей Каплиенко - уроженец Сальского района Ростовской области. 22 августа данные блогера были внесены в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга, следует из сообщения бота, отслеживающего обновления списка.

По версии обвинения, Каплиенко опубликовал видео, в котором утверждалось, что российская армия нанесла удар по ростовскому торговому центру, что привело к пожару и повреждению жилых зданий.

"Комментарии к указанному видео он сопроводил грубой нецензурной негативной оценкой деятельности ВС РФ и командования", - сообщила сегодня пресс-служба Ростовского областного суда.

39-летний подсудимый согласился с обвинениями. Апелляционным приговором судебной коллегии Каплиенко признан виновным в публичном распространении под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации, содержащей данные об использовании Вооруженных Сил, совершенное по мотивам политической ненависти 1 .

Каплиенко назначено наказание в виде пяти лет колонии общего режима с трехлетним запретом на трансляции в интернете в течение трех лет после освобождения, говорится в постановлении суда.

"Кавказский узел" также писал, что суд в Новошахтинске приговорил к семи годам колонии местного жителя Вадима Давыденко, усмотрев в его комментариях в Telegram призывы к насилию против российских военных. Давыденко также признан виновным в незаконном обороте взрывчатки из-за хранения 47 граммов пороха.