×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
19:24, 3 марта 2026

Ростовский блогер получил срок по делу о фейках про армию

Сергей Каплиенко. Фото: Proxodchik Tv / "ВКонтакте".

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Пять лет колонии общего режима Ростовский областной суд назначил блогеру Сергею Каплиенко за видео и комментарии об ударе по городскому торговому центру.

Как писал "Кавказский узел", в октябре 2025 года Пролетарский районный суд Ростова-на-Дону рассматривал дело блогера Сергея Каплиенко, обвиняемого в распространении фейков о действиях российских вооруженных сил. В конце апреля 2024 года он уже был оштрафован. Решение по делу принял Пролетарский районный суд, признав его виновным в дискредитации российской армии. 

Блогер Сергей Каплиенко был известен под никами politologus и PR0X0D4IK. Он занимался трансляциями на Twitch с конца 2015 года, до этого работал с другими платформами. Сам себя Каплиенко в описании канала называл универсальным стримером: помимо игр, он транслировал свои "путешествия по интересным местам" и "просто общался на разные темы". Сергей Каплиенко - уроженец Сальского района Ростовской области. 22 августа данные блогера были внесены в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга, следует из сообщения бота, отслеживающего обновления списка. 

По версии обвинения, Каплиенко опубликовал видео, в котором утверждалось, что российская армия нанесла удар по ростовскому торговому центру, что привело к пожару и повреждению жилых зданий.

"Комментарии к указанному видео он сопроводил грубой нецензурной негативной оценкой деятельности ВС РФ и командования", - сообщила сегодня пресс-служба Ростовского областного суда.

39-летний подсудимый согласился с обвинениями. Апелляционным приговором судебной коллегии Каплиенко признан виновным в публичном распространении под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации, содержащей данные об использовании Вооруженных Сил, совершенное по мотивам политической ненависти .

Каплиенко назначено наказание в виде пяти лет колонии общего режима с трехлетним запретом на трансляции в интернете в течение трех лет после освобождения, говорится в постановлении суда.

"Кавказский узел" также писал, что суд в Новошахтинске приговорил к семи годам колонии местного жителя Вадима Давыденко, усмотрев в его комментариях в Telegram призывы к насилию против российских военных. Давыденко также признан виновным в незаконном обороте взрывчатки из-за хранения 47 граммов пороха.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
06:59, 1 марта 2026
Атака БПЛА произошла в Ростовской области
00:03, 1 марта 2026
Девять бойцов из Ростовской области убиты в военной операции
Российские военные в зоне боевых действий. Кадр видео Минобороны РФ https://mil.ru/news/1b9c3525-a768-4ce0-81c3-4b4a885d8335
14:37, 28 февраля 2026
Число убитых в СВО бойцов с юга России превысило 8750
03:52, 28 февраля 2026
Прокурор запросил длительный срок для обвиняемого в нападении на ветерана СВО в Батайске
Военный суд в Ростове-на-Дону. Фото: https://www.1rnd.ru/news/obshchestvo/v-rostove-osudili-boevika-terroristicheskogo-batalona-vsu/
17:58, 27 февраля 2026
Жительница Ставрополя получила срок за оправдание терроризма
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
14:27, 2 февраля 2026
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:00, 17 февраля 2026
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Справочник
Флаги. Иллюстрация "Кавказского узла" созданная при помощи программы Сopilot Баку и Москва: напряжение нарастает

Плакат участников марша памяти Бориса Немцова. Москва, 1 марта 2015 г. Фото Вячеслава Ферапошкина для «Кавказского узла» Чеченский след в убийстве Немцова

Житель Ходжалы рядом с телами своих детей, погибших во время штурма города армянскими вооруженными формированиями. 1992 г. Фото: Ilqar Ceferov, commons.wikimedia.org/wiki/File:02_xojali_ilgar.jpg, лицензия Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported Ходжалинская трагедия

Последние записи в блогах
Фото
09:00, 29 октября 2024
BERG...man Tbilisi
16
Краснодар вырвался вперед! Ахмат, первая победа. Ростов, "Валераверим" и Григорян
Фото
09:21, 20 октября 2024
BERG...man Tbilisi
57
Краснодар продолжает взлетать, Ахмат - прочно обосновывается на дне? Футбол!
Фото
09:11, 7 октября 2024
BERG...man Tbilisi
37
Краснодар - в лидерах, Ахмат - на дне. Почему Карпин тренер сборной и как играет его Ростов?
Все блоги
Аналитика
13:47, 2 марта 2026
В феврале 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России  погибли три человека
12:37, 2 февраля 2026
В январе 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе погибли три человека
Темы дня
Умар Джабраилов. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
03 марта 2026, 18:11
Умар Джабраилов похоронен в Чечне

Илья Афросин. Скриншот видео Комитета против пыток
03 марта 2026, 15:01
Офицер полиции признан виновным по делу о смерти краснодарца Афросина

Задержанный подросток. 3 марта 2026 г. Скриншот видео: СУ СКР по СК
03 марта 2026, 12:06
Два подростка арестованы на Ставрополье по делу о диверсии

Стоп-кадр видеообращения. Февраль 2026 г. Скриншот видео https://www.instagram.com/reels/DVCKvJzje54/
03 марта 2026, 10:12
Жильцов общежития в Нальчике не удовлетворил ответ вуза на их претензии

Адам Кадыров заявил о готовности доставить Зеленского в Грозный
Адам Кадыров заявил о готовности доставить Зеленского в Грозный
Отец, похищенного в Нальчике студента, записал обращение к Бастрыкину #Нальчик #Бастрыкин #shorts
Отец, похищенного в Нальчике студента, записал обращение к Бастрыкину #Нальчик #Бастрыкин #shorts
Краснодарцы требуют встречи с мэром #Краснодар #акция #shorts #Наумов
Краснодарцы требуют встречи с мэром #Краснодар #акция #shorts #Наумов
Гасангусейнов потребовал отчета о расследовании убийства сыновей
Гасангусейнов потребовал отчета о расследовании убийства сыновей
Убийство уроженки Чечни в Ереване: что известно? #shorts #Айшат #Армения #Чечня #новости #news
Убийство уроженки Чечни в Ереване: что известно? #shorts #Айшат #Армения #Чечня #новости #news
TRIPP: сможет ли
TRIPP: сможет ли "Маршрут Трампа" примирить Ереван и Баку?
Показать больше